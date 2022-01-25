США захотели создать "антироссийский газовый союз", но оконфузились

15:53 26.01.2022 Хуаньцю шибао (Китай): "Антироссийский газовый союз"? Его невозможно создать



Запад обвиняет Россию в политизации газа, однако в Китае совершенно другое мнение. Именно Вашингтон использует голубое топливо, чтобы контролировать Москву, утверждает Дун Ифань в статье "Хуаньцю шибао". США захотели с помощью катарского СПГ ослабить позиции "Газпрома" на энергетическом рынке. Но их план обречен на провал, уверен китайский эксперт и называет причины.



По сообщениям американских СМИ, администрация Джо Байдена обсуждает с Катаром увеличение поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Европу и готова подключить к этим переговорам еще больше стран Ближнего Востока, чтобы "устранить зависимость Европы от российского природного газа". На фоне ожесточенных споров между Соединенными Штатами, Западом и Россией по таким вопросам, как Украина и расширение НАТО на восток, подобный шаг Америки призван "разорвать связи" между ЕС и Москвой в области экономики и энергетики, а также способствовать дальнейшему объединению европейских союзников на политическом пути стратегического давления США на Россию. Некоторые российские СМИ заявили, что Вашингтон готовится к созданию антироссийского газового союза и планирует вести энергетическую войну против Москвы.



Как и в случае с другими товарами, под влиянием таких факторов, как негативное воздействие эпидемии, медленное восстановление экономики и перебои с поставками, в ближайшее время трудно смягчить дисбаланс между спросом и предложением, а также резкий рост цен. Из-за ограниченного предложения и постоянных конфликтов между Россией и Западом европейские страны все чаще смотрят на отношения с Москвой с геополитической точки зрения, просто "сваливая все проблемы" на нее и сознательно игнорируя присущую рынку природного газа внутреннюю логику, определяемую рыночными условиями.



На самом деле, это не первый случай, когда Соединенные Штаты начинают стратегический "захват" союзников, способствуя "разделению" европейской и российской энергетики. Во время холодной войны они препятствовали строительству вентиляционных трубопроводов и техническому сотрудничеству между Италией, Австрией, Западной Германией и другими европейскими странами и Советским Союзом. В эпоху Дональда Трампа США продолжали угрожать европейским странам, чтобы остановить "Северный поток - 2", и ввели многочисленные санкции. В 2019 году Вашингтон также убедил Катар активно поставлять СПГ в Европу, чтобы сократить закупки европейцами газа у России. На этот раз Соединенные Штаты надеются "малыми мерами" помешать энергетическому сотрудничеству ЕС и России, "выступив мостом" между своими союзниками. Однако учитывая объективные условия газовой отрасли, Америке будет весьма трудно контролировать Россию с помощью газа.



Транспортировка природного газа должна опираться на соответствующую крупномасштабную инфраструктуру, при этом межрегиональная транспортировка обладает высокой стоимостью и сопряжена с многочисленными техническими проблемами. Из-за этого глобальный рынок долгое время не мог сформироваться. Сначала было образовано несколько региональных рынков, основанных на географическом распределении природного газа в мире, таких как рынок природного газа, состоящий из Соединенных Штатов, Канады и Мексики, а также российский, центральноазиатский и европейский рынки.



С непрерывным развитием отрасли все больше природного газа перевозится по миру на танкерах СПГ, а степень интернационализации рынка природного газа постепенно увеличивается. Доля краткосрочных транзакций на мировом рынке СПГ увеличилась с 16% в 2009 году до 40% в 2020 году. Однако из-за проблемы стоимости сжатия СПГ трудно достичь того же уровня, что и для поставок и цен на природный газ по трубопроводам, и он может играть только дополнительную роль в объемах транспортируемого газа в различные страны.



