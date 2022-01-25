"Без всякого выстрела". В Киеве "политики пакуют чемоданы"

15:23 26.01.2022

Андрей Лубенский



Попытки украинских политиков и чиновников немного снизить накал страстей вокруг темы неизбежного будто бы "вторжения России" вызывают немало вопросов. Тем более что успокоительные речи звучат на странном фоне военных приготовлений и... приготовлений к бегству



Великобритания и США присылают в Киев оружие и боеприпасы, одновременно объявляя об эвакуации персонала посольств. По выражению телеведущего одного из украинских каналов "американское, британское, германское, шведское и другие посольства фактически допустили возможность драпать".



Возможно, они что-то знают? Американцы вывозят персонал посольства, поскольку всерьез опасаются ракетных ударов, считает экс-глава Следственного управления СБУ генерал Василий Вовк. По его словам, по всей видимости, предполагается, что в случае чего - "это учреждение может быть атаковано или с воздуха, или с земли…".



Зеленский не репрессирует Мураева из-за боязни паники среди украинцев



"То есть бомбить будут дипломатические учреждения, поэтому американцы уезжают", - сказал Вовк в эфире телеканала "НАШ". Он продолжил: "Но там возле американского посольства, я очень хорошо знаю ту территорию, там много частных домов, где проживают наши люди. Тогда примите наших людей, которые там возле этого учреждения. Забирайте, или вы [за них] не переживаете?.. Вы же говорите, что вы очень переживаете… Какая-то непонятная ситуация".



Понятно пока одно: наши люди - они для нас наши, но не для американцев. И любые потери наших людей в возможном конфликте, для США - только цифры. Это ведь не в Техасе матери будут получать похоронки. А чужих (для них) - не жалко. По мнению политолога Михаила Погребинского, поставки на Украину оружия из Америки и Великобритании имеют как раз такой смысл - они увеличивают цену, увеличивают возможные потери. Но и только.



"Это что, решит проблему Украины, существования государства Украины, если дело дойдет, не дай бог, до российско-украинской войны?" - задал Погребинский вопрос в эфире канала "Первый независимый". И сам же ответил: конечно, не решит. Напомнил, что уже и президент Зеленский в своем видосике рассказал согражданам, что не надо бежать и скупать гречку и соль.



"Он сам не верит в это. Правда, когда он говорит с иностранными гостями, он говорит, что [Путин] "нападет". Но мы теряем каждый день от этой ужасной истории нагнетания страха", - отметил политолог.



Не в этом ли причина успокоительных речей? На фоне нагнетаемой несколько месяцев истерии гривна падает, капиталы выводятся из страны, все это бьет по рейтингу Зеленского и "слуг". Но это цветочки. Какие там рейтинги, если действительно дойдет до войны? Быть бы живу.



"Мир балансирует на грани провокаций": Бондаренко озвучил военные настроения в Европе



"Украинские правители "поняли, что их ведут на закланчик, хотят их руками развязать здесь реально кровавую войну", - считает депутат Верховной Рады от ОПЗЖ Александр Качный.



"Они опомнились, поняли. И эти заявы, которые мы сейчас слышим, правда", - сказал он, добавив, что фактически нынешние правители сказали: нас Запад специально пугает, мы выходим из этого, войны здесь не будет. Точнее, война может быть, но только в одном случае, если Зеленский со всем своим окружением поддастся англосаксам.



"Если его спровоцируют на эту войнушку, тогда да, русские, конечно, могут как-то ответить. Но тогда он становится кровавым президентом. Нужно ли ему это? Мы поняли, он принял решение для себя: не нужно. И вышел, и сказал: нету никакой здесь войнушки, не вижу никакой угрозы", - рассказал Качный в эфире UkrLive во вторник, 25 января.



По его словам, понятно, что России война на территории Украины совершенно не нужна - это лишь помешает реализации ее геополитических планов. Тем более что Украину она может получить в результате договоренностей, "как когда-то получили США, без всякого выстрела - дали в управление сначала американцам, теперь американцы передадут русским…".



Политик обратил внимание на то, какие посольства выезжают из Киева - а это посольства англосаксов.



"Те, кто нагнетает, что здесь война будет, те и уезжают", - сказал Качный. По его мнению, этим отъездом показывают, что договоренности достигнуты, что - "это уже не наша территория". Вслед за дипломатами страну начнут покидать тысячи грантоедов, агентов влияния - "это следующий шаг".



Депутат считает, что все это мы увидим в ближайшие два месяца. И тогда в Верховной Раде монобольшинство дружно проголосует за весь пакет Минских соглашений - сделают это, "как только закончится переговорный процесс Байдена с Путиным". А если не проголосуют, то тогда "Запад даст возможность распустить этот парламент", считает политик.



Но может быть, что успокаивают украинцев только для отвода глаз, а обострение уже готовится, предполагает экс-депутат Верховной Рады Владимир Олейник.



"Сегодня Зеленский настолько ослаб, что он не может отказать Западу. От этого зависит его личная жизнь и судьба. Заметим, что в Украину съехались все те, кто верой и правдой служили Америке и участвовали в событиях 2013-2014 годов по смене легитимной власти в Украине. Арсений Яценюк, Арсен Аваков и все остальные участвуют в ток-шоу. Даже Порошенко внезапно призвал к единству ради Украины. А Запад подталкивает к демонстрации антироссийской риторики", - написал политик на своей странице в Facebook.



По его словам, "таким образом, разночтение в высказываниях существует, чтобы удержать ситуацию в том виде, в котором она сегодня существует".



Ситуация нервозная, истерия нарастает. "У меня есть сведения, что многие политики пакуют чемоданы и вывозят семьи. Закрываются и уходят на удаленку элитные школы. Все это дает пищу для размышлений", - рассказал Олейник. При этом он выразил уверенность в том, что Зеленский не начнет наступление на Донбасс без указания Запада, но будет исполнять приказы - "самодеятельность в этом вопросе для него чревата проблемами".