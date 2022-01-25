От блэкаутов Центральную Азию может спасти только Россия, - В.Прохватилов

00:31 27.01.2022

От блэкаутов Центральную Азию может спасти только Россия



Владимир Прохватилов

президент Академии реальной политики



25 января в 11.59 по времени Нур-Султана (08.59 мск) в трех республиках Центральной Азии произошло массовое отключение электричества. Перебои с подачей электроэнергии были зафиксированы на юге Казахстана, а также в Киргизии и Узбекистане. В Киргизии свет отключили в Оше, Джалал-Абаде, Караколе, а также в Баткенской, Чуйской, Таласской областях.



В Узбекистане отключения электроэнергии затронули Ташкент и Ташкентскую область, Ферганскую долину, Сырдарьинскую, Джизакскую, Самаркандскую, Бухарскую и Кашкадарьинскую области. На юге Казахстана отключения произошли в Алма-Ате, Шымкенте, Тарасе, Туркестанской области и прилегающих районах.



Из-за отключения электричества во многих регионах случились перебои с отоплением и водоснабжением, отключились светофоры, остановили работу метро и аэропорты, на горнолыжном курорте Амирсой в Узбекистане люди зависли над пропастью – там встала канатная дорога. Кое-где также отключился интернет и не работала мобильная связь.



Минэнерго Узбекистана считает, что массовое отключение электроснабжения произошло из-за крупной аварии в сетях Казахстана. Она повлекла за собой веерные отключения уже в Узбекистане. На Ташкентской и Сырдарьинской ТЭЦ сработали средства аварийной защиты, из-за чего они отключились. "Узбекская электросеть, которая подключена к единой электрической сети региона, была повреждена в результате аварии, в результате которой произошли внезапные изменения напряжения и частоты на 530 линиях из Казахстана", – сообщила пресс-служба ведомства.



Мэрия Алма-Аты подтвердила, что 25 января на линии "Казахстанской компании по управлению электросетями" (KEGOC) произошла авария. По словам городских властей, напряжение в сети резко упало, в результате чего на подстанциях сработали системы автоматической частотной загрузки. Однако причиной этого, по мнению энергетиков Казахстана, стал аварийный дисбаланс, созданный Узбекистаном и Киргизией. "Ввиду значительного аварийного дисбаланса, созданного энергосистемой Центральной Азии (Узбекистан, Киргизия), произошел наброс мощности на транзит электроэнергии 500 кВ "Север – Восток – Юг Казахстана". В результате произошло аварийное разделение транзита "Север – Восток – Юг Казахстана" с погашением значительной части потребителей Южной зоны Казахстана. Объем ограничений составляет порядка 1500 мегаватт", – говорится в заявлении управляющей казахстанскими энергосетями компании KEGOC.



Аварийный дисбаланс между производством и потреблением электроэнергии в каком-то регионе может возникнуть, помимо прочего, из-за резкого повышения потребления электроэнергии, например слишком активного использования кондиционеров летом и электрических обогревателей зимой, что перегружает электросети, создавая тот самый аварийный дисбаланс, который приводит к блэкаутам. Что касается наброса мощности (быстрого роста нагрузки при отключении мощных генерирующих энергоисточников) на транзит электроэнергии 500 кВ "Север – Восток – Юг Казахстана", то его причиной может быть как банальное короткое замыкание, так и тот самый аварийный дисбаланс из-за массового включения электрических обогревателей в республиках Центральной Азии.



Энергоснабжение в трех республиках Центральной Азии сейчас постепенно восстанавливается, местные специалисты пытаются разобраться в причинах блэкаута, парализовавшего регион. К слову сказать, повышенная аварийность энергосетей здесь наблюдается давно и стала чуть ли не дурной традицией. Есть ли способ избежать таких масштабных аварий? Есть.



Заметим, что север Казахстана, связанный с российской энергосистемой, случившегося 25 января блэкаута не почувствовал. Энергосети на севере Казахстана, ранее импортировавшие энергию из России, переключились на экспорт, так как юг страны отрубился, а электроэнергию надо было куда-то девать. В советские времена все пять республик Центральной Азии входили в Единую энергетическую систему СССР и проблем с электроснабжением не было. Своевременные перетоки электроэнергии гарантировали бесперебойную работу всех энергосетей региона.



Сегодня только Узбекистан, Киргизия и юг Казахстана объединены в энергетическое кольцо (ОЭС ЦА). Но оно оказалось нежизнеспособным в критических условиях. Об этом говорит сам факт, что при возникновении аварийного дисбаланса обеспечение электроэнергией региона оказалось в зависимости от транзита электричества из Северного Казахстана по ЛЭП 500 кВ. Потери в энергосетях Казахстана составляют примерно 10%. Если бы переброска электроэнергии с севера на юг Казахстана осуществлялась по ультравысоковольтным сетям постоянного тока ЛЭП 1150 кВ (технологией строительства и эксплуатации которых обладает только Россия), то этих потерь не было бы и возникший в регионе аварийный дисбаланс, скорее всего, не повлиял бы на транзит электроэнергии "Север – Восток – Юг Казахстана".



Однако в декабре 2018 года правительство Казахстана построило линию электропередачи "Север – Восток – Юг Казахстана" всего лишь на 500 кВ, а предложения российских энергетиков построить ультравысоковольтные ЛЭП услышаны не были. Не ведется речь и об интеграции энергетических систем всех пяти республик Центральной Азии. В 2003 году Туркменская энергосистема вышла из состава ОЭС ЦА и работает параллельно с энергосистемой Ирана. В 2009 году Таджикская энергосистема отделилась от ОЭС ЦА. С ОЭС ЦА работает Северо-восточная энергосистема Афганистана, которая получает электроэнергию из Узбекистана по двухцепной высоковольтной линии (ВЛ) 220 кВ Сурхан – Наибабад и из Таджикистана по двухцепной линии 220 кВ Сангтуда – Кундуз.



Ситуация как в басне Крылова про лебедя, рака и щуку. Север Казахстана энергетически дружит с Россией и не имеет электропроблем. Юг Казахстана, Узбекистан и Киргизия связаны энергокольцом, но его возможности крайне невелики. Туркмения и Таджикистан ориентируются на сотрудничество с южными соседями, Ираном и Афганистаном, что не спасает их от дефицита воды в Туркмении и электроэнергии в Таджикистане.



Кстати, все перспективные проекты новых линий электропередачи в регионе основаны на строительстве ЛЭП 500 и даже ЛЭП 110, что гарантирует по-прежнему высокие потери в энергосетях и не спасает от возможных блэкаутов. Только сотрудничество с российскими энергетиками, владеющими технологиями ультравысоковольтных ЛЭП, которые соединят регион с энергосистемой России, может спасти Центральную Азию от очередного конца света.