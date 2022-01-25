Брата шефа КНБ Киргизии Ташиева заставляют сдать мандат депутата КырПарламента

00:09 27.01.2022

26 января 2022, Бишкек - 24.kg, Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

Шаирбек Ташиев все-таки сдает мандат. Он написал заявление



Депутат Жогорку Кенеша Шаирбек Ташиев все-таки сдает мандат. Об этом на своей странице в Facebook сообщил лидер парламентской фракции "Ата Журт Кыргызстан" Бакыт Торобаев.



В ЦИК заявление уже направлено.



Уточняется, что Шаирбек Ташиев прошел в Жогорку Кенеш как одномандатник по Джалал-Абадскому округу. Если он досрочно прекратит свои полномочия, президент в течение двух месяцев должен своим указом назначить там новые выборы.



Нардеп, сдавший мандат, участвовать в гонке не может. Число кандидатов не ограничено.



Напомним, 23 января на пресс-конференции глава ГКНБ Камчыбек Ташиев заявил, что его брат Шаирбек Ташиев на днях откажется от депутатского мандата.