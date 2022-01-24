Бишкек. Операция вооруженного спецназа: полно вопросов, касающихся законности задержания журналиста

01:17 26.01.2022

Операция вооруженного спецназа: полно вопросов, касающихся законности задержания журналиста



Автор: Кубат Чекиров

BBC. Кыргыз кызматы



В Бишкеке спецназом были задержаны журналист и акын-импровизатор, но под давлением общественности их отпустили. Этот инцидент стал ударом по репутации власти и силовых структур. Когда задержали Болота Темирова и Болота Назарова, гражданские активисты в один голос требовали их освобождения, вышли на митинг. Увидев, что ситуация обостряется, милиция в воскресенье освободила задержанных, под подписку о невыезде. Теперь следствию надо будет доказать их вину. Но этот инцидент показал, что в стране гражданам приходится сталкиваться с беспределом на пути к законности и судебной справедливости.



Уместный вопрос



Конечно, вопрос журналиста политизировался, так как его задержали как раз после того, как было обнародовано его расследование о государственной нефтяной компании. В расследовании говорилось, что мазут "Кыргыз Петролуем Компани" приобретает компания-посредник, которая за два дня заработала 37 млн сомов.



Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев подтвердил, что гендиректором "Кыргыз Петролуем Компани" является его родной племянник, но в то же время серьезно заступился за него, сдувая пылинки, заявив, что вся информация в расследовании не соответствует действительности. В связи с этим среди общественности возник вопрос – может он получил такую должность, потому что приходится Ташиеву родным племянником?



"Разве Ташиев считает правильной практику, когда высокопоставленные лица покровительствуют субъектам предпринимательства? Разве такая практика не является коррупционным явлением? Как бы он отнесся, если бы другое должностное лицо покровительствовал кому-то подобным образом?" - задается вопросом бывшая судья Конституционного суда Клара Сооронкулова.



Где главный надзорный орган?



Возникает много вопросов относительно законности задержания и обоснованности действий милиции. Особенно активно в вопросах соблюдения законности должна была проявить себя Генпрокуратура, но главный надзорный орган никак не прокомментировал произошедшее, даже не подал голос. Надо было начать проверки, выяснить – нет ли фактов коррупции в государственной нефтяной компании. Поэтому усилились упреки и критика в адрес прокуратуры.



"Еще с момента задержания надо было составить протокол. Задержали и увезли без протокола, это незаконно. Сегодня обнародовали протокол, заполненный позднее. Тогда мы обратились в суд. Судья же пытался доказать, что действия милиции соответствовали закону, заступился за них. Президенты сменяются, но на своих должностях остаются следователи, судьи, которые исполняют незаконный приказ. Забудьте о прокурорах, они стали лакеями ГКНБ, прокуроры отмалчиваются", - сказал адвокат Нурбек Токтакунов.



Сегодня депутат ЖК Дастан Бекешов написал заявление в Генпрокуратуру, сообщив о необходимости проведения собственного расследования дурных дел в компании, которую возглавляет родной племянник Ташиева, на основании фактов, выявленных в ходе расследования команды Темирова.



Он также призвал защитить проведшего расследование Болота Темирова и других людей от давления со стороны милиции и ГКНБ, тщательно проверить доказательную базу уголовного дела, возбужденного в отношении журналиста и акына-импровизатора.



Из Генпрокуратуры подтвердили о наличии решения суда, по которому задержание произведено в рамках закона, пообещав, что проследят за законностью уголовного дела.



Не утихла шумиха, которая поднялась днем ранее, как появилась новость о том, что двух адвокатов Болота Темирова избили милиционеры. В свою очередь милиция подтвердила задержание людей, участвовавших в драке, отметив, что они были отпущены после написания объяснительной записки. И здесь не видно прокуратуры.



Правозащитная организация "Бир дуйно Кыргызстан" направило обращение к спикеру ЖК Таланту Мамытову, попросив установить парламентский контроль над законностью задержания журналиста и акына-импровизатора.



"Гражданское сообщество Кыргызстана убеждено, что произошедшие события могут быть связаны с обнародованными данными по расследованию сомнительных схем при экспорте мазута, произведенного госкомпанией "Кыргызнефтегаз", к которым могут иметь отношение родственники главы ГКНБ. Также, произошедшие события могут иметь политический аспект, когда правоохранительные органы своими действиями продемонстрировали подконтрольность и исполнение политических заказов отдельных заинтересованных лиц.



На данный момент, наши юристы поднимают следующие вопросы:



Почему в офис журналистов, не представляющих угрозу общественной безопасности, врывается вооруженный спецназ?



Почему людей, находящихся в офисе и не оказывавших сопротивление положили лицом на пол?



Возникает вопрос соизмеримость использования силы, ресурсов силовых структур в отношении мирных журналистов?



Почему в карман Болота Темирова было подложено вещество, и в связи с чем была изъята оргтехника и материалы, принадлежащие редакции?" - говорится в обращении.



Избирательная борьба



Прошло больше года с тех пор, как Садыр Жапаров оказался во власти и борьба с коррупцией стала одной из основных направлений его работы. Его друг Камчыбек Ташиев, находящийся во главе ГКНБ, отмечает, что по итогам борьбы с коррупцией в прошлом году удалось взыскать 7,5 млрд сомов.



Но уже звучит критика – не идет ли избирательная борьба с коррупцией и не превращается ли она в политическое преследование. Общественность видит – когда дело доходит до родственников, которые управляют прибыльным предприятием, за них начинают заступаться.



И без того лидера оппозиционной фракции в парламенте раз за разом приглашают для дачи показаний в прокуратуру, по документу, связанному с границей. У одного из членов той же фракции нашли ошибку в дипломе и лишили депутатского мандата. Это в какой-то степени подрывает веру в справедливое правление действующей власти.