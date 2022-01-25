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Риски 5G - это повреждение ДНК и "цифровая деменция"?
15:26 26.01.2022

Девра Дэвис и Мартин Полл: Риски 5G - это повреждение ДНК и "цифровая деменция"
На Западе ширится мнение, что 5G приведет к эпидемии невиданных болезней

Гэри Налл
Ричард Гейл

"Свободная пресса" продолжает публиковать переводы авторов из альтернативных западных СМИ. Это далеко не та пропаганда, которую печатают в CNN, New York Times, Washington Post, Los-Angeles Times и других "авторитетных" медиаресурсах. Если вам интересно побольше узнать об этих авторах, можно заглянуть сюда.

Запуск новой услуги C-диапазона 5G от AT & T и Verizon, запланированный на 19 января, вызвал тревогу у руководителей крупных авиакомпаний, которые предупредили, что это создаст "катастрофические" помехи системам навигации и безопасности пилотов во время взлета и посадки. Риски будут выше во время плохой погоды. Среди предупреждений - серьезные сбои в коммерческих рейсах и цепочке поставок, отказ электронных систем безопасности самолетов и радиовысотомеров, а также прекращение полетов, в результате которых "десятки тысяч американцев останутся на земле".

По данным CNN, по оценкам авиакомпаний, ежедневно будет прерываться до 1000 рейсов. Угроза 5G особенно возрастает в условиях плохой видимости. Руководители American Airlines, United, Delta, Southwest и JetBlue потребовали заблокировать 5G в радиусе двух миль от крупных аэропортов США. FedEx и UPS также присоединились к жалобам авиакомпаний. Иностранные авиакомпании - такие, как дубайская Emirates, Air India, Japan Air, Lufthansa и British Airways, уже изменили или отменили рейсы в США. Два крупнейших мировых производителя самолетов - Airbus и Boeing - также издали предупреждения.

Это превратилось в непрекращающуюся битву между Федеральным управлением гражданской авиации (Federal Aviation Administration, FAA) и частной телекоммуникационной отраслью, а также и ее лоббистами в Вашингтоне. FAA уже довольно давно предупреждает о перебоях в работе навигационных систем самолетов из-за 5G. Нежелание телекоммуникационной отрасли пошевелить хоть пальцем вызывает наибольшую тревогу, поскольку администрация Байдена уже разрешила развернуть 90 процентов беспроводных вышек в соответствии с планами. И это - только в непосредственной близости от крупных аэропортов, где FAA и авиакомпании требуют ограничений из соображений безопасности. Однако, как мы сообщали в течение последних нескольких лет, телекоммуникационные гиганты - в частности, AT & T и Verizon, и их ведущие представители средств массовой информации в CNN и New York Times, - отрицали риски 5G, особенно для здоровья человека и окружающей среды, с тех самых пор, как беспроводные технологии были впервые коммерциализированы.

Системе 5G предопределено стать постоянным явлением по всей стране. Едва ли есть хоть какой-то шанс не дать этому случиться. Тысячи медицинских и экологических исследований, подтверждающих высокую опасность ЭМП (электромагнитное поле), и петиции, подписанные тысячами международных ученых, с требованием прекратить его применение, однозначно игнорируются или, что еще хуже, подвергаются остракизму и отменяются.

Подсчитано, что существует более 10 000 рецензируемых клинических исследований, в которых упоминаются серьезные молекулярно-биологические повреждения и дефекты органов, нейронов, клеток и клеточных функций, а также повреждение ДНК растений, животных и людей. Только в период с августа 2016 года по сентябрь 2018 года профессором общественного здравоохранения Джоэлом Московицем из Калифорнийского университета в Беркли было проведено более 400 новых исследований рисков электромагнитного излучения.

Заточения и социальное дистанцирование - несмотря на пандемию - не помешали прогрессу сферы 5G по подключению каждого американца к ее паутине. В декабре 2019 года T-Mobile достигла своей цели по 5G-охвату в масштабах всей страны на площади более чем в 1,3 миллиона квадратных миль (34 процента территории США), а AT &T достигла своего рубежа, охватив 179 миллионов человек. Внедрение 5G также имеет решающее значение для международных глобалистов в том, чтобы начать Четвертую промышленную революцию.

Презентация Всемирного экономического форума "Почему 5G важен для Четвертой промышленной революции" (Why is 5G Important for the Fourth Industrial Revolution) описывает оцениваемое в многие миллиарды влияние передовых технологий подключения на производство, оптовую торговлю и перепродажу, "умные" города и дома, общественные услуги, транспорт, банковское дело в режиме реального времени, финансы и страхование, сельское и лесное хозяйство, наблюдение с помощью микросхем, недвижимость, образование, горнодобывающую промышленность, здравоохранение и медицину.

Мы не должны питать каких-либо ложных надежд на то, что в вопросах безопасности администрация Байдена в конечном счете встанет на сторону авиакомпаний. Во время выборов 2020 года штаб-квартира избирательной кампании Байдена получила от сектора связи и технологий 97 миллионов долларов против 18 миллионов долларов у Трампа. Alphabet (Google), Microsoft, Amazon, Facebook, Apple, AT & T и Comcast в подавляющем большинстве внесли свой вклад в "военный сундук" Байдена.

