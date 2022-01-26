Курды сражаются с ИГИЛовцами в сирийском Хасеке. Штурм тюрьмы "Эс-Сынаа"

00:02 27.01.2022

Тюрьма стала оплотом боевиков

ИГ осуществила самую крупную за три года операцию в Сирии



Почти неделю продолжаются бои за тюремный комплекс в городе Хасеке на северо-востоке Сирии, захваченный боевиками террористической группировки "Исламское государство" (ИГ; запрещена в РФ). К операции Сил демократической Сирии, костяк которых составляют курды, подключились США. Десятки тысяч жителей города покинули свои дома, спасаясь от боевых действий. Это самая крупная операция террористов в Сирии за три года.



Тюрьма "Эс-Сынаа" в контролируемом курдами квартале Гувейран города Хасеке, где, по разным данным, содержалось от 3,5 тыс. до 5 тыс. человек, большинство из которых террористы ИГ, была захвачена в четверг вечером примерно 200 боевиками этой группировки.



Террористы использовали в качестве живого щита около 700 несовершеннолетних, "львят халифата" от 12 до 18 лет, которые также были среди заключенных тюрьмы.



Ко вторнику Силы демократической Сирии (SDF) смогли занять восемь зданий на территории тюрьмы, бывшей когда-то университетом. Поддержку курдам оказала международная антитеррористическая коалиция во главе с США. "В ходе этой многодневной операции мы нанесли серию ударов, включая точечные удары по бойцам ИГ, которые атакуют SDF из зданий в этом районе",- сказал в понедельник представитель Пентагона Джон Кирби.



Согласно заявлению курдов, в боях они потеряли 27 своих бойцов, были ликвидированы 175 террористов.



Близкий к оппозиции Центр мониторинга за правами человека в Сирии сообщил другие цифры погибших: 114 террористов, 45 сотрудников курдских сил безопасности и семь гражданских лиц. Около 600 террористов сдались, и их на автобусах под охраной отправили в другие места заключения, с остальными провели переговоры. Однако вечером во вторник, по информации местных журналистов, остающиеся на территории тюрьмы террористы отказались сдаться и заявили, что им либо предоставят безопасный проход в пустыню к западу от Евфрата, либо они будут сражаться до конца. SDF рассчитывает на то, что у осажденных боевиков закончатся боеприпасы и еда.



Нападение на тюрьму - самая крупная операция ИГ с весны 2019 года, когда президент США Дональд Трамп объявил о победе над этой террористической группировкой в Сирии. Однако отдельные ячейки ИГ сохранились, не прекратились и теракты. В опубликованном в понедельник заявлении международной коалиции говорится, что атака террористов была "отчаянной попыткой пополнить свои поредевшие ряды и восстановить утраченный импульс". В документе подчеркивается, что международная коалиция полна решимости сделать все для провала планов террористов.



В то же время российские военные предупреждают об ухудшении ситуации на северо-востоке Сирии.



Об этом заявил в понедельник вечером заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон контр-адмирал Олег Журавлев. По его словам, помимо проблем в Хасеке появилась информация о вооруженном мятеже в тюрьме "Эль-Каум" в городе Эш-Шаддади, осуществляется переброска курдских подразделений, а также военнослужащих и техники подразделений специального назначения вооруженных сил США в район лагеря беженцев Тувайхина. По данным ООН, боевые действия в Хасеке вынудили около 45 тыс. жителей покинуть свои дома. Примерно 2,5 тыс. из них перебрались в кварталы, подконтрольные правительству Сирии.



Одна из проблем северо-востока страны - лагерь Эль-Холь и еще несколько помельче, где содержатся семьи боевиков, а также тюрьмы, в которых, по некоторым оценкам, находятся около 12 тыс. террористов ИГ. Курды не раз обращались к зарубежным правительствам, чтобы они забрали своих граждан, содержащихся на контролируемой ими территории в лагерях и тюрьмах. В той же тюрьме в Хасеке, согласно публикации газеты "Аш-Шарк аль-Аусат", есть боевики из западных стран и России. Но желающих разбираться со "своими" террористами практически нет. Если детей некоторые страны, в том числе Россия, еще готовы забрать, то взрослые боевики не нужны никому. Одним из немногих исключений стал Казахстан.



"Большая концентрация террористов ИГ в тюрьмах и лагерях только подрывает безопасность на северо-востоке Сирии. Фактически это готовые боевые подразделения, только без оружия. Так что равновесие может в любой момент быть нарушено, как мы видим на примере тюрьмы в Хасеке",- сказал "Ъ" эксперт РСМД Кирилл Семенов.



Он также отметил, что при такой концентрации людей с экстремистскими взглядами в одном месте невозможно проводить работу по дерадикализации. "Эти тюрьмы все равно что бомба с зажженным фитилем. Как изменить ситуацию, не вполне ясно. Так или иначе, встает вопрос о передаче боевиков властям тех стран, откуда они приехали",- добавил эксперт. В то же время господин Семенов призвал не преувеличивать силы ИГ на территории Сирии и соседнего Ирака. "Да, не все ячейки уничтожены и некоторые все еще способны к активной деятельности, но вряд ли ИГ сможет вновь установить контроль над обширной территорией, как это было в 2014–2015 годах",- подчеркнул эксперт.



Марианна Беленькая



26/01/22