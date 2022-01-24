Холодные игры: "Газовая заначка" Европы подходит к концу, - "СП"

01:15 26.01.2022 Холодные игры: "Газовая заначка" Европы подходит к концу

ЕС и Украина все же отморозят уши назло "Газпрому" - запасы ПГХ на минимуме



София Сачивко

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Сергей Пикин

Станислав Митрахович



Запасы газа в подземных хранилищах Европы и Украины находятся на исторических минимумах, сообщает "Газпром" в официальном телеграм-канале госкорпорации. Отобрано более 70% от объема газа, закачанного в летний сезон.



"По данным Gas Infrastructure Europe, на 22 января объем активного газа в европейских подземных хранилищах на 26% (на 14,9 млрд куб. м) меньше прошлогоднего уровня. На 22 января отбор достиг 71,8% или 34,3 млрд куб. м газа", - говорится в сообщении.



В частности, заполненность подземных хранилищ Германии опустилась до 41,8%.



В компании отмечают, что с 11 января 2022 года уровень запасов в европейских ПХГ перешел в область рекордных минимумов за многолетний период наблюдений, а на 22 января резервы на 1,85 млрд куб. м меньше минимального показателя на эту дату.



Ниже 12 миллиарда кубов и запасы украинских ПХГ. По данным "Газпрома", это на 44,6% ниже, чем в прошлом году, и на 3,2 млрд куб. м меньше, чем на дату начала закачки в апреле 2021 года.



Между тем, цена газа в Европе, по данные лондонской биржи ICE, в ходе торгов 24 января 2022 года впервые с 27 декабря 2021 года поднялась выше $1 100 за 1 тыс. кубометров.



Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович считает, что до отключения газа и электричества потребителям в Европе не дойдет, тем более что зима теплая.



- Первые недели января температура была плюсовая, в некоторых странах Европы было +14−15 в Новый год, значит, было низкое потребление.



С другой стороны, уже несколько месяцев есть ограничения газа и электричества для промышленных потребителей, особенно металлургических и химических предприятий. Это тянет за собой ситуацию во всей экономике. Это снижение экономического роста. Дорогой газ - это дорогие удобрения, значит, новый урожай будет дорогой, это вклад в продовольственную инфляцию, особенно во второй половине года. Дорогое электричество означает дорогие промышленные изделия.



Ускорение инфляции в Европе неизбежно. Это расплата за некоторые ошибки, которые привели к тому, что электричество и газ стали очень дорогими. Расплата за отказ от долгосрочных контрактов, от излишне ускоренного энергоперехода и др.



"СП": - Сейчас в Европу прибывает рекордное количество СПГ. Могут ли эти объемы закрыть существующий дефицит?



- Приход СПГ помогает, но это не решение всех проблем. Масштабы не такие, чтобы отказаться от российского импорта. Все обсуждали разговоры американцев с Катаром о замещении российских поставок, но Катар экспортирует всего немногим более 110 млрд кубометров газа. А Россия поставляет в Европу и Турцию 180 млрд. Даже если Катар перестанет поставлять в Азию, что невозможно, потому что там контракты, Россию все равно не заменит.



СПГ не дешевое удовольствие. Он идет в Европу, потому что высокие цены на газ. Неадекватно высокие с точки зрения долгосрочных перспектив промышленности.



"СП": - Есть ли возможность нарастить объемы из Норвегии?



- Норвегия поставляет в Европу примерно 2/3 от того, что поставляет "Газпром". Это немаленькие объемы, но норвежцы давно вышли на плато добычи, они не могут увеличить производство газа.



"СП": - На Ваш взгляд, европейцы запустят "Северный поток-2" в экстренном порядке, если грянут морозы, или будут искать другие пути?



- Если совсем сильно прижмет, не исключаю, что ускорится сертификация, но уже конец января, поэтому это маловероятный сценарий. Скорее отключат кого-то еще из промышленных потребителей.



"СП": - Цены еще будут расти?



