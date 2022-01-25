 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 26.01.2022
20:46  В Нур-Султане задержаны вице-министр экологии и глава "Оператор РОП" - Ахметжан Примкулов и Медет Кумаргалиев
15:53  США захотели создать "антироссийский газовый союз", но оконфузились
15:51  Портрет будущего террориста. Как молодые узбекистанцы попадают на крючок к вербовщикам экстремистов
15:49  Станет ли штамм "омикрон" последним актом ковидной трагедии
15:44  Армянско-еврейский погром в Андижане в 1990 году. Части 1 и 2
15:26  Риски 5G - это повреждение ДНК и "цифровая деменция"?
15:24  Обратимо ли "украинство"? - В.Бобер

15:23  "Без всякого выстрела". В Киеве "политики пакуют чемоданы"
15:21  Почему в республиках бывшего СССР не прекращаются войны и цветные революции?
15:12  Казахстано-российская региональная политика требует модернизации. Экспертный форум в Астрахани
15:00  Адвокат рассказал, что происходит в СИЗО Алма-Аты после беспорядков
09:28  Минниханов-Токаев. Татаро-казахские переговоры в Нур-Султане
08:28  "Тупой сукин сын": Байден выжил из остатков ума
08:13  Китай намерен безвозмездно помочь Центральной Азии миллионами долларов. Обещанному верить?
07:48  Обескуражены и деморализованы: иранский газ подвел турецкую промышленность
07:40  Олигархи "сожрут с потрохами" Путина за войну с Западом... Или наоборот? - "СП"
07:33  Китай дорого платит за стимулирование рождаемости, - А.Комраков
07:29  Электроснабжение Узбекистана восстановлено на 70%. В Ташкенте вновь поехало метро...
07:19  Засланный казачок. Питер Гриффитс покидает пост главы Авиационной администрации Казахстана
01:21  "Колонизаторы" и "оккупанты": Что пишут про Россию в школьных учебниках республик бывшего СССР
01:17  Бишкек. Операция вооруженного спецназа: полно вопросов, касающихся законности задержания журналиста
01:15  Холодные игры: "Газовая заначка" Европы подходит к концу, - "СП"
01:11  Запад обдумывает помощь афганцам в обход талибов
01:09  Служить бы рад: станет ли премьер Италии новым президентом
01:06  Как живут на руинах Ливийской Джамахирии. Ч. 1, - А.Веселов
01:04  Украина готова к взрыву. "Война начинает управлять сама собой"
01:00  Киев. УкрРаду штурмует очередная толпа майданщиков
00:42  "Семейство Назарбаева никуда не делось. Али Баба ушел, а 40 разбойников остались"
00:22  Казахи как пример исторического этногенеза, - Марат Бисенгалиев
00:08  Тегеран хочет говорить с Вашингтоном без посредников, - Данила Моисеев
00:01  Поджигатели волны. Ситуация вокруг Украины становится предвоенной, - "Къ"
Вторник, 25.01.2022
21:34  Энергоснабжение в Узбекистане восстановлено на 45%
19:35  Российское гражданство в 2021 году получили более 700 тыс. иностранцев
19:28  Андижан, Джизак, пол Самарканда - так и сидят без света
17:11  Капкан для СССР. Как партийные органы вырастили и продвинули "наверх" разрушителя Страны Советов, - "СП"
17:02  Манлио Динуччи: Задача - превратить Украину в Афган для Путина
15:54  Киргизских журналистов-расследователей обвинили в изготовлении наркотиков, - "Къ"
15:46  В Старом городе Ташкента проведут реновацию и создадут турцентр
13:10  Отключение света. Кыргызстан вышел из энергокольца Центральной Азии
12:46  "Общественные комиссии" по январским событиям создают в Казахстане
12:17  Казахстан и Узбекистан обвинили друг друга в отключении электроэнергии
11:48  Захочет ли Казахстан сохранять многовекторность после "попытки переворота"? - А.Казанцев
11:15  Вдову рос-певца Градского распотрошила банда таджика Жабборова
11:09  В Узбекистане закрыты аэропорты, встало метро, районы и города сидят без света
11:03  Казнацфонд "Самрку-Казына" немножко кастрировали. Закрыты 4 кормушки елбасят, мажоров и казVIPбездельников
10:23  В Казахстане, Киргизии и Узбекистане сегодня с утра массовые отключения электроэнергии
10:04  Туркмению ожидают те же проблемы, что и Казахстан? - В.Прохватилов
09:43  Берика Имашева (свата Елбасы) уволили из председателей Центризбиркома Казахстана
09:36  ОАЭ возвращаются на орбиту йеменской войны, - Равиль Мустафин
09:33  Беспорядки в Казахстане могут вспыхнуть опять, - В.Панфилова
07:28  НАТО готовится открыть "Восточный фронт", - А.Иванов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Узбекистан   | 
Портрет будущего террориста. Как молодые узбекистанцы попадают на крючок к вербовщикам экстремистов
15:51 26.01.2022

Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. В последнее время силовые и правоохранительные структуры Узбекистана все чаще заявляют о задержании новых приверженцев экстремистских или террористических организаций, причем, как правило, речь идет не об одном-двух членах, а полноценных подпольных ячейках, в которых состоят десятки лиц.

Эти цифры тревожат узбекистанцев, особенно в контексте прихода к власти талибов в Афганистане и январских событий в Казахстане. Беспокойство у многих вызывает и тот факт, что на улицах появляется все больше молодых людей с бородами и девушек в хиджабах.

Что происходит в стране, как наши граждане попадают на крючок к вербовщикам террористов, стоит ли переживать по поводу распространения религиозной атрибутики и неспокойных соседей, корреспондент Podrobno.uz спросил у эксперта в сфере безопасности, директора Центра изучения региональных угроз Виктора Михайлова.

Сотрудники Центра уже двадцать лет занимается изучением алгоритмов вербовки наших граждан в международные террористические организации, путей переброски рекрутов в зоны боевых действий, а также профилактикой распространения идей экстремизма и терроризма.

– Виктор Владимирович, какова динамика вербовки и участия наших граждан в международных террористических организациях (МТО) за последние годы?

– По определенным алгоритмам мы подсчитали, что в период 2015-2021 годов вербовщики международных террористических организаций (МТО) "работали" с 27 тысячами граждан нашей страны. Всего за это время в МТО, расположенные с Сирии и Афганистане, были завербованы чуть больше 2 тысяч узбекистанцев.

Кстати, абсолютное большинство завербованных граждан, находились в трудовой миграции: России, Украине, Южной Корее, Турции, некоторых странах Европы. Именно там вербовщики МТО наиболее активны.

По некоторым данным, около 8 тысяч человек, которых к вербовке склоняли эмиссары МТО, готовы к рекрутингу, но изменения, которые происходят в Сирии (фактическое крушение ИГИЛ, других бандформирований) и Афганистане, резко усложнившаяся логистика (страны-транзитеры усилили контроль на границах), пандемия Covid-19 нарушили планы потенциальных боевиков.

Также нельзя забывать и о факторе эффективной работы правоохранительных органов, пресекающих попытки выехать в зоны боевых конфликтов.

– Есть ли какой-то общий портрет потенциальных террористов?

– Мишенями для рекрутинга в основном становятся ребята от 19 до 30 лет: полевые командиры нуждаются в сильных молодых людях.

Молодежь легче радикализовать, многим нечего терять, у ребят возникает множество проблем, они более болезненно воспринимают несправедливость, коррупцию. Даже неудачные отношения с противоположным полом могут послужить причиной для совершения хиджры (переселения).

Человека, у которого есть семья, дети, работа и определенная ответственность, очень сложно вовлечь в экстремистскую и террористическую деятельность.

У каждого рекрута, оказавшегося в банде, есть собственные причины, по которым он принял роковое решение. По статистике 10% из боевиков – потенциальные убийцы, для которых оружие в руках – способ личного удовлетворения страстей. 15% являются религиозными фанатиками, которые уверены, что вооруженный джихад – единственный путь борьбы с неверными. У оставшихся были свои причины, но главное желание (их в этом уверяют вербовщики) помочь братьям мусульманам, которые воюют за справедливость и честь всех остальных мусульман.

