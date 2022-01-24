Китай намерен безвозмездно помочь Центральной Азии миллионами долларов. Обещанному верить?

08:13 26.01.2022

Китайский лидер отметил, что выделяемые деньги предназначены "для осуществления социально значимых проектов".



В ближайшие три года Китай на безвозмездной основе предоставит странам Центральной Азии - Казахстану, Кыргызстану, Узбекистану, Таджикистану и Туркменистану помощь в размере 500 миллионов долларов. Об этом сообщил председатель КНР Си Цзиньпин, передает РИА Новости.



В ходе онлайн-саммита "Центральная Азия – Китай", который состоялся 25 января, китайский лидер заявил, что деньги предназначены "для осуществления социально значимых проектов".



Также Китай предоставит образовательные квоты пяти тысячам специалистов из центральноазиатских стран для повышения квалификации в областях здравоохранения, информационных технологий, а также сокращения бедности и улучшения благосостояния жителей сельских районов, сообщает Podrobno.uz.



Кроме того, Китай безвозмездно выделит странам Центральной Азии 50 миллионов доз вакцины от коронавируса и предоставит 1200 стипендий для обучения студентов, заявил Си Цзиньпин во время саммита.

"В последующие пять лет Китай выделит студентам из государств Центральной Азии 1200 квот на правительственную стипендию", – отметил Си Цзиньпин.

Также, по его словам, страны региона станут приоритетными партнерами в плане открытия новых и расширения действующих институтов Конфуция. Планируется проведение таких мероприятий, как Молодежный фестиваль искусств, Лагерь юных лидеров "Мост в будущее".



"Важно наращивать сотрудничество в сфере туризма. Китай готов создать платформу для презентации туристических ресурсов и далее включить все ваши страны в список стран выездного туризма. Предлагаем провести Форум дружбы народов Китая и государств Центральной Азии и в ближайшие 5-10 лет увеличить количество городов-побратимов в общей сложности до 100 пар", – сказал глава КНР.



Си Цзиньпин также заявил, что в 2022 году Китай предоставит странам региона безвозмездно 50 миллионов доз вакцины от коронавируса, будет открывать в нуждающихся странах центры традиционной китайской медицины. Он также призвал создать Союз индустрии здоровья "Китай – Центральная Азия".



"Мы готовы открыть широкий доступ качественным товарам и сельскохозяйственной продукции Центральной Азии к огромному внутреннему рынку Китая, продолжать успешную практику по проведению Форума торгово-экономического сотрудничества между КНР и странами Центральной Азии, стремиться к доведению товарооборота между Китаем и ЦА до 70 миллиардов долларов к 2030 году. Предлагаю создать диалоговый механизм по сотрудничеству в области электронной коммерции, провести по необходимости Форум индустриального и инвестиционного сотрудничества", – отметил он.



Си Цзиньпин добавил, что на фоне продолжающейся пандемии Китай будет постепенно восстанавливать пассажирские рейсы со странами региона, формировать "экспресс-коридор" для передвижения людей и совершенствовать функционирование "зеленых коридоров" для грузопотоков.



"Готовы продвигать проект железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан и транспортных коридоров Китай-ЦА в интересах более безопасной и эффективной взаимосвязанности. Важно обеспечить стабильное функционирование нефтегазопроводов, ускорить строительство четвертой нитки газопровода Китай-ЦА, расширять энергетическое сотрудничество по всем цепочкам производства, способствовать низкоуглеродной трансформации в энергетической сфере. Мы должны углублять сотрудничество в области высоких технологий, включая искусственный интеллект, большие данные, облачные вычисления, чтобы народы наших стран могли пользоваться благами передовых технологий", – подчеркнул он.