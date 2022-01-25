В Нур-Султане задержаны вице-министр экологии и глава "Оператор РОП" - Ахметжан Примкулов и Медет Кумаргалиев

20:46 26.01.2022

Ахметжан Примкулов и Медет Кумаргалиев

Сотрудники Антикоррупционной службы задержали бывшего вице-министра экологии Ахметжана Примкулова и председателя правления ТОО "Оператор РОП" Медета Кумаргалиева, передает Zakon.kz.

Агентство РК по противодействию коррупции подтверждает задержание вице-министра экологии, геологии и природных ресурсов РК Ахметжана Примкулова и председателя правления ТОО "Оператор РОП" Медета Кумаргалиева. Их подозревают в совершении коррупционных преступлений.

Антикоррупционная служба

Оба водворены в ИВС города Нур-Султана.



21 января президент Казахстана на встрече с бизнесменами раскритиковал деятельность "Оператор РОП" и предложил передать функции оператора государственной организации.



Айтурган Азимжанова

Казахстан