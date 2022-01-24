Засланный казачок. Питер Гриффитс покидает пост главы Авиационной администрации Казахстана

07:19 26.01.2022

Питер Гриффитс являлся генеральным директором Авиационной администрации Казахстана с августа 2019 года, передает Zakon.kz.

Заявление об уходе было подано еще 7 декабря прошлого года. С 7 февраля прекращаются полномочия Питера Гриффитса в должности генерального директора АО "Авиационная администрация Казахстана".



С 7 февраля обязанности генерального директора АО "Авиационная администрация Казахстана" будет временно исполнять Линда Орлэди, являющаяся первым заместителем генерального директора, начальником безопасности полетов с декабря 2019 года.



Анастасия Стативкина