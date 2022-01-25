 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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    Таджикистан   | 
"Писательский" дом в центре Душанбе все-таки снесут
00:36 27.01.2022

Сохранить нельзя, разрушить!

Искандар Фируз
Шахло Абдулло

Властями Душанбе принято окончательное решение о сносе "писательского"дома в центре города. Об этом заявил Шариф Сами, председатель столичного района Исмоили Сомони. Жильцы ранее просили руководство Таджикистана способствовать отмене решения столичной мэрии о сносе этого дома.

"Все жилые дома, расположенные рядом с парком "Истиклолият" и комплексом "Независимость и Свобода" в центре города, будут снесены. На их место будут построены современные 7, 8 и 9-этажные дома. Принято окончательное решение о сносе домов, проект уже реализуется. Будет снесен и дом, в котором сейчас проживают писатели", сказал в беседе с Радио Озоди 26 января Шариф Сами, глава района Исмоили Сомони.



Парк "Истиклолият" с комплексом символов Независимости и Свободы планируется сдать в эксплуатацию в нынешнем году. Ранее власти Душанбе уверяли, что объект будет готов к 9 сентября 2021 года - 30-й годовщине независимости Таджикистана. Однако компании не смогли завершить строительство парка, который возводится на площади 30 гектаров на территории проспекта Рудаки, улиц Саида Носира, Хабиба Ахрори и Ойгул - за комплексом "Кохи Вахдат", гостиницей "Авесто" и педагогическим университетом.

Власти Душанбе необходимость сноса "писательского" дома обосновали тем, что он не соответствуют Генплану столицы. Жители и деятели культуры считают снос этого дома "пренебрежением культурными ценностями и уничтожением памятника истории".

"Все деревья во дворе этого дома посажены известными таджикскими поэтами и писателями. Дом нужно сохранить для потомков. Более того на стене дома необходимо установить мемориальную доску с именами всех живших здесь известных литераторов и деятелей культуры", считает Фарангис Муллоджанова, дочь писателя Масуда Муллоджанова, бывшего главного редактора литературного журнала "Памир".

Народный писатель Таджикистана Урун Кухзод говорит, что никто никого силой не может заставить покинуть свое место жительства. "Мы живем в демократическом государстве. Никто не имеет право заявить нам: уходи отсюда! Решение властей противоречит Конституции. Лично я сейчас не в силах даже побриться самостоятельно, как же мне искать себе новую крышу над головой? Я не намерен переселиться в другое место", заявил известный писатель.

Свои подписи под письмом с просьбой о сохранении "писательского" дома поставили члены 38 семей. "В этом доме сейчас проживают, в том числе, дети и внуки Героев Таджикистана Садриддина Айни и Мирзо Турсун-заде, автора государственного гимна Таджикистана Гулназара Келди, а также народная артистка Таджикистана Марьям Исоева", говорится в письме жильцов.

Гафур Шерматов, историк и член Союза архитекторов Таджикистана, говорит, что он детально изучил Генпланы столицы 70-90-х годов. По его словам, до начала 90-х годов строительство новых "высоток" по улице Рудаки предусмотрено не было. "Власти были намерены сохранить все исторические здания в столице. Однако многие из этих зданий в Душанбе уже снесены", говорит историк.

Дом в центре Душанбе за зданием Союза писателей Таджикистана был построен для членов СП и других творческих объединений по запросу тогдашнего депутата Верховного Совета СССР и Героя Социалистического труда поэта Мирзо Турсун-заде.

Таджикские власти уже давно прицеливались к кардинальному изменению облика столицы, а точнее – ее центральных улиц, где расположены здания, имеющие историческую, архитектурную и культурную ценность. При этом их мало волнует реакция душанбинцев, большинство из которых выступают против уничтожения исторических зданий.

Источник - Радио Озоди
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