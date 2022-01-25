Как "тихий дипломат" Токаев смог отодвинуть от власти всесильный клан Назарбаева, - "КП"

00:32 27.01.2022

Как "тихий дипломат" Токаев смог отодвинуть от власти всесильный клан Назарбаева

Окончательно получив бразды правления, второй президент Казахстана начал строить "капитализм с человеческим лицом"



Эдвард ЧЕСНОКОВ



"Комсомолка" уже писала о некоторых малоизвестных подробностях биографии Касыма-Жомарта Токаева - второго президента Казахастана, который в этом январе сумел, при поддержке России и союзников по ОДКБ, удержать страну от "цветной революции" и одновременно укрепил президентскую власть.



Во второй части нашей публикации мы расскажем о том, что известно о семейных связях Касыма-Жомарта Токаева и том, как он стал официальным преемником многолетнего "хозяина" Казахстана Нурсултана Назарбаева.



ЖЕНА НАДЯ ИЗ ТАГИЛА



Личная жизнь Токаева окутана тайной. Это на Западе политики с удовольствием постят фото в кругу родственников - мол, смотри, избиратель, я такой же, как ты. А на Востоке власть - сакральна. Поэтому и в биографии Токаева на официальном сайте семейное положение обозначено одним строкой: "Разведен".



Но кое-что журналисты все-таки разузнали. По слухам, жена Токаева - русская из Нижнего Тагила. Зовут - Надежда Давыдовна. Женщина с таким ФИО есть в российском реестре индивидуальных предпринимателей, в 2005-09 годах ей принадлежало ИП. Зарегистрировано оно было в Москве, профиль деятельности - "сдача внаем собственной недвижимости". Отсюда можно предположить: экс-супруга последние лет 15 действительно живет отдельно от Токаева, в столице России.



Там же, в хорошем московском районе Хамовники, есть квартира и у их общего сына - 38-летнего Тимура. Тот - личность столь же непубличная, занимается нефтяным бизнесом.



В общем, отсюда очевидно: язык общения в семье Токаевых - русский. И на некоторые вопросы второй президент Казахстана, похоже, смотрит с нашей колокольни. Например, весной 2019 года первый свой госвизит в качестве президента он нанес в Россию. А в декабре того же года Токаев посетил Германию. И в интервью немецким СМИ заявил, что, в отличие от западных политиков, не считает присоединение Крыма к России "аннексией" - чем вызвал истерику украинского МИДа.



Но мы забежали вперед. Как вообще Токаев смог заменить на первом посту бессменного Елбасы?



НАЧАЛ ЗАЧИСТКУ СТАРОГО КЛАНА



Сейчас Касыму-Жомарту - 68 лет. Он младше Назарбаева всего на 10 лет, принадлежит к тому же поколению обрусевших "советских казахов". Но какие разные у них политические портреты. Нурсултан - всемогущий "отец нации", расставивший на ключевые посты своих родственников. Так, один из его племянников, Кайрат Сатыболды, был вице-президентом нефтяного концерна "КазахОйл". Позже этот концерн слили с другими государственными активами, и все это добро на сумму $50 млрд передали под управление национального фонда "Самрук-Казына". И возглавлял его до недавнего времени… другой племянник Назарбаева - Ахметжан Есимов. Так сказать, все при деле!



2019 год. Касым-Жомарт Токаев вступил в должность президента Казахстана. Фото: Павел Александров/ТАСС



А Касым-Жомарт, в отличие от Елбасы, казался заурядным бюрократом, много лет проведшим за рубежом, без серьезных ресурсов и влияния внутри страны. О притязаниях на первый пост в разное время заявляли многие казахстанские политики - но вскоре они загадочным образом исчезали, оказывались за решеткой или в эмиграции. Включая даже некоторых родственников и бывших друзей Назарбаева. А Токаев все это время сидел ниже травы. Ведь любой кадровый дипломат - мастер, когда нужно, говорить в лицо "партнерам" правильные слова… и молчать, скрывая свои истинные намерения.



Никто не вечен, даже отец-основатель независимого Казахстана. В 2019 году, по слухам, у Елбасы начались проблемы со здоровьем. Тихий Токаев, много лет исправно озвучивавший "точку зрения национального лидера" на международных площадках, казался идеальным преемником. Этаким "слабым интеллигентом", который даже в Ак-Орде (резиденции лидера Казахстана) останется марионеткой.



Но придя на первый пост, второй президент уже через год начал вычищать из власти людей первого. Так, в мае 2020 года поста председателя Сената (парламента Казахстана) лишилась дочь Назарбаева - Дарига.



Кто-то, может быть, упрекнет Токаева за "неблагодарность". Но такова логика власти на востоке: царь горы может быть только один. Да и кто бы стал защищать интересы назарбаевцев? Суд? Парламент? Общественные организации? Простите, вы сами за последние 25 лет подчинили все эти институты интересам одного лица - Президента. Ну и, главное, ставленники Елбасы слишком часто путали госбюджет и собственный карман…



ЛЕВЫЙ ПОВОРОТ В ЭКОНОМИКЕ



Казахстан - настоящая кладовая солнца. Нефть, уголь, руда, газ, уран… И почти все принадлежит иностранным компаниям. Американским, китайским, европейским. Впрочем, принадлежит по-хитрому: через фирмы-прокладки, принадлежащие многочисленным родственникам Назарбаева. Иностранцы занимаются менеджементом и снимают сливки, но солидная часть доходов тем самым оседает в карманах правящего клана и приближенных олигархов.



Изъян был ровно один: до народа с такой схемой доходили копейки. Самые нефтеносносные районы Казахстана, западные, были и самыми бедными. Неудивительно, что "новогодний майдан"-2022 начался именно там. И это сейчас кажется, что все легко отделались: по просьбе Токаева ввели войска ОДКБ, беспорядки прекратились.



Но, как теперь ясно, аналогичный вариант рассматривали и другие игроки. Первый президент играл в многовекторность, ввел Казахстан в состав Организации тюркских государства - инструмента "мягкой силы" Турции. И вот, представьте, Назарбаев (или кто-то от его имени - связь работает с перебоями, поди разберись) обращается к Анкаре с просьбой ввести миротворцев. И в Центральной Азии вместо наших солдат оказываются натовские. По слухам, Токаев со своей просьбой к ОДКБ опередил это "обращение Назарбаева" всего на сутки…



Теперь же, разобравшись с "майданом", второй президент начал пусть робкие, но реформы. Создал специальный госфонд, куда олигархи-сырьевики должны отчислять часть доходов. Приказал передавать неиспользуемые нефтяные скважины обратно в госсобственность. Почти "социализм с человеческим лицом", о котором когда-то мечтали ровесники Токаева из числа советской интеллигенции.



Впрочем, президенту-дипломату в любом случае придется лавировать между агрессивными игроками: Китаем, Турцией, Западом… Будет ли он, подобно Назарбаеву, в противовес им пестовать собственный национализм - или попытается искать опору в России?



Очень скоро узнаем.