Олигархи "сожрут с потрохами" Путина за войну с Западом... Или наоборот? - "СП"

07:40 26.01.2022 Олигархи "сожрут с потрохами" Путина за войну с Западом

Правящий класс России слишком много теряет от внешней нестабильности

Сергей Аксенов



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Андрей Песоцкий Вячеслав Тетекин Дмитрий Еловский



25.01.22

Президент США и премьер-министр Великобритании, а также лидеры ряда стран Евросоюза и НАТО приняли решение о введении против России "беспрецедентного пакета санкций" в случае "вторжения на Украину". А заодно обсудили укрепление "восточного фланга" атлантического блока.



Территорией возможного конфликта России с Западом чаще всего называется Украина (именно в "незалежную" США и Британия перебрасывают летальное оружие), однако это может быть любая другая территория от Балтики до Черного моря, где также происходят военные приготовления Запада.



Первый "звонок" для российского бизнеса уже прозвучал. Минфин США сократил срок лицензий уже находящейся под санкциями "Группы ГАЗ" Олега Дерипаски с года до 90 дней. "Дальнейшее продление будет зависеть от поведения России", - пояснил чиновник Минфина.



Об ожиданиях остального бизнеса можно судить по обвалу российского фондового рынка. Накануне рублевый индекс Мосбиржи снизился на 5,93% - до 3235,28 пункта, долларовый индекс РТС - на 8,11%, до 1288,17 пункта. Курс доллара вырос 79 рублей, евро - до 89 рублей.



"Война еще не началась, а Россия уже несет потери" - такие ремарки можно встретить в сети. Именно экономические проблемы могут сдержать Владимира Путина при принятии решения о возможных боевых действиях. Одобрят ли войну олигархи - бенефициары российской экономики?



Ведь именно интересы олигархов в первую очередь отстаивает президент РФ. По данным СМИ, в 2020 году так считали 38% россиян. Причем их доля выросла по сравнению с 2017 годом (31%). На втором месте среди интересантов путинизма чиновники - 28% (в 2017-м - 31% респондентов).



Главный политический советник председателя ЦК КПРФ Вячеслав Тетекин уверен, что игнорировать интересы российских нуворишей Путин не может.



- Есть известное выражение Ленина о том, что правительство в буржуазной стране - это комитет по управлению делами буржуазии. Господин Путин с одной стороны всенародно избран, а с другой является как раз руководителем комитета по управлению делами российской буржуазии. Он выражает интересы высшей бюрократии и олигархата. Поэтому без учета мнения своей социальной опоры он принимать решения не может.



Именно поэтому наши власти так непоследовательны. До сих пор внешняя политика России определялась не национальными интересами, а интересами нефтегазовых, металлургических компаний - тех, кто занимается вывозом природных ресурсов из страны. А вторая часть - либералы из социально-экономического блока правительства. Только они представители мировой олигархии. Их Путин тоже всемерно защищал.



Отсюда ситуация "шаг вперед - два шага назад". Западу наши власти вроде бы пригрозили, пообещали принять серьезные меры в защиту интересов своей страны, но теперь чувствуется, что они боятся собственных слов. Толком не понимают, что делать дальше. Явно к ним сейчас идут гонцы от олигархов с просьбой не дать их разорить. Ведь у Запада есть для этого эффективные инструменты. И тогда сладкая жизнь наших богатеев закончится.



Об этих невидимых действиях российских олигархов, являющихся частью международной олигархии, российское общество практически ничего не знает. Разумеется, Путин вынужден принимать их интересы во внимание. Иначе они, теряя доходы, а некоторые даже рискуя свободой, могут начать вести себя с президентом все более жестко. Поэтому реальное влияние олигархата на внешнюю политику РФ сильнее, чем кажется.



По мнению экономиста Андрея Песоцкого, генералы российского бизнеса скорее потеряют, чем приобретут от войны.



- Есть расхожее мнение, согласно которому большая война выгодна капиталистам. В начале XX века так дела и обстояли, однако сто лет спустя ситуация изменилась - мир глобализировался, равно как и глобализировался капитал. Сегодня крупный бизнес закупает ресурсы в одной стране, имеет сборочные цеха в другой, головной офис в третьей, продает товары в четвертой, а деньги свои хранит в пятой. Серьезная война - это риск для таких цепочек.



"СП": - В случае отторжения, например, левобережной Украины, наши олигархи с подачи Путина могли бы приватизировать ее, как приватизировали когда-то Россию…



- Вряд ли серьезная война в Украиной выгодна нашим олигархам. Немного пофантазируем и представим, что территория этой страны заняты российскими войсками, а промышленность Украины переходит под контроль сверхбогатых. А что дальше? Каким образом реализовывать в мире добытое и произведенное на территории, которую "мировое сообщество" рассматривает как одну большую непризнанную ЛДНР?



Даже если рассматривать не столь серьезное развитие событий, а более локальное, то все равно горячий конфликт с Украиной может привести к новым персональным санкциям для крупнейших бизнесменов, неподписанию контрактов с иностранными партнерами, отключению от SWIFT. Одни минусы, одни риски. Определенный сегмент крупного бизнеса, конечно, выиграет от новой изоляции России, будет осваивать военные госзаказы, но, в целом, экономические элиты не настроены окончательно рвать с Западом - слишком опасно для кошелька.



Политолог Дмитрий Еловский отмечает, что наряду с олигархами от обострения обстановки могут пострадать также высшие чиновники.



- Владимир Владимирович всегда отличался внимательным отношением к интересам как россиян в целом - избирателей, - так и отдельных страт общества. В том числе к интересам элиты. У президента вот уже двадцать лет получается находить баланс между разными группами населения, включая внутриэлитные группы. Это залог успешной работы политика. Думаю, он и сейчас учитывает состояние элиты и ее восприятие ситуации.



От самих элитных групп не видно однозначных сигналов. Никто не проявляет свою позицию. Непонятно, они поддерживают взвинчивание обстановки или нет? Похоже, элиты взяли паузу. Жесткая риторика их пугает. Они раньше с подобным не сталкивались. А стандартная реакция на страх - замирание. Они сейчас пытаются осмыслить происходящее. Через какое-то время элита или признает, что боится, или впадет в эйфорию, или отреагирует агрессией.



Это касается ее основной - бюрократической, административной части, которая в большей степени ориентирована на страну, чем бизнес-элита. К основной массе бюрократической элиты можно отнести региональных чиновников, сотрудников госкорпораций, муниципальное руководство и т. п. Они и живут в России, и зарабатывают здесь, и получают услуги внутри страны и вся их жизнь связана с Россией. А за пределы страны они ездят как все - в Египет или Турцию "погреть живот".



Поэтому для них взвинчивание международной повестки не так страшно и даже может вызвать чувство национальной гордости. Но есть еще верхний слой бюрократической элиты, который в большей степени встроен в потребление мировых услуг, но все равно не в такой степени как бизнес-элита.



"СП": - Похоже, бизнес-элита - самое слабое звено…



- Демонстрацией ее испуга можно считать действия, которые привели к обвалу на бирже. Они начали выводить деньги из акций и облигаций, и это уронило курс бумаг. Эти люди больше ориентированы на мир на свободу передвижения. Они как правило зарабатывают свои деньги в России, а тратят их по всему миру. Для них конфронтация с Западом очень травматична. Они боятся лишиться либо дохода, либо доступа к совершенно другому качеству жизни. Но в России бизнес-элита по сравнению с бюрократической очень небольшая и слабая. Источник - svpressa.ru

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