В настоящее время соотношение между рыночным спросом и предложением является основным фактором, влияющим на мировую торговлю СПГ. Экономическое влияние Восточной Азии продолжает расти. Будучи развивающимся энергетическим рынком, ей не хватает тесных контактов с традиционным рынком природного газа. Растущий спрос подтолкнул регион к тому, чтобы стать основной силой глобального потребления СПГ, и он также включает в себя больше "азиатских наценок на природный газ", чем у европейских и американских потребителей. Около трех четвертей катарского СПГ продается в Азию. Европейские страны значительно увеличили импорт СПГ, чтобы обеспечить население теплом зимой, но по сравнению с газпромовским газом, поставляемым по трубопроводам, СПГ по-прежнему нерентабелен. С точки зрения снабжения, в первой половине 2021 года на долю России приходилось 46,8% импорта природного газа ЕС, в то время как на Катар - лишь 4,3%. Добыча природного газа Катаром в 2020 году составила 171,3 миллиарда кубометров, а экспорт России в Европу в 2020 году достиг 156,4 миллиарда кубометров.



На цены СПГ также сильно влияют глобальные условия спроса и предложения: европейские цены на СПГ CIF выросли с 250 долларов в январе до 1000 долларов в сентябре 2021 года, это произошло намного быстрее, чем рост стоимости трубопроводного газа. Переход рынка природного газа Катара "из Азии в Европу" означает, что европейские страны должны предоставить Катару более выгодные ценовые условия, чем Азия. В то же время на катарскую инфраструктуру СПГ и усилия по стабилизации цепочки поставок уйдет несколько лет, в результате чего соответствующие расходы будут включены в цену поставки газа, что еще больше ослабит его конкурентоспособность по отношению к российскому газу, поставляемому через трубопровод. Поэтому использование СПГ для ослабления или даже смещения позиций "Газпрома" на европейском энергетическом рынке, а также для достижения долгосрочной цели - сдерживание Москвы и попытка разобщить Россию и Европу - не что иное, как утопия.



Однако не следует недооценивать негативные факторы, связанные с этими действиями США на мировом энергетическом рынке. С одной стороны, увеличение поставок СПГ является одним из усилий Европы по "диверсификации поставок" для "обеспечения энергетической безопасности", и соответствующие меры еще больше укрепят готовность ЕС в определенной степени "контролировать свою зависимость от России", а также будут способствовать росту антироссийских настроений в некоторых странах Центральной и Восточной Европы. На фоне того, что новое правительство Германии "заморозило" запуск "Северного потока - 2", ни политическая обстановка, ни готовность к сотрудничеству не будут способствовать углублению прагматичных отношений в области энергетики между Европой и Россией, а политические игры и взаимные обвинения по поводу энергетических проблем могут стать новой нормой.



С другой стороны, действия Америки, по сути, представляют собой политическое вмешательство в рыночные делав угоду своим геополитическим целям, что серьезно влияет на будущие ожидания производителей, потребителей и инвесторов в области энергетики. Это не только бесполезно для решения проблемы ограниченного предложения на мировом рынке энергоресурсов, но и, напротив, добавит еще больше неопределенности в рынок и потенциал поставок. Кроме того, стремление США "контролировать Россию с помощью газа" демонстрирует их взгляды на геополитическую конкуренцию, а также служит интересам собственной энергетической отрасли. На фоне тенденции к глобальной нехватке энергоресурсов Соединенные Штаты перешли от рассмотрения вопроса о продаже собственного природного газа в Европу к продвижению своих ближневосточных союзников на передовую рынка, чтобы обеспечить внутренние поставки газа.



Как сказал специалист по энергетике Московского центра Карнеги, независимо от того, будут ли продвигать СПГ политическими средствами или оставят этот вопрос на рыночное регулирование, энергетический кризис в Европе таким образом не решить. Вероятно, Европе и России придется вернуться на путь долгосрочного взаимного доверия и сотрудничества в этой сфере и избегать политизации смежных вопросов, чтобы эффективно решить проблему энергоснабжения.



Дун Ифань (董一凡) - научный сотрудник Института европейских исследований Китайской академии современных международных отношений Источник - ИноСМИ

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