Украинская война встала на паузу, - Е.Земскова

00:41 27.01.2022 Война встала на паузу

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Москва готова принять фактически любые обещания США по гарантиям безопасности - такие выводы напрашиваются после выступления в Госдуме главы МИД Сергея Лаврова.



Спрашивается, зачем же тогда к границам стянули войска? Ответа на этот вопрос не прозвучало, потому что никто из депутатов его не задал.



Обсуждение актуальных вопросов внешней политики России с участием главы МИД Сергея Лаврова прошло в среду в Госдуме в рамках "правительственного часа" на удивление в миролюбивом тоне. Хотя еще неделю назад по случаю открытия весенней сессии парламента депутаты чуть ли не рвались в "бой с НАТО", а коммунисты и вовсе выступили с проектом обращения к президенту о признании ДНР и ЛНР.



Теперь же воинственный пыл испарился даже у такого думского "ястреба", как лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Ему на этот раз пришлось тщательного подбирать выражения, чтобы выразить свое отношение к происходящему. "В наших штабах знают, какое нужно решение, чтобы Россия стала сверхдержавой и в Донбассе перестали стрелять", - осторожно намекал он на необходимость решительных действий на украинском направлении.



Но Лавров всем своим видом демонстрировал, что "не стоит нагнетать". Сформулированную им линию поведения для России можно обозначить как стремление не поддаваться на враждебные провокации.



"Истерику нагнетает Запад и параллельно накачивает Украину оружием, а также подзуживает украинскую элиту… Запад не хочет, чтобы они (на Украине) успокаивались и сам не хочет успокаиваться. Запад очень хочет какой-то реальной провокации и цель его сюрреалистического поведения - либо сделать так, чтобы киевский режим сорвался на силовую операцию на Донбассе или иным каким-то способом похоронить минские договоренности и все наши аргументы", - заявил Лавров.



Между тем, Россия, по словам министра, намерена и дальше твердо следовать Минским соглашениям и не устанет призывать к их выполнению киевские власти. "Залог успеха здесь один - налаживание прямого диалога между сторонами конфликта - Киевом, Донецком и Луганском […> Будем и впредь жестко пресекать попытки переложить на Россию ответственность за отсутствие прогресса в их (Минских соглашений) выполнении, тем более выставить нас стороной конфликта", - сказал Лавров.



Другими словами, в Москве не торопятся признавать "народные республики" Донбасса, поскольку это означало бы односторонний выход из вышеупомянутых договоренностей, что противоречит заявленной позиции МИД. Но и на Украину Россия тоже не собирается нападать. Спрашивается, зачем же тогда к границам стянули войска?



Ответа на этот вопрос не прозвучало, потому что никто из депутатов его не задал. Но, судя по выступлению Лаврова, можно предположить, что концентрация войск на границе - это блеф и одновременно самый весомый аргумент Москвы в переговорах с США и НАТО о предоставлении России гарантий безопасности.



Лавров рассказал, как идут эти переговоры и на что рассчитывает по их итогам российская сторона. По его словам, уже на этой неделе в МИД рассчитывают получить "письменные постатейные ответы с разъяснениям позиции США по нашим требованиям". "В зависимости от содержания этого ответа мы совместно с нашими коллегами из других ведомств будем готовить предложения президенту о дальнейших шагах", - продолжил министр иностранных дел. При этом он подчеркнул, что "если конструктивного ответа США не последует, и Запад продолжит свой агрессивный курс (в отношении России), то Москва предпримет необходимые ответные меры".



"Все должны исходить из того, безопасность России и ее граждан - безусловный приоритет и она будет надежно обеспечена при всех обстоятельствах", - заверил глава МИД. Депутаты отреагировали на его слова бурными аплодисментами, хотя позднее Лавров уточнил, что российские власти по просьбе американских не будут публиковать ответ США, но обещают проинформировать общественность о "содержании их реакции".



Примечательно также, что упоминания о неких "военно-технических мерах", которыми раньше российские власти пугали Запад и тем самым возбуждали разговоры о близкой войне, в выступлениях высокопоставленных российских чиновников больше нет - теперь они предпочитают говорить просто об "ответных мерах". И это также указывает на нежелание (и/или неготовность) России идти на военный конфликт.



Тем не менее, о резкой смене курса или, тем более, сдаче всех позиций говорить не приходится - почти сразу же после выступления главы МИД РФ в Госдуме первый вице-спикер Совета федерации и секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак предложил начать поставки оружия ДНР и ЛНР.



Что касается места России в мире, то, как следовало из выступления Лаврова, наша страна продолжит развивать контакты с альтернативными центрами силы - КНР, Индией, странами Латинской Америки и Африки. При этом РФ будет пытаться выстроить "русскоязычную Евразию" на большей части пространства бывшего СССР.



Кстати, про "русский мир" Лавров сказал, что он "многонациональный и многоконфессиональный", одновременно, по сути, высказавшись против введения визового режима со странами Средней Азии.



Независимый депутат Оксана Дмитриева призвала Лаврова отгородиться от Запада не только политически, но и экономически. "Мы до сих пор живем по навязанным извне бюджетным правилам из 1990-х годов, вкладывая деньги от экспорта углеводородов в чужие страны, подвергая их тем самым геополитическим рискам. И правила ВТО соблюдаем в одностороннем порядке. Может, нам и в экономической области пора провести ревизию этих (западных) правил и руководствоваться интересами национальной экономики, не навязанными извне догмами?", - спросила она.



Лавров посоветовал переадресовать этот вопрос правительству. Видимо, там лучше знают, как разъяснить согражданам, почему российские элиты могут на словах враждовать с Западом и одновременно вывозить туда деньги и семьи.



Елена Земскова

26.01.22 Источник - rosbalt.ru

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