Американскую общественность вводят в заблуждение откровенной ложью, призывая принять 5G как необходимую и инновационную технологию, которая принесет пользу и улучшит нашу жизнь. На самом деле все обстоит с точностью до наоборот.

Приводимая ниже информация о неблагоприятных последствиях ЭМП была взята с сокращениями из научной литературы, она полностью подтверждена и неоднократно предоставлялась международными экспертами - такими, как д-р Девра Дэвис и Мартин Полл, - правительственным лидерам и национальным законодателям. Эти данные были собраны д-ром Мартином Поллом, почетным профессором биохимии и медицинских наук Университета штата Вашингтон, для Национальных институтов здравоохранения. Д-р Полл признан во всем мире в качестве эксперта в области электромагнитных помех и пагубного воздействия 5G на биологические системы.

- Снижение фертильности. 5G изменяет структуру семенников и яичников, снижает количество сперматозоидов и количество фолликулов яйцеклеток, увеличивает частоту самопроизвольных абортов и снижает уровень трех половых гормонов.

- Неврологические и психоневрологические последствия. С появлением мобильных телефонов, Интернета и беспроводных технологий резко возросло число следующих состояний: бессонница, усталость, депрессия, головные боли и когнитивные дисфункции, беспокойство и потеря памяти. Исследования на животных показали, что ЭМП вызывают серьезные изменения в структуре мозга, что, вероятно, происходит со всеми, кто ежедневно подвергается интенсивному воздействию ЭМП.

- Повреждение клеточной ДНК. При воздействии ЭМП наблюдается три типа повреждения ДНК: одиночные и двойные разрывы ДНК и окисленные основания ДНК. Это может вызвать рак и мутации в половых зародышевых линиях.

- Апоптоз: электромагнитные поля способствуют запрограммированной гибели клеток, что, в свою очередь, приводит к репродуктивным и нейродегенеративным расстройствам.

- Окислительный стресс. Повреждение свободными радикалами, связанное с многочисленными заболеваниями, включая рак, диабет, ревматоидный артрит, инфаркт миокарда, инсульт, хроническое воспаление, болезнь Паркинсона, рассеянный склероз, клеточную гибель и старение.

- Эндокринные последствия. По словам доктора Полла, воздействие ЭМП негативно влияет на каждую гормональную систему организма.

- Избыток внутриклеточного кальция. Ca2+ имеет решающее значение для клеточной активности.

- Рак. Существует 35 отдельных научных обзоров рецензируемой литературы, в которых представлены доказательства того, что ЭМП усиливают канцерогенез, ускоряют развитие опухоли и способствуют метастазированию.

Существуют и другие медицинские состояния, которые, как было доказано, вероятно, связаны с воздействием ЭМП:

- Последствия для сердечной деятельности. ЭМП нарушают электрическое управление сердцем, что может привести к тахикардии, брадикардии, аритмии и аномальному учащенному сердцебиению.

- Раннее начало болезни Альцгеймера и деменции. В последние годы и параллельно с увеличением воздействия ЭМП у людей в возрасте 30 лет и моложе наблюдаются признаки симптомов, связанных с болезнью Альцгеймера. Доктор Полл назвал это "цифровой деменцией".

- Синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) и аутизм. Эпидемия СДВГ и аутизма, наблюдаемая у каждого последующего молодого поколения, может быть вызвана поздним пренатальным и ранним послеродовым воздействием ЭМП. Каждое из этих неврологических состояний связано с увеличением количества кальция, проникающего через клеточные оболочки, из-за пульсаций ЭМП и нарушения образования синапсов.

5G-излучение затронет всех. Но для наблюдения за его пагубными последствиями не потребуется трех десятилетий. Это при курении сигарет есть выбор - курить или нет. Но в том, что касается 5G, ни у кого нет выбора, хочет ли кто-то подвергнуться этому воздействию или нет. Электромагнитное излучение 5G является всепроникающим.

Мейнстримовские средства массовой информации, в частности New York Times, у которой есть соглашение о сотрудничестве с ведущим поставщиком услуг 5G Verizon, не намерены предупреждать общественность о каких-либо научных результатах, упомянутых выше. В научном и медицинском сообществе растет консенсус в отношении того, что 5G приведет к эпидемии болезней, невиданных ранее в истории человечества. Но делать прогнозы слишком сложно. Тем не менее, если прошлые и текущие исследования неблагоприятного воздействия ЭМП на здоровье и окружающую среду за последние 50 лет являются каким-либо показателем, то мы вступаем в новую эпоху болезней и неврологических расстройств, с которыми человечество совершенно не готово справиться.

Это следствие того, что получается, когда вся страна оказывается в ловушке небрежного доверия избранным президентам и законодателям, кампании которых финансируются телекоммуникационными гигантами и Кремниевой долиной, а также медиа-империей, управляемой патологическими лжецами и мастерами кампаний по дезинформации в частных корпоративных интересах. Это капитализм стервятников в его худшем проявлении.

Авторы: Ричард Гейл - Richard Gale - исполнительный продюсер Прогрессивной радиосети (Progressive Radio Network) и бывший аналитик-исследователь в области биотехнологий и геномной промышленности.

Д-р Гэри Налл - Dr. Gary Null - ведущий самой продолжительной в стране общественной радиопрограммы об альтернативном и здоровом питании, а также режиссером документальных фильмов, лауреат множества наград.

Перевод Сергея Духанова. Публикуется с разрешения издателя.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1643199960
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