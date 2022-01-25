"Тупой сукин сын": Байден выжил из остатков ума

08:28 26.01.2022 "Тупой сукин сын": Байден извинился перед журналистом за оскорбление

Какие вопросы прессы бесят президентов США: "Не разговаривайте со мной так!"



Надежды СМИ на то, что после ухода Дональда Трампа из Белого дома отношения американской прессы с президентом США станут более идиллическими, похоже, не оправдались. Джо Байден, пусть и не объявивший в отличие от своего предшественника войну "фейковым медиа", позволяет себе резкие высказывания в адрес журналистов, прибегая порой к крепким выражениям. Одно хорошо – находит в себе силы потом за это извиниться. Мы решили вспомнить наиболее жесткие перебранки между американскими лидерами и репортерами.



Новый скандал между прессой и Белым домом разгорелся после того, как журналист Fox News Питер Дуси задал президенту Соединенных Штатов вопрос, "Считаете ли вы инфляцию политической обузой в среднесрочной перспективе?"



Байден ответил: "Нет, это отличный актив - больше инфляции" И добавил: "Какой глупый сукин сын".



Микрофон был в этот момент прямо перед Байденом, но, по мнению наблюдателей, казалось, что он делает замечание про себя или что он мог подумать, что микрофон выключен.



Ругательная ремарка президента США прозвучала в конце заседания Совета по конкуренции Белого дома, на котором официальные лица представили обновленную информацию об усилиях по борьбе с инфляцией, которая недавно достигла 7%. Ранее администрация Байдена заявляла, что инфляция будет лишь временной проблемой, но некоторые демократы обеспокоены ее потенциальными долгосрочными политическими последствиями.



Видео со словесным выпадом Байдена в адрес журналиста быстро стал вирусным в социальных сетях. Сам же адресат президентского ругательства, 34-летний Питер Дуси, как он потом сам признался, не услышал оскорбления. Только после того, как он вернулся в пресс-центр, ему кто-то сказал: "Эй, а ты слышал, что президент сказал о тебе?"...



Джо Байден забыл выключить микрофон и унизил журналиста Дуси: видео

https://www.mk.ru/politics/2022/01/25/tupoy-sukin-syn-bayden-izvinilsya-pered-zhurnalistom-za-oskorblenie.html



Примерно через час Байден связался с журналистом, позвонив ему на мобильный и просто сказал: "Ничего личного, приятель". Репортер принял это фактическое извинение, пообещав при этом главе государства, что он всегда будет пытаться спрашивать у него что-то отличное от того, что спрашивают все остальные. На это Байден ответил: "Ты так должен".



"Мир сейчас на грани Третьей мировой войны – со всем, что происходит, – заявил потом Питер Дуси в программе комментатора Шона Ханнити. – Я ценю, что президент нашел пару минут вечером, когда он все еще был за работой, чтобы позвонить мне и прояснить ситуацию. Но мне не нужно, чтобы кто-то извинялся передо мной. Он может называть меня как хочет, лишь бы это заставляло его говорить. Президент сказал: "Ничего личного, приятель". Достаточно! Мы можем двигаться вперед".



Несколько дней назад Байден с недовольством отреагировал на вопрос другого репортера Fox News – журналистки Джеки Хайнрих – о России. Она спросила главу Белого дома "Почему вы ждете, пока Путин сделает первый шаг, сэр?"



"Что за глупый вопрос", - ответил Байден.



В июне прошлого года Байден вынужден был извиниться перед репортером CNN после того, как огрызнулся на один из ее вопросов. Это произошло во время пресс-конференции по итогам женевского саммита президентов США и России.



Журналистка Кейтлан Коллинз из CNN выкрикнула уже завершившему свое выступление Байдену вопрос: "Почему вы так уверены, что Путин изменит свое поведение, господин президент?".



Уже отвернувшийся было от толпы репортеров, Байден, грозя пальцем, направился обратно и резко обратился к Коллинз: "Какого черта?… Когда я говорил, что уверен?"



Как писало тогда издание Washington Post, эта вспышка "ненадолго оживила воспоминания о частых горячих перепалках президента Дональда Трампа с пресс-корпусом Белого дома".