Лишь оказавшись в лагере боевой подготовки МТО, такие молодые люди понимают, что с ними произошло, но уже обычно бывает поздно.

– Какой механизм используется для вовлечения их в деятельность МТО?

– Вербовка начинается с фундамента – это радикализация. Интернет, социальные сети, мессенджеры – вот главные источники распространения идей насильственного экстремизма, которые активно используют лидеры МТО, их идеологи, эмиссары, сторонники и последователи.

Друзья, соседи, в редких случаях родственники также могут распространять радикальные идеи.

Но вербовка, как процесс всегда ведется глаза в глаза и, как я уже упоминал, чаще всего в странах, где наши молодые ребята находятся в трудовой миграции.

Вербовщики почти всегда финансово мотивированы, поэтому ведут свою "работу" чаще всего с теми, кто уже подвергся радикализации. Уязвимости, с которыми сталкиваются молодые люди, здорово помогают в этом процессе, упрощают его.

Несправедливость, коррупция, тяжелое финансовое положение, правовая безграмотность, нарушение законов в стране пребывания, нелегальная миграция – все это аргументы, которыми активно пользуются вербовщики. Они убеждают молодых людей, что только со стран, где идет реальная война верующих с неверными, начинается борьба за справедливое устройство мира. И их долг участвовать в этой войне, любыми способами. И не обязательно стрелять в противника из оружия, там на войне есть и необходимые мирные профессии, например, нужны повара, медбратья, строители и так далее. При этом еще можно и неплохо подзаработать.

Но уже по прибытии в лагеря по подготовке боевиков, рекруты понимают, что у них есть единственный путь – встать с оружием в руках на путь джихада.

– Почему трудовые мигранты становятся легкой добычей для вербовщиков?

– Я уже упоминал страны, в которых наших граждан чаще вербуют. Причина в том, что в трудовой миграции молодые люди становятся еще более уязвимыми, чем дома.

Чувство ностальгии по родителям, родным местам, друзьям, чувство дискомфорта в чуждой среде из-за плохого знания языка страны пребывания и законов, мигрантофобия. Молодежь теряет свою социализацию, все это подталкивает ребят к принятию роковых решений.

– Некоторые эксперты утверждают, что большинство террористов – выходцы из бедных стран. Какую роль играет в этом плане экономический вопрос?

– Это не совсем так. Давайте посмотрим на историю. Так много и часто стали говорить про терроризм в последние десятилетия. Все началось с 11 сентября 2001 года. Давайте вспомним, кто совершил террористические атаки на Всемирный торговый центр? Это были молодые, образованные люди, у некоторых было даже по два высших образования, полученных в Европе и США. Все они были из богатых семей.

В Сирию и Ирак на территории, подконтрольные ИГИЛ, приезжали европейцы, в том числе и с образованием, например врачи, менеджеры, экономисты. Они все не были бедными людьми. Да и не только к ИГИЛ, но и к "Аль-Каиде" присоединялись небедные и образованные люди. Значит, причина в рекрутинге не только экономическая, но и идеологическая. Хотя и финансовые посулы также играют свою негативную роль в вербовке в МТО.

– Можно ли бороться с распространением радикальных идей в Интернете и соцсетях?

– В блокировке контента, распространяющего идеи экстремизма и терроризма, много зависит от сотрудничества с частным сектором – владельцами таких Интернет-платформ и серверов. Если владельцы социальных сетей и мессенджеров достаточно быстро блокируют вредоносный контент на европейских языках, то с узбекским языком у юристов частного сектора, отвечающих за чистоту Интернета, имеются лингвистические проблемы. В общем процесс нелегкий.

В работе по информированию частного сектора о вредоносном контенте должны принимать участие гражданские институты и сами пользователи – так успеха можно достигнуть скорее.

