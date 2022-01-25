 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 27.01.2022
00:41  Украинская война встала на паузу, - Е.Земскова
00:21  В случае войны Пекин поддержит Москву словами, - В.Скосырев
00:09  Брата шефа КНБ Киргизии Ташиева заставляют сдать мандат депутата КырПарламента
00:02  Курды сражаются с ИГИЛовцами в сирийском Хасеке. Штурм тюрьмы "Эс-Сынаа"
00:00  Узбекистан впервые разместил гособлигации (на 10 млрд сумов) со сроком обращения 10 лет
Среда, 26.01.2022
20:46  В Нур-Султане задержаны вице-министр экологии и глава "Оператор РОП" - Ахметжан Примкулов и Медет Кумаргалиев
15:53  США захотели создать "антироссийский газовый союз", но оконфузились

15:51  Портрет будущего террориста. Как молодые узбекистанцы попадают на крючок к вербовщикам экстремистов
15:49  Станет ли штамм "омикрон" последним актом ковидной трагедии
15:44  Армянско-еврейский погром в Андижане в 1990 году. Части 1 и 2
15:26  Риски 5G - это повреждение ДНК и "цифровая деменция"?
15:24  Обратимо ли "украинство"? - В.Бобер
15:23  "Без всякого выстрела". В Киеве "политики пакуют чемоданы"
15:21  Почему в республиках бывшего СССР не прекращаются войны и цветные революции?
15:12  Казахстано-российская региональная политика требует модернизации. Экспертный форум в Астрахани
15:00  Адвокат рассказал, что происходит в СИЗО Алма-Аты после беспорядков
09:28  Минниханов-Токаев. Татаро-казахские переговоры в Нур-Султане
08:28  "Тупой сукин сын": Байден выжил из остатков ума
08:13  Китай намерен безвозмездно помочь Центральной Азии миллионами долларов. Обещанному верить?
07:48  Обескуражены и деморализованы: иранский газ подвел турецкую промышленность
07:40  Олигархи "сожрут с потрохами" Путина за войну с Западом... Или наоборот? - "СП"
07:33  Китай дорого платит за стимулирование рождаемости, - А.Комраков
07:29  Электроснабжение Узбекистана восстановлено на 70%. В Ташкенте вновь поехало метро...
07:19  Засланный казачок. Питер Гриффитс покидает пост главы Авиационной администрации Казахстана
01:21  "Колонизаторы" и "оккупанты": Что пишут про Россию в школьных учебниках республик бывшего СССР
01:17  Бишкек. Операция вооруженного спецназа: полно вопросов, касающихся законности задержания журналиста
01:15  Холодные игры: "Газовая заначка" Европы подходит к концу, - "СП"
01:11  Запад обдумывает помощь афганцам в обход талибов
01:09  Служить бы рад: станет ли премьер Италии новым президентом
01:06  Как живут на руинах Ливийской Джамахирии. Ч. 1, - А.Веселов
01:04  Украина готова к взрыву. "Война начинает управлять сама собой"
01:00  Киев. УкрРаду штурмует очередная толпа майданщиков
00:42  "Семейство Назарбаева никуда не делось. Али Баба ушел, а 40 разбойников остались"
00:22  Казахи как пример исторического этногенеза, - Марат Бисенгалиев
00:08  Тегеран хочет говорить с Вашингтоном без посредников, - Данила Моисеев
00:01  Поджигатели волны. Ситуация вокруг Украины становится предвоенной, - "Къ"
Вторник, 25.01.2022
21:34  Энергоснабжение в Узбекистане восстановлено на 45%
19:35  Российское гражданство в 2021 году получили более 700 тыс. иностранцев
19:28  Андижан, Джизак, пол Самарканда - так и сидят без света
17:11  Капкан для СССР. Как партийные органы вырастили и продвинули "наверх" разрушителя Страны Советов, - "СП"
17:02  Манлио Динуччи: Задача - превратить Украину в Афган для Путина
15:54  Киргизских журналистов-расследователей обвинили в изготовлении наркотиков, - "Къ"
15:46  В Старом городе Ташкента проведут реновацию и создадут турцентр
13:10  Отключение света. Кыргызстан вышел из энергокольца Центральной Азии
12:46  "Общественные комиссии" по январским событиям создают в Казахстане
12:17  Казахстан и Узбекистан обвинили друг друга в отключении электроэнергии
11:48  Захочет ли Казахстан сохранять многовекторность после "попытки переворота"? - А.Казанцев
11:15  Вдову рос-певца Градского распотрошила банда таджика Жабборова
11:09  В Узбекистане закрыты аэропорты, встало метро, районы и города сидят без света
11:03  Казнацфонд "Самрку-Казына" немножко кастрировали. Закрыты 4 кормушки елбасят, мажоров и казVIPбездельников
10:23  В Казахстане, Киргизии и Узбекистане сегодня с утра массовые отключения электроэнергии
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   | 
Брата шефа КНБ Киргизии Ташиева заставляют сдать мандат депутата КырПарламента
00:09 27.01.2022

26 января 2022, Бишкек - 24.kg, Дарья ПОДОЛЬСКАЯ
Шаирбек Ташиев все-таки сдает мандат. Он написал заявление

Депутат Жогорку Кенеша Шаирбек Ташиев все-таки сдает мандат. Об этом на своей странице в Facebook сообщил лидер парламентской фракции "Ата Журт Кыргызстан" Бакыт Торобаев.

В ЦИК заявление уже направлено.

Уточняется, что Шаирбек Ташиев прошел в Жогорку Кенеш как одномандатник по Джалал-Абадскому округу. Если он досрочно прекратит свои полномочия, президент в течение двух месяцев должен своим указом назначить там новые выборы.

Нардеп, сдавший мандат, участвовать в гонке не может. Число кандидатов не ограничено.

Напомним, 23 января на пресс-конференции глава ГКНБ Камчыбек Ташиев заявил, что его брат Шаирбек Ташиев на днях откажется от депутатского мандата.

Источник - 24.kg
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1643231340
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 19 января 2022 года №779
- Кадровые перестановки
- Сенаторы разработали законопроект по поддержке людей с инвалидностью
- Не препятствовать работе бизнеса - А. Смаилов
- Парадоксы восприятия
- Правительство приняло комплексные планы социально-экономического развития западных регионов
- Правительство приняло комплекс мер по реализации поручений Главы государства
- Кот и Европарламент
- Правительство приняло Постановление в отношении выплат за аренду жилья
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  