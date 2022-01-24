 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Обескуражены и деморализованы: иранский газ подвел турецкую промышленность
07:48 26.01.2022

24 января 2022

Турция сократила поставки электроэнергии местным промышленным предприятиям после того, как Иран объявил о временном прекращении экспорта природного газа в соседнюю страну. Это вынудило некоторых турецких автомобилестроителей приостановить производство и угрожает падением продаж за рубежом, являющихся одним из ключевых источников поступления иностранной валюты, передает сегодня, 24 января, агентство Bloomberg.

Правительство ввело трехдневное отключение электроэнергии в неделю практически во всех промышленных зонах страны. Основная электрораспределительная компания TEİAŞ устно проинформировала руководителей промзон в минувшие выходные и сообщила, что последуют письменные уведомления.

Более половины электроэнергии в стране производится на газовых электростанциях, и сбои в поставках происходят в критический момент, когда Турция изо всех сил пытается покрыть растущие расходы на импорт голубого топлива с помощью сильно ослабленной лиры.

Иран, крупный поставщик газа в Турцию, в прошлый четверг приостановил поставки газа на 10 дней, сославшись на "технический сбой". Это первый случай, когда турецкие промышленные предприятия столкнулись с отключением электроэнергии такого масштаба.

На промышленность приходится почти четверть экономического производства, и около 10% рабочей силы страны занято в более чем 300 промышленных зонах.

Согласно сообщениям турецкой прессы, производитель автомобилей Renault SA объявил, что остановит производство на своëм заводе в Бурсе на 15 дней, поскольку столкнулся с перебоями в работе в связи с усугубляющимся кризисом в цепочках поставок.

Автомобильный сектор Турции является крупнейшим экспортером страны, на его долю в 2021 году пришлось 11% всех поставок продукции с высокой добавленной стоимостью на внешние рынки.

Зарегистрированные на Стамбульской фондовой бирже компании по всему производственному спектру объявили об отключении электроэнергии или газа в биржевых заявках на выходных. Производитель грузовиков Katmerciler заявил, что с этого понедельника прекращает работу на четыре дня, в то время как компания Kutahya Porselen уведомила о снижении производства из-за сокращения поставок топлива.

"Промышленники потрясены, обескуражены и деморализованы, - цитирует газета Dunya Муждата Кечеджи, главу отраслевой торговой ассоциации Турции. - Никто не знает, где лежит решение и когда оно придëт".
Иран прекратил поставки природного газа в Турцию на срок до 10 дней из-за "технического сбоя", что побудило власти отдать распоряжение местным теплоэлектростанциям сократить потребление топлива на 40 процентов. Об этом, как сообщало EADaily, 20 января передало агентство Reuters со ссылкой на представителей газового сектора страны.

Источник - eadaily.com
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