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Станет ли штамм "омикрон" последним актом ковидной трагедии
15:49 26.01.2022

Заражений в разы больше, но смертей гораздо меньше

Ада Горбачева
Обозреватель "Независимой газеты"

По мнению экспертов, важен не только коллективный иммунитет 75–80% населения, но темп вакцинации от коронавируса.

Как и ожидалось, Россию накрыла новая волна коронавируса. Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 67 809 новых случаев (максимальный показатель за всю пандемию), это на 2,7 тыс. заражений больше, чем днем ранее, умер за сутки 681 пациент. Эти данные приводит оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Пиковые значения по суточному количеству заражений в России обновляются несколько дней подряд. За минувшие сутки с коронавирусом было госпитализировано 12 837 человек, по сравнению с предшествующими сутками это на 115% больше. Выздоровело за сутки 26 404 человека, или на 21,6% больше по сравнению с 24 января.

Распространение ковида продолжается на фоне распространения "омикрон"-варианта коронавируса. По данным оперштаба, его доля среди выявленных случаев составляет 42,8%. "Дельта"-вариант пока остается преобладающим (56,2%).

"Штамм "омикрон" не станет выходом из пандемии коронавируса, так как из-за его быстрого распространения увеличивается вероятность появления более опасной мутации, предотвратить которую можно только вакцинацией 75–80% населения России за полгода, – заявил Интерфаксу директор Центра им. Гамалеи академик РАН Александр Гинцбург. – Нет, он нам не поможет выйти из пандемии по той простой причине, что чем больше он размножается и чем чаще он передается, тем с большей вероятностью могут возникнуть новые штаммы".

По мнению Гинцбурга, "для того чтобы этого не происходило, надо за полгода – опять, в сотый раз повторяю и всем надоел, но тем не менее – всю страну, 75–80% населения накрыть вакциной "Спутник", которая на данный момент защищает". Он пояснил, что в противном случае нельзя гарантировать, что не появится новый, более опасный штамм.

По мнению Гинцбурга, пока охват вакцинацией недостаточный. По его данным, уровень коллективного иммунитета составлял в России 64,4%. "И самое главное – не просто охват, а темпы вакцинации. Охват должен быть сопряжен с темпами вакцинации. Вакцинацию надо смотреть за шесть месяцев".

По его мнению, для не привитых от коронавируса людей из групп риска "омикрон" так же опасен, как и штамм "дельта".

"Я отношусь к тем, кто думает, что для привитых он гораздо легче протекает, а для групп риска, которые и раньше у нас были, – пожилые и люди с хроническими заболеваниями (гипертоники, с лишним весом, болезнями легких, курящие и прочее) – для них он так же опасен, как и "дельта". Для той их части, которая не привита, безусловно", – подчеркивает Гинцбург.

Он заявил также об отсутствии данных о госпитализации привитых вакциной "Спутник" со штаммом коронавируса "омикрон": "Наши лабораторные данные подтверждают очень даже неплохую эффективность "Спутника V" к штамму "омикрон". Кроме того, во всяком случае, судя по заявлениям некоторых главных врачей, которые я слышал, госпитализаций с вакциной "Спутник" нет, соответственно смертей и тяжелых случаев тоже".

По оценкам Вашингтонского университета, пик заражений в России будет достигнут в конце января – начале февраля.

В отличие от Александра Гинцбурга гораздо более оптимистично в отношении дальнейшей мутации коронавируса настроен известный эпидемиолог Михаил Фаворов. При этом он тоже считает, что необходима вакцинация. "Штамм коронавируса "омикрон", обладающий более высокой контагиозностью, но менее патогенный по сравнению с "дельтой", появился благодаря условиям, созданным массовой вакцинацией, и этот штамм может стать предвестником окончания пандемии", – поясняет Фаворов. По его мнению, уже можно наблюдать, как происходит выход из пандемии. За три-четыре недели скачок заражений в три раза, но – снижение числа умерших.

При этом Фаворов предупредил, что в России, Украине и Средней Азии пока преобладает предоминантный штамм "дельта" с 2% летальности (один из 50 зараженных), и рекомендует не отказываться от бустерной прививки, если подошел ее срок.

"Теперь ясно, что конец эпидемии близко, – заключил Фаворов. – Есть вероятность, что это последний штамм мутирующего вируса. Не исключено, что может быть еще один. Но он будет еще легче".

Источник - НГ
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