Правда, через некоторое время Байден признал, что переборщил с тоном, выбранным для общения с рассердившей его журналисткой. "Я должен извиниться перед своим последним собеседником", - заявил президент журналистам на взлетной полосе, когда готовился к посадке на борт Air Force One.



Впрочем, как отмечает пресса, несмотря на некоторые оплошности в общении со СМИ, в целом первый год пребывания Байдена у власти ознаменовался возвращением к вежливости после бурных четырех лет правления Дональда Трампа, который именовал масс-медиа "врагами американского народа".



Хотя сменивший Трампа на посту главы Соединенных Штатов Джо Байден и назвал журналистов "незаменимыми" для демократии, доступ прессы к многие считают ограниченным. В течение первого года своего пребывания в Белом доме 46-й президент США провел менее 10 официальных пресс-конференций, что намного меньше, чем у Обамы или Трампа.



Но, возможно, это и к лучшему, если вспомнить словесные баталии, которые Дональд Трамп устраивал во время общения с прессой.



В последний год его президентства недовольство Трампа вызывали, в частности, поступавшие от журналистов вопросы по ситуации с коронавирусом. Так, в конце марта 2020 года, репортер NBC Питер Александер призвал президента обратиться к народу в связи с разыгравшейся пандемией: "Что вы скажете напуганным американцам, которые сейчас смотрят на вас?"



Трамп на это ответил: "Я скажу, что вы ужасный репортер - вот что я скажу". Президент сказал журналисту, что его вопрос был "очень неприятным" и подал плохой сигнал американцам.



Через несколько дней после этого Трамп вновь в резкой форме отреагировал на журналистский вопрос. Он отругал репортера CBS News Вейцзя Цзян, обвинив ее в "неприятном тоне", когда она попросила его разъяснить заявление его зятя Джареда Кушнера о том, что стратегический национальный запас резервируется для федерального правительства, а не для штатов. Журналистка пыталась уточнить, что Кушнер имел в виду, говоря о "наших запасах". Дональд Трамп разозлился и начал ругать Цзян: "Это такой элементарный простой вопрос, а вы пытаетесь сделать так, чтобы он звучал так плохо. Знаете, что, вам должно быть стыдно. Вам должно быть стыдно".



Прошла пара недель – и 19 апреля 2020 года Трамп накинулся на репортера CNN Джереми Даймонда, который спросил, почему президент так много времени провел на брифинге, "самодовольно" нахваливая усилия своей администрации по борьбе с коронавирусом, в то время как число погибших от инфекции в США превысило 40 тысяч человек. Трамп сначала ответил, что его похвалы предназначены для "мужчин и женщин, проделавших такую ​​невероятную работу". Но когда Даймонд указал, что видеоклипы, которые Трамп показывал ранее, были посвящены ему, а не людям на передовой борьбы с новым вирусом, президент парировал: "Эти люди были совершенно разъярены некоторыми фейковыми новостями, такими как вы. CNN, вы фейковые новости". Затем он заявил репортеру: "У вас нет мозгов, с которыми вы родились".



После президентских выборов-2020 негодование Трампа вызывали любые вопросы, предполагавшие его проигрыш Байдену. Во время пресс-конференции корреспондент Reuters в Белом доме Джефф Мейсон спросил Трампа, уступит ли он, когда Коллегия выборщиков проголосует за избранного президента Джо Байдена.



"Конечно, я покину Белый дом, и вы это знаете, – заявил Трамп. Но я думаю, что сейчас до 20 января много чего будет происходить. Выявлено крупное мошенничество. Мы как страна третьего мира - используем компьютерное оборудование, которое можно взломать". При этом президент-республиканец добавил, что если Байден будет объявлен победителем, то Коллегия выборщиков "допустит ошибку, потому что эти выборы были фальсификацией".



Когда его снова спросили насчет готовности признать свое поражение, Трамп ответил репортеру: "Не разговаривайте со мной так. Вы просто легковес. Не говорите со мной так. Я президент Соединенных Штатов. Никогда не говорите так с президентом". Источник - mk.ru

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