 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Новые ТаджКадры. Сулаймон Зиезода назначен вице-премьером, Саъди Каримзода возглавил Минсельхоз Таджикистана
00:01 27.01.2022

Встреча Эмомали Рахмона с кадрами, назначенными на руководящие должности. Душанбе, 26 января 2022 года.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон 26 января назначил Зиезода Сулаймона Ризои заместителем премьер-министра Республики Таджикистан, освободив его от должности министра сельского хозяйства страны. Кресло главы аграрного ведомства досталось Каримзода Саъди Гафору, который ранее работал первым заместителем министра сельского хозяйства Таджикистана.

Постановлением правительства Мирзозода Музафар Бурхон назначен первым заместителем главы Минсельхоза Таджикистана.

Новый вице-премьер правительства Сулаймон Зиезода был назначен министром сельского хозяйства в ноябре 2020 года. До этого он работал председателем Деваштичского района Согдийской области.

Указами президента от своих должностей освобождены главы городов Гулистон, Бустон и Истиклол, а также председатель Аштского района Согдийской области. Указами президента и.о. председателей городов Гулистон, Бустон и Истиклол назначены Раъно Хошимзода, Мавсума Муини и Каюмджон Махмудзода. Главой администрации Аштского района стал Шухрат Мухаммадзода.

Как сообщает пресс-служба президента Таджикистана, по согласованию с главой государства Зариф Мирдадо и Даврон Зохидзода назначены заместителями председателя Согдийской области, Бахтиер Маджиди - гендиректором таджикско-канадского совместного предприятия с ограниченной ответственностью "Апрелевка" в городе Гулистон.

Неделю назад в Душанбе под председательством Эмомали Рахмона состоялось расширенное итоговое заседание правительства Таджикистана. Ожидалось, что на этом заседании после заслушивания отчетов чиновников, президент производит кадровые перестановки. Некоторые эксперты полагали, что изменения в Кабмине произойдут вскоре после итогового заседания правительства.

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УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

Об освобождении Зиезода С.Р. от должности
министра сельского хозяйства Республики Таджикистан

В соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан постановляю :

1. Освободить Зиезоду Сулаймона Ризои от должности министра сельского хозяйства Республики Таджикистан в связи с переходом на другую работу.
2. Представить настоящий указ на утверждение Маджлиси Оли Республики Таджикистан.

Президент
Республики Таджикистан Эмомали Рахмон

г.Душанбе
26 января 2022 года
№316

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

Об освобождении Маджиди Б.С.
от должности председателя города Гулистон
Согдийской области

В соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан постановляю:
Освободить Маджиди Бахтиера Саидахмадзоду от должности председателя города Гулистон Согдийской области в связи с переходом на другую работу.

Президент
Республики Таджикистан Эмомали Рахмон

г.Душанбе
26 января 2022 года
№317

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

Об освобождении Хошимзода Р.
от должности председателя города Бустон
Согдийской области

В соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан постановляю:
Освободить Хошимзода Раъно от должности председателя города Бустон Согдийской области в связи с переходом на другую работу.

Президент
Республики Таджикистан Эмомали Рахмон

г.Душанбе
26 января 2022 года
№318

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

Об освобождении Зохидзода Д.А.
от должности председателя города Истиклол
Согдийской области

В соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан постановляю:
Освободить Зохидзода Даврона Абдукодира от должности председателя города Истиклол Согдийской области в связи с переходом на другую работу.

Президент
Республики Таджикистан Эмомали Рахмон

г.Душанбе
26 января 2022 года
№319

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

Об освобождении Мирдадо З.М.
от должности председателя Аштского
района Согдийской области

В соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан постановляю:
Освободить Мирдадо Зарифа Мирмухаммади от должности председателя Аштского района Согдийской области в связи с переходом на другую работу.

Президент
Республики Таджикистан Эмомали Рахмон

г.Душанбе
26 января 2022 года
№320

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

О назначении Зиезода С.Р.
заместителем Премьер-министра
Республики Таджикистан

В соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан постановляю :
1. Назначить Зиезода Сулаймона Ризои заместителем Премьер-министра Республики Таджикистан.
2. Представить настоящий указ на утверждение Маджлиси Оли Республики Таджикистан.

Президент
Республики Таджикистан Эмомали Рахмон

г.Душанбе
26 января 2022 года
№321

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

О назначении Каримзода С.Г. министром
сельского хозяйства Республики Таджикистан

В соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан постановляю :

1. Назначить Каримзода Саъди Гафора министром сельского хозяйства Республики Таджикистан.
2. Представить настоящий указ на утверждение Маджлиси Оли Республики Таджикистан.

Президент
Республики Таджикистан Эмомали Рахмон

г.Душанбе
26 января 2022 года
№322

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

О назначении Хошимзода Р. исполняющей обязанности
председателя города Гулистон Согдийской области

В соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан постановляю:
Назначить Хошимзода Раъно исполняющей обязанности председателя города Гулистон Согдийской области.

Президент
Республики Таджикистан Эмомали Рахмон

г.Душанбе
26 января 2022 года
№323

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

О назначении Муини М.М. исполняющей обязанности
председателя города Бустон Согдийской области

В соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан постановляю:
Назначить Муини Мавсума Муинзода исполняющей обязанности председателя города Бустон Согдийской области.

Президент
Республики Таджикистан Эмомали Рахмон

г.Душанбе
26 января 2022 года
№324

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

О назначении Махмудзода К. исполняющим обязанности
председателя города Истиклол Согдийской области

В соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан постановляю:
Назначить Махмудзода Каюмджона исполняющим обязанности председателя города Истиклол Согдийской области.

Президент
Республики Таджикистан Эмомали Рахмон

г.Душанбе
26 января 2022 года
№325

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

О назначении Мухаммадзода Ш. председателем
Аштского района Согдийской области

В соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан постановляю:
Назначить Мухаммадзода Шухрата председателем Аштского района Согдийской области.

Президент
Республики Таджикистан Эмомали Рахмон

г.Душанбе
26 января 2022 года
№326

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Источник - rus.ozodi.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1643230860
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