– Как можно оградить молодого человека от перспективы стать террористом?

– Для этого необходимо работать в разных направлениях – противодействие экстремизму и терроризму, профилактика распространения идей, ведущих к радикализации с применением современных коммуникационных технологий, широко использовать контр- и альтернативные нарративы.

Необходимо вызывать у молодежи инстинкт самосохранения через информированность о деструктивных идеях экстремизма, рассказывать о неотвратимости наказания за нарушения законов. Развивать у молодежи критическое мышление, которое не позволит принимать роковые решения. Медиаграмотность и фактчекинг – отличные инструменты, которыми должны владеть молодые ребята.

Молодежи необходимо привить иммунитет против экстремистских идей. Молодые люди должны заботиться о своих семьях, родителях, детях, а не о неизвестных им людях в чужих странах, в которых идет война.

И, конечно, необходимо снижать уязвимости, о которых было упомянуто. Вкупе эти меры – хорошая профилактика, которая успешно оберегает наших граждан от участия в экстремистской и террористической деятельности.

– Всегда ли задержанные участники религиозно-экстремистских и международных террористических организаций извлекают урок из своих действий?

– Не всегда, но достаточно часто. Центр изучения региональных угроз рассказывает истории молодых людей, которые, к сожалению, уже после наказания осознают свои ошибки.

Для многих жить со своей семьей, родными людьми, быть для них полезными, становится приоритетнее, чем участие в военном джихаде в Сирии или Афганистане. Но понимать это молодые люди начинают, когда уже осуждены за участие в запрещенных организациях.

– Распространение в последние годы религиозной атрибутики среди наших граждан тревожит многих узбекистанцев. Обоснованы ли эти опасения?

– Внешняя атрибутика исламской религии вызывает внутреннее беспокойство, поскольку в нашем сознании такой внешний вид ассоциируется с терактами, которые происходили в других странах. На самом деле в самой внешней атрибутике ничего страшного нет. Сунна требует, чтобы женщина была покрытой, а мужчина имел бороду, но при этом аккуратный внешний вид. Это нормально с точки зрения религии, не стоит забывать, что любая религия несет в себе целый ряд положительных нравственных посылов.

Радикализация идет не от увлечения религией, а от невежества, отсутствия хорошего образования. Молодым людям не хватает жизненного опыта, чтобы критически оценить то, что они слышат или читают в Интернете.

– Конечно, многих наших граждан не может не беспокоить смена власти в Афганистане. Насколько серьезно можно воспринимать заявления нового правительства соседней страны касательно дружественных намерений по отношению к Узбекистану?

– Сегодня в самом Афганистане талибы столкнулись с огромным количеством проблем. Важно не только захватить власть, но и уметь эффективно управлять страной. Пока это у талибов не очень получается.

Вместе с тем, радикально настроенные идеологи экстремистских и террористических организаций резко активизировались после победы талибов, приводя их в пример, как истинных борцов за веру.

– Некоторые эксперты полагают, что после прихода к власти талибов Афганистан снова может стать убежищем для сторонников и других террористических группировок. Каково ваше мнение на этот счет?

– Много говорят о том, что игиловцы пытаются закрепиться там. Но талибы – сторонники "Аль-Каиды", а "Аль-Каида" и ИГИЛ – это два полюса, им крайне сложно договориться между собой. Еще талибы мечтают о международном признании, поэтому, по крайней мере, внешне будут стараться дистанцироваться от различных террористических организаций. Но делать прогнозы про такую страну, как Афганистан – дело крайне неблагодарное.

Источник - Podrobno.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1643201460
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 19 января 2022 года №779
- Кадровые перестановки
- Сенаторы разработали законопроект по поддержке людей с инвалидностью
- Не препятствовать работе бизнеса - А. Смаилов
- Парадоксы восприятия
- Правительство приняло комплексные планы социально-экономического развития западных регионов
- Правительство приняло комплекс мер по реализации поручений Главы государства
- Кот и Европарламент
- Правительство приняло Постановление в отношении выплат за аренду жилья
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  