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|Засланный казачок. Питер Гриффитс покидает пост главы Авиационной администрации Казахстана
07:19 26.01.2022
Питер Гриффитс являлся генеральным директором Авиационной администрации Казахстана с августа 2019 года, передает Zakon.kz.
Заявление об уходе было подано еще 7 декабря прошлого года. С 7 февраля прекращаются полномочия Питера Гриффитса в должности генерального директора АО "Авиационная администрация Казахстана".
С 7 февраля обязанности генерального директора АО "Авиационная администрация Казахстана" будет временно исполнять Линда Орлэди, являющаяся первым заместителем генерального директора, начальником безопасности полетов с декабря 2019 года.
Анастасия Стативкина