- Зависит от того, что европейцы будут говорить и делать в отношении санкции по поводу России. Увеличивается количество сообщений, что Россию будут сильно наказывать, а это вызывает предположение, что Европа может вообще запретить покупать российский газ. Или Европа введет санкции, а Россия в ответ прекратит поставки. На фоне этой паники цены на споте или фьючерсном рынке могут вырасти намного выше 1000 долларов за кубометр.



Если не будет таких заявлений, то к концу сезона возможно снижение цен, но уровень все равно будет высокий.



"СП": - Могут решится на остановку поставок?



- Я считаю, что это маловероятный сценарий. Европа - это общество комфорта. Она не готова не то что к физической войне, но даже экономической. Но трейдеры реагируют даже на высказывания и какие-то шаги, например, эвакуация дипломатов из Украины. Это повод для спекуляций.



Мне кажется, не готовы европейцы вводить эти меры. Если были готовы, то почему не ввели в 2014-2015 годах, когда шли боевые действия на Донбассе? Не ввели, потому что посчитали, что для них это опасно. Такая же ситуация сейчас.



Как заметил глава Фонда энергетического развития Сергей Пикин, хранилища в Европе все-таки не достигли минимума, который был в апреле прошлого года.



- Достигнут ли они такой величины будет зависеть от дальнейшей температуры. Если февраль и март будут такие как сейчас, то сезон европейцы пройдут.



Хранилища в Европе так активно опустошаются, потому что там самый дешевый газ. Он запасался летом по ценам, которые были ниже. Этот газ в разы дешевле, чем сейчас на рынке и цены даже ниже, чем у "Газпрома", потому что летом он продавал газ примерно в 2 раза дешевле, чем сейчас.



Европейцам сейчас выгодно максимально использовать хранилища в надежде, что дальше будет тепло и на этих запасах они до конца сезона продержатся. Объемы газа в ПХГ примерно на 15% меньше, чем в это же время в прошлом году, но это не критично для европейцев.



Думаю, Европа закончит сезон с историческим минимумом по хранилищам.



"СП": - А Украина?



- Ситуация значительно хуже. Запасы находятся ниже любого минимального значения, которое было на конец отопительного сезона, если посмотреть последние 6 лет.



В этой ситуации они уповают на теплую зиму. Если что-то пойдет не так как было зимой прошлого года), то в марте они вполне могут быть готовы обсуждать контракт с нами.



"СП": - То есть прямые поставки?



- А откуда им еще брать? По политическим причинам, из-за текущего накала страстей этого может и не быть - лучше замерзнут, чем пойдут на подписание контракта. Сейчас уровень украинских хранилищ 23%.



"СП": - В что с ценами будет?



- Цены в Европе, как мне кажется, нашли уровень, который держится уже с сентября - около 1000 долларов. Были всплески и падения, но в среднем она сохраняется. Это нова нормальность для европейского рынка, которая будет как минимум до конца отопительного сезона, а как максимум до запуска "Северного потока-2". После окончания отопительного сезона все равно надо будет закачивать газ в хранилища.



"СП": - Нынешняя ситуация может заставить европейцев поторопиться с сертификацией "Северного потока-2" и проявить осторожность в своих санкционных действиях?



- Нет, потому что европейцы готовы на эти цены, во всех странах Европы правительства дают субсидии. Для них геополитика более важна.



Я бы не сказал, что процесс сертификации специально затягивают, он идет в режиме евробюрократии, а она не быстрая. Всех необходимых документов пока нет, поэтому процесс сертификации стоит на паузе. Хотели бы ускорить, ускорили бы в сентябре.



Я не верю, что остановят поставки, потому что ни один газ не компенсирует наш. Они по балансу не пройдут. Даже если весь американский газ одним караваном пойдет в Европу, его близко не будет столько, сколько надо европейцам. Даже если еще весь газ из Катара направят в Европу.



Нападать ни на кого мы не собираемся, так что угрозы по "Северному потоку-2" - это больше бряцание политическим оружием, которое к реальности не имеет отношение. Источник - СвободнаяПресса

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1643148900

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