Скачок затемнения. Казахстан, Узбекистан и Киргизия винят друг друга в сбое единой энергосистемы, - "Къ"

00:35 27.01.2022

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Казахстан, Узбекистан и Киргизия обвиняют друг друга в первой масштабной аварии в объединенной энергосистеме Центральной Азии. В Нур-Султане считают, что коллапс произошел из-за отключения энергоблока в Узбекистане. В Ташкенте говорят об аварии на электросетях Казахстана, вероятно, имея в виду выход из строя одной из подстанций. Еще одна версия - перепад напряжения на самой крупной Токтогульской ГЭС в Киргизии. Аналитики и собеседники "Ъ" напоминают, что в Узбекистане, где располагаются крупные энергоблоки на 450–800 МВт, уже происходило их внезапное отключение.



Как выяснил "Ъ", энергетики в Казахстане, Киргизии и Узбекистане обсуждают три версии возможной причины первой крупной аварии в объединенной энергосистеме (ОЭС) Центральной Азии. В правительстве Казахстана официально заявили, что утром во вторник отключилась транзитная ЛЭП 500 кВ между северной и южной частями Казахстана из-за резкого "значительного отклонения генерации от потребления электроэнергии" в ОЭС. Там отметили, что автоматика разделила транзит, частота в ОЭС упала до 47 Гц (норматив - 50 Гц), произошло полное погашение энергосистем Узбекистана и Киргизии. Речь может идти о внезапном отключении крупного энергоблока в Узбекистане, после чего диспетчеры не справились с удержанием частоты, сказал собеседник "Ъ" в энергетической компании Казахстана. Такое уже случалось: например, 20 ноября 2020 года, после отключения двух блоков на Туракурганской ТЭС в Узбекистане со сбросом нагрузки 770 МВт, ОЭС Центральной Азии и юг Казахстана перешли на изолированную работу.



Однако в Ташкенте не согласны с этой версией. В Минэнерго Узбекистана заявили, что причина сбоя - крупная авария в электросетях Казахстана, после чего автоматика отключила Ташкентскую и Сырдарьинскую ТЭС, а затем и две гидроэлектростанции.



Вероятно, речь может идти о выходе из строя одной из подстанций в Казахстане, сказал в беседе с "Ъ" бывший премьер-министр Киргизии Темир Сариев. В Киргизии официально говорят, что не имеют отношения к произошедшему. Однако есть версия возможного перепада напряжения на крупнейшей Токтогульской ГЭС в Киргизии мощностью 1,2 ГВт, говорят собеседники "Ъ".



"Практически вся энергосистема Центральной Азии требует реконструкции. Многие ТЭЦ Казахстана, Узбекистана и Киргизии работают еще на советском запасе",- говорит Темир Сариев.



Диспетчеры энергосистем трех республик часто работают несогласованно, отмечает еще один собеседник "Ъ" в отрасли.



В ОЭС Центральной Азии входят южная энергозона Казахстана, Узбекистан и Киргизия. Энергокольцо полноценно работает с 2019 года. Общая установленная мощность ОЭС - 21,6 ГВт. Доля Узбекистана - 14,2 ГВт, Киргизии - 3,9 ГВт, а южной части Казахстана - 3,5 ГВт. ОЭС Центральной Азии объединены с энергосистемой северного Казахстана и с Единой энергосистемой (ЕЭС) России транзитом "север-восток-юг Казахстана" на 500 кВ.



Первая в истории масштабная энергетическая авария в ОЭС Центральной Азии привела к коллапсу в коммунальном и промышленном секторах. Энергоснабжение частично остановилось на юге Казахстана, включая крупнейший город Алматы, и практически на всей территории Киргизии и Узбекистана. В городах отключались отопление и водоснабжение, в Ташкенте остановилось метро и закрылся аэропорт, АО "Узбекнефтегаз" приостановило работу НПЗ, газоперерабатывающих предприятий и добычу на 64 месторождениях.



Транзитная ЛЭП в Казахстане имеет ограниченную пропускную способность около 2 ГВт и сильно загружена перетоком с севера на энергодефицитный юг Казахстана, отмечает Сергей Роженко из КПМГ. При этом импорт энергии на юг Казахстана ограничен регулятором, что усугубляет ситуацию. По мнению Сергея Роженко, авария могла развиваться одним из двух сценариев. "Первый: отключение крупного энергоблока, скорее всего, в Узбекистане (там расположены наиболее крупные блоки на 450–800 МВт, выход которых равносилен одномоментной потере 5–7% генерации ОЭС). Второй: отключение одной из цепей транзитной ЛЭП в Казахстане, после чего произошел наброс мощности на транзит с последующим отключением линии и дальнейшим развитием каскадной аварии с резким понижением частоты из-за значительного небаланса в системе, что провоцирует дальнейшее отключение электростанций региона ("лавина частоты")",- рассуждает аналитик. Причины аварии носят системный характер, есть значительный риск повторения ситуации, полагает эксперт.



22 гигаватта



составляет установленная мощность объединенной энергосистемы Центральной Азии.



Энергосистема Центральной Азии - дефицитна, особенно зимой, отмечает Александр Амирагян из Центра стратегических разработок. При этом на юге Казахстана сохраняется значительный дефицит регулировочной мощности, что в условиях резкого роста потребляемой мощности не позволяет оперативно увеличивать выработку и балансировать дополнительную нагрузку, говорит эксперт. Рост потребления мог произойти из-за пикового спроса утром, холодной погоды и развития майнинга криптовалюты. Хотя в Казахстане утверждают, что остановили энергоснабжение ферм по добыче биткойна еще 24 января.



В Минэнерго РФ считают, что странам ОЭС Центральной Азии нужно вести более плотную координацию энергосистем, в том числе с ЕЭС России. "Энергосистемы Казахстана, Узбекистана и Киргизии работают параллельно, в том числе с ЕЭС России,- заявил ТАСС глава Минэнерго Николай Шульгинов.- Думаю, у Казахстана и стран Центральной Азии должна быть более плотная координация управления электрическими режимами".



Полина Смертина; Александр Константинов, Нур-Султан; Кабай Карабеков, Бишкек



Газета "Коммерсантъ" №13 от 26.01.2022