Китай дорого платит за стимулирование рождаемости, - А.Комраков

07:33 26.01.2022 Земля приближается к эпохе глобального сокращения населения

Анатолий Комраков



25.01.2022

Илон Маск оказался хорошим отцом, но его

демографические расчеты спорны.

Фото со страницы Илона Маска в TwitterПопытки стимулировать рождаемость в Китае пока безрезультатны. Средние показатели рождаемости достигли нового минимума, признали власти Поднебесной. Угрозу сокращения населения КНР можно было бы объяснить демографическими запретами в прошлом веке. Однако рождаемость сокращается не только в Китае, но и в других странах. Перспектива сокращения численности жителей Земли – крупная проблема, о которой мало говорят. Многим развитым странам предстоит искать способы экономического развития в условиях сокращения и старения населения, предупреждают обеспокоенные эксперты.

В Китае продолжает падать рождаемость. По данным Национального бюро статистики, число новорожденных в 2021 году составило 10,6 млн человек.



Это еще меньше, чем в 2020 и 2019 годах, когда рождаемость составила 12 млн и 14,6 млн соответственно.



Речь о самой густонаселенной стране мира – одной из двух, где население превышает миллиард человек. Из-за снижения рождаемости Поднебесная в ближайшие годы пропустит вперед Индию. Китай с 1979 по 2016 год проводил политику "одна семья – один ребенок". Сейчас семьи могут иметь двух и более детей.



Замдиректора Госкомитета по делам здравоохранения и планового деторождения КНР Ян Цзиньжуй признал, что принимаемые сейчас меры стимулирования рождаемости если и помогут, то только в отдаленной перспективе. "Политика трех детей в семье была провозглашена недавно, и хотя активные меры поддержки рождаемости вводятся одни за другими, трудно будет заметить какие-либо значительные перемены в краткосрочной перспективе", – заявил он. Для улучшения коэффициента рождаемости необходимо ускорить создание системы поддержки рождаемости, заявил замдиректора Исследовательского центра при Китайском народном университете Сун Цзянь.



Темп роста населения всего мира сократился примерно на треть за последние 30 лет, подсчитали в немецком фонде "Население Земли" (DSW). С 1990 года рождаемость на планете снизилась в среднем с 3,2 детей на женщину до 2,3 детей. Правда, показатели рождаемости в отдельных странах и регионах сильно различаются. Страны с высоким уровнем дохода имеют средний уровень рождаемости 1,8, а самый высокий уровень рождаемости зафиксирован в самом бедном регионе на Земле, в странах Африки к югу от Сахары, с 4,7 детей на женщину.



Сейчас на планете проживают около 7,9 млрд человек. Численности населения в миллиард человек человечество достигло в 1804 году. Двух миллиардов человек население Земли достигло в 1927 году. Затем удвоение численности населения планеты произошло к 1974 году. Следующее удвоение, до 8 млрд., можно ждать уже в 2024 году. По последним прогнозам ООН, к 2050 году население планеты увеличится до 9,7 млрд, а к 2100-му – почти до 11 млрд. Население Китая, считают эксперты ООН, к 2050 году сократится на 2,2% (на 31,4 млн).



С этими расчетами почему-то не согласился миллиардер Илон Маск, который назвал прогнозы ООН "полной ерундой". "Просто умножьте прошлогоднюю рождаемость на ожидаемую продолжительность жизни", – написал он в своем Twitter.



К сожалению, вопросами демографии пытаются заниматься многие некомпетентные в этой науке люди, заявил "НГ" независимый демограф Алексей Ракша. Но если слова Маска ни на что не повлияют, то ошибки китайских чиновников в демографии будут негативно сказываться на экономике страны еще многие десятилетия.



"Если посчитать по формуле Маска, то население Земли составит 10,2 млрд человек, - говорит Ракша. - По данным ООН, с 2010 года ежегодно рождается около 140 млн., эту же цифру берем и за 2021 год (кстати, она будет сохраняться еще много лет). Умножаем на среднюю продолжительность жизни 73 года (до ковида) и примерно выходим на 10,2 млрд. Этот его расчет, однако, не верен. Прогноз ООН на 2100 год сделанный в 2019 году пока дает 10,9 млрд., но очевидно, будет немного понижен. Разница между примитивной оценкой Маска и нормальным прогнозом, например, в том, что продолжительность жизни тех, кто родился в прошлом году составит больше 73 лет, но меньше 81 года: например, по данным ООН, продолжительность жизни на 2100 год прогнозируется в районе 81 года, таким образом количество населения составило бы 11,3 млрд, но и это неверно. Часть людей умрет раньше или позже этого возраста, и рождаться в будущем необязательно будет именно 140 млн. В общем, все сложно, а если бы было так просто, как ошибочно кажется Маску, то профессиональные демографы были бы вообще не нужны".



А вот ошибки китайских чиновников в демографии будут негативно сказываться на экономике страны еще многие десятилетия, полагает эксперт. "Уровень рождаемости в КНР сейчас находится на худших уровнях, которые в РФ, например, отмечались лишь единожды в 1999 году –на одну женщину за 2021 год в КНР пришлось 1,16 ребенка. В РФ этот показатель составляет сейчас 1,52, в США – 1,62. Даже в Японии он 1,25, и из относительно крупных стран ситуация хуже, чем в Китае, только в Южной Корее, - говорит Ракша. - Население Поднебесной уже старее, чем в США, а через 5-10 лет оно будет старее, чем в России. Это в том числе результаты недальновидной политики страны в области демографии, когда жестко ограничивалось рождение детей. Там слишком долго ошибались, не поняв вовремя, что натворили. Последствия некомпетентных действий в демографии Китай будет расхлебывать в виде торможения экономики еще много десятилетий".

Когда-то и весь мир придет к сокращению населения, хотя в целом по планете процесс будет не быстрым, говорит Ракша.. А вот в отдельных странах уже и сейчас наблюдается довольно сильное сокращение. "В Болгарии, например, население сократилось на 28%, аналогичные процессы идут в других балканских странах, в Латвии, на периферии Евросоюза, население которых перебирается в государства с более высоким уровнем жизни. Причем, эти процессы не мешают этим странам богатеть. С одной стороны, снижение рождаемости может подталкивать рост производительности труда, недостаток рабочей силы компенсируется внедрением современных технологий, машин и т.п., с другой – сокращение населения замедляет рост экономики, так как сокращается потребление, спрос, менее выгодной становится локализация производства. В идеале население должно расти, но не очень быстро, лучше темпами, как в Канаде, Австралии", - говорит Ракша.

Теоретически экономическое развитие при сокращающемся населении возможно, считает президент Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич. "В России в 2000-е годы мы видели, с одной стороны, крайне высокие темпы сокращения населения, а с другой стороны, высокие темпы роста ВВП. Тогда это было связано с посткризисным восстановлением экономики, результатом рыночных реформ 90-х и включением в экономику свободных советских производственных мощностей", – говорит эксперт. Источник - ng.ru

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