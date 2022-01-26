 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В случае войны Пекин поддержит Москву словами, - В.Скосырев
00:21 27.01.2022

КНР не признала присоединение Крыма к России и не хочет втягиваться в конфликт
Владимир Скосырев
26.01.22

Авианосец США был отправлен к берегам Китая для демонстрации американской мощи.
Высокопоставленный чиновник Пентагона заявил, что нужно укрепить оборону Тайваня. Вслед за этим две авианосные группы США и японские корабли провели совместные учения, демонстрируя готовность прийти на помощь острову в случае вторжения КНР. Эти маневры, как утверждает пресса США, призваны отбить у Пекина желание атаковать Тайвань, используя кризис вокруг Украины. Но эксперты называют такой сценарий фантастическим. Китай стремится сохранить экономические связи с Киевом и совершенно не намерен участвовать в противоборстве России с США.
Чтобы предотвратить вторжение Китая на Тайвань, нужно срочно помочь ему усилить оборонительный потенциал. Это послужит сдерживанию Пекина, заявил Илай Ратнер, помощник министра обороны США по Индо-Тихоокеанскому региону. Ранее, как напоминает CNN, Вашингтон придерживался курса стратегической двусмысленности по тайваньскому вопросу. Он не говорил прямо, что будет защищать остров или ограничится отправкой оружия и военных советников. Но в последние дни Китай послал более 40 военных самолетов в так называемую зону ПВО Тайваня. Другие воинские подразделения КНР отрабатывали на маневрах навыки десантирования с моря.

Вашингтон ответил на это, направив в западную часть Тихого океана, ближе к Китаю две авианосные группы. В маневрах участвовали японские корабли.

Американская пресса, ссылаясь на источники в Вашингтоне, стала утверждать, что председатель КНР Си Цзиньпин может решить, что кризис вокруг Украины не позволит США бросить достаточные ресурсы в Восточную Азию и вести бои на двух фронтах. То есть складываются на редкость благоприятные условия для того, чтобы решить тайваньскую проблему раз и навсегда.

"В то время как Джозеф Байден вступает в конфронтацию с Владимиром Путиным из-за переброски российских войск к границе с Украиной, другой мировой лидер – Си Цзиньпин – пристально следит за этим. Подобно Путину, который жаждет вернуть ушедшую Украину под контроль Москвы, Си тоже не хочет допустить, чтобы Тайвань, часть китайской империи, оказался под защитой США и их союзников. Поэтому исход украинского кризиса может повлиять на то, когда и каким образом Китай попытается воссоединить Тайвань", – пишет журнал Atlantic.

Дэниэл Плетка, старший сотрудник Института American Enterprise Institute, утверждает, что Си Цзиньпин будет отслеживать ситуацию в Украине, чтобы узнать, к каким инструментам Байден может прибегнуть, чтобы заставить Путина отступить, и чем он может пожертвовать, чтобы добиться компромисса. Если результат анализа покажет, что Белый дом, особенно после беспорядочного отступления США из Афганистана, не решится на отпор Москве и Пекину, то Си скоординирует свою атаку с Путиным.

Но Хэммонд Чемберс, член Делового совета США – Тайвань, такой сценарий считает маловероятным. "Китай – это восходящая держава, у нее есть больше, а не меньше времени для разрешения тайваньской проблемы. Что можно с уверенностью сказать – так это то, что слабость США или даже восприятие этой страны как слабой может подорвать альянсы, на которых зиждется мировое могущество Америки", – подчеркнул он.

Василий Головнин, российский журналист, работающий в Токио, сообщает, что в японских правоконсервативных кругах полагают: Китай, который долгое время налаживал тесные отношения с Украиной, вовсе не в восторге от того, что в Украине может вспыхнуть военный конфликт. Как пишет газета "Санкэй", рупор правого крыла японского политического мира, Китай – крупнейший торговый партнер Украины, он занимает по 15% в ее экспорте и импорте. Украина сразу после распада СССР стала для Пекина кладовой крайне перспективных военных технологий – первый китайский авианосец был построен на базе вывезенного из Николаева авианесущего крейсера "Варяг". Китайские боевой самолет палубной авиации J-15, как полагают в Токио, скопирован с вывезенных из Украины парочки советских Су-33.

Китай, напоминает "Санкэй", сдержанно отнесся к ситуации с Крымом, он воздержался при голосовании в Совбезе ООН по предложенной США резолюции с осуждением Москвы по этому вопросу – она была отклонена только с применением права вето со стороны России. Так что и сейчас, уверяет газета, между Москвой и Пекином нет единства мнений по проблеме Украины.

Однако в Пекине подобные публикации западных и японских СМИ расценивают как попытки посеять раздор между КНР и РФ. Как сообщала "НГ" в номере от 24.01.22, КНР назвала провокацией статью агентства Bloomberg о том, что Китай якобы просил Россию не нападать на Украину во время Олимпиады. В таком же ключе высказываются и китайские эксперты. Ян Цзинь, научный сотрудник Академии общественных наук Китая, сказал, что Китай всегда надеялся, что США и Россия урегулируют разногласия путем диалога. Если в ближайшие дни конфликт все же вспыхнет, Россия вряд ли будет инициатором. Недаром она поддержала призыв ООН соблюдать перемирие во время Олимпиады.

В беседе с "НГ" Александр Ломанов, заместитель директора ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН, отметил: "Думаю, при худшем варианте МИД Китая призовет к урегулированию, к тому, чтобы вооруженные силы не использовались. В то же время вина за обострение ситуации в значительной степени будет возложена на Запад. Конечно, Китай никоим образом не будет участвовать непосредственно в конфликте. Стоит вспомнить о событиях 2008 года, во время летней Олимпиады в Пекине. Тогда произошел конфликт с Грузией. Никаких реальных действий Китай не предпринимал. Но сейчас, если Запад начнет вводить обещанные санкции против России, Китай постарается использовать положение, чтобы укрепить свое экономическое присутствие в России".

26.01.22

Источник - ng.ru
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