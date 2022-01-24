Электроснабжение Узбекистана восстановлено на 70%. В Ташкенте вновь поехало метро...

07:29 26.01.2022

Минэнерго сообщило, что электроснабжение Узбекистана восстановлено на 70%. В Ташкенте и некоторых регионах подача электроэнергии восстановлена полностью, локальные неполадки с подключением постепенно устраняются.

Сегодня, 04:12 Общество

Министерство энергетики Узбекистана сообщило, что электроснабжение страны на 3:50 среды восстановлено на 70%.



"В первую очередь электроэнергией были обеспечены население и социальные объекты", - говорится в сообщении пресс-службы министерства.



Продолжается поэтапный ввод в эксплуатацию энергоблоков тепловых электростанций.



В Ташкенте и некоторых регионах подача электроэнергии восстановлена полностью. Однако аварийная ситуация могла повлечь за собой неполадки на трансформаторных пунктах и подстанциях, поэтому некоторые объекты все еще не подключены к электричеству.



Устранения локальных неполадок занимаются специальные бригады, которые выезжают на места.



Во многих районах столицы до сих пор отсутствует водоснабжение и отопление. По сообщению хокимията Ташкента, все 12 центральных котельных возобновили работу. Вновь запущены 175 из 202 локальных котельных.



По стране запущены 364 из 500 котельных в системе Министерства ЖКО (данные на 3:30).



Масштабное отключение электричества по стране произошло в 11:00 вторника.



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Метро Ташкента возобновляет работу

Метро столицы с 5:00 часов возобновит работу по обычному графику. Поезда были остановлены во вторник из-за отключения электричества в городе.



В среду с 5:00 часов метро Ташкента возобновит работу по обычному графику, говорится в сообщении администрации подземки.



Поезда метрополитена остановились во вторник после 11:00, когда большая часть территории Узбекистана осталась без электричества.



Министерство по чрезвычайным ситуациям сообщало, что из метро было эвакуировано в общей сложности 415 пассажиров.