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Минниханов-Токаев. Татаро-казахские переговоры в Нур-Султане
09:28 26.01.2022

Глава государства принял Президента Татарстана Рустама Минниханова

Глава государства принял Президента Татарстана Рустама Минниханова
Касым-Жомарт Токаев принял Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова, находящегося в Казахстане с рабочим визитом. Собеседники обсудили перспективы укрепления взаимного сотрудничества в торгово-экономической, промышленной и технологической сферах.

Приветствуя Рустама Минниханова, Президент отметил, что Татарстан занимает важное место в многогранных отношениях с Российской Федерацией.

Как отметил Глава нашего государства, Татарстан лидирует среди субъектов Российской Федерации по уровню экономического, промышленного и технологического сотрудничества с Казахстаном. По итогам 11 месяцев 2021 года, взаимный товарооборот с Республикой составил 423 млн долларов.

Ярким примером такого сотрудничества является реализация проектов в сфере машиностроения с участием компаний "КАМАЗ" и "Татнефть" на сумму 1,8 млрд долларов. Ведется активная работа по строительству трех заводов по производству автокомпонентов "КАМАЗ" и шин "Татнефть" в Костанайской и Карагандинской областях.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Казахстан будет и далее создавать все необходимые условия для комфортной работы инвесторов, в том числе из Татарстана.

Наряду с этим Президент проинформировал Рустама Минниханова о проведении в стране масштабных экономических реформ и реализации конкретных программ развития, которые откроют дополнительные возможности для осуществления совместных проектов с Татарстаном.

Президент Татарстана выразил признательность Касым-Жомарту Токаеву за теплый прием. Он рассказал Главе государства о ходе реализации ряда инвестиционных проектов и планах татарского бизнеса по наращиванию взаимодействия с казахстанскими партнерами.

Источник - Turan Press
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