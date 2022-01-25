 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Узбекистан впервые разместил гособлигации (на 10 млрд сумов) со сроком обращения 10 лет
00:00 27.01.2022

На республиканской валютной бирже впервые выпущены государственные облигации Узбекистана со сроком обращения 10 лет. Объем размещения составил 10 млрд сумов.

Узбекистан впервые разместил на республиканской валютной бирже государственные облигации со сроком обращения в 10 лет. Общий объем размещений составил 10 млрд сумов, сообщила пресс-служба Министерства финансов.

Средневзвешенная процентная купонная выплата по этим бондам равна 15% годовых, что является ориентиром на 10-летний период, говорится в сообщении.

Кроме того, были выпущены гособлигации на 174,5 млрд сумов со сроком обращения в 5 лет и доходностью в 14,5% годовых.

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Для диверсификации портфеля госдолга и снижения валютных рисков Минфин увеличивает объемы выпуска государственных облигаций и принимает "системные меры по развитию внутренних финансовых рынков", чтобы привлечь новых участников - нерезидентов, физлиц, страховых компаний и других.

В ноябре 2020 года Узбекистан впервые выпустил суверенные международные облигации на сумму 2 трлн сумов, а в июле 2021 года - на сумму 2,5 трлн сумов. Срок обращения в обоих случаях составляет 3 года. Выпуск бондов в национальной валюте направлен на снижение валютных рисков в портфеле госдолга.

Источник - gazeta.uz
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