Из Казпарламента тихо выставили самого одиозного депутата - многоженца и долбонавта Тлеухана

08:38 27.01.2022

"Бекболат удалой": фракция "Нур Отан" избавилась от самого одиозного депутата?

В один из последних дней прошлого года стены парламента покинул один из его старожилов Бекболат Тлеухан, для которого нынешний созыв мажилиса был уже четвертым. Официальная версия звучит так: в связи с избранием первым вице-президентом Всемирной конфедерации этнического спорта. Но стоит ли ей верить?



Бауыржан Маханов, 25 января



В один из последних дней прошлого года стены парламента покинул один из его старожилов Бекболат Тлеухан, для которого нынешний созыв мажилиса был уже четвертым. Официальная версия звучит так: в связи с избранием первым вице-президентом Всемирной конфедерации этнического спорта. Но стоит ли ей верить? Может, на самом деле партийная фракция "Нур Отана" в нижней палате решила "очиститься" от едва ли не самого одиозного своего члена?



Многоженец

Сложив с себя депутатские полномочия, Тлеухан тут же угодил в очередную скандальную историю. На выходе из зала заседаний его поджидали журналисты, и после пикировки с одной из них, корреспондентом портала vesti.kg, относительно вопроса о многоженстве он, по словам представительницы СМИ, уже в лифте ударил ее. По этому делу возбуждено административное производство, однако судебное заседание, которое должно было состояться на прошлой неделе, отложено из-за неявки ответчика.

Кстати, во время общения с женщиной-журналистом теперь уже бывший депутат откровенно заявил: "Да, я многоженец, состою в полигамном браке и никогда этого не скрывал". А его страничка на официальном сайте парламента (теперь ее убрали) содержала информацию о том, что у Тлеухана 15 детей – девять сыновей и шесть дочерей. Формально закон он вроде бы не нарушал, поскольку официальный брак у него зарегистрирован только с одной женщиной. Но присутствие в высшем представительном (и одновременно законодательном) органе государства, позиционирующего себя современным, светским и правовым, человека, который имеет нескольких жен и даже не скрывает этого, все-таки не могло не вызывать вопросов. В том числе и к партии, не раз делегировавшей его в парламент.

При этом право женщин на аналогичную свободу отношений – брачных и сексуальных – Тлеухан категорически не приемлет. Достаточно вспомнить его депутатский запрос в правительство относительно марша феминисток, прошедшего в минувшем году под лозунгами "Права женщин – права человека", "Мое тело – мое дело", "Невестка – не рабыня", "Умри, патриархат" и т.д. По словам тогда еще мажилисмена, это была "целенаправленная атака на национальные ценности, на традиционный институт семьи". Впрочем, объяснять, что сейчас на дворе не 19-й век, а 21-й, что сегодня представители обоих полов должны иметь равные права и свободы, что именно такой смысл заложен в Конституции РК, таким людям бесполезно. Они продолжают жить со своими архаическими представлениями и, мало того, настойчиво пытаются навязать их обществу.

Наш сегодняшний герой начал делать это еще тогда, когда впервые надел депутатский значок. А в мажилис он попал транзитом через Министерство культуры (был председателем комитета, вице-министром): трамплином для его быстрого карьерного роста стал Президентский оркестр РК, в котором Тлеухан на протяжении нескольких лет был художественным руководителем. Именно история, связанная с образом (точнее, с изображением) президента и случишаяся в уже далеком 2007-м году, сделала его известным всей стране.

На одном из заседаний он выразил возмущение тем, что газета "Свобода слова" разместила фотографию, на которой Нурсултан Назарбаев в купальных плавках выходит из воды на песчаный берег. "Это же бесстыдство, это вне наших традиций. Тем более что сейчас идет месяц Рамазан", - горячился Тлеухан, после чего добавил: "Не знаю, как для вас, а для меня это богом избранный человек, патша" ("патша" в переводе с казахского означает "правитель", "властелин", "царь"). Он даже потребовал от Генеральной прокуратуры и Министерства культуры и информации наказать издание. В чем Тлеухан усмотрел криминал, так и осталось непонятным. К тому же фотография говорила, скорее, в пользу главы государства: он выглядел на ней крепким мужчиной, находящимся в хорошей спортивной форме.



Ретроград

Спустя пару лет объектом критических стрел "блюстителя традиционных ценностей" стала отечественная кинопродукция. В частности, досталось от него Ермеку Турсунову, режиссеру фильма "Келін", первой казахстанской картины, включенной в шорт-лист номинации "Лучший иностранный фильм" премии "Оскар" (второй и на сегодня последней была "Айка"). Тлеухан назвал эту киноленту "клеветой на казахскую историю", хотя в ней рассказывается о доисторических временах, когда казахов как народа не существовало, и "пропагандой разврата".

Затем мажилисмен обратился к министру культуры с запросом по поводу кинокомедии "Ирония любви". Ему не понравилось то, что по сюжету девушка-казашка влюбляется в парня славянской наружности. Тлеухан посчитал, что это "задевает честь и достоинство казахской женщины". Тот факт, что многие деятели партии "Алаш", начиная с Алихана Букейханова и Ахмета Байтурсынова, а также Мустафа Шокай, выдающийся ученый Каныш Сатпаев, классик отечественной литературы Мухтар Ауэзов (кстати, на его роман "Путь Абая" депутат сослался в своей гневной тираде относительно фильма "Келін") и немало других казахов, именами которых названы улицы и даже целые города, были женаты на русских, Тлеухана, похоже, ничуть не смущает. Ведь, согласно его жизненным установкам, то, что позволено казахскому мужчине, не должно быть позволено казахской женщине.

А еще он запомнился тем, что на одном из заседаний мажилиса подверг сомнению дарвиновскую теорию эволюции. Кроме того, Бекболат Канайулы выступил против того, чтобы в школьных учебниках рассказывали о персонажах античной мифологии (хотя на этом основан огромный пласт мирового культурного наследия – литературы, музыки, изобразительного и сценического искусства, о чем он как бывший вице-министр культуры обязан знать) и о языческих верованиях. Да и вообще, судя по всему, он считает, что подрастающее поколение казахстанцев должно впитывать в себя только ценности ислама. Конечно, прямо об этом Тлеухан не говорит, но такая мысль читается как бы между строк.

Возникает резонный вопрос: зачем партии власти нужно было держать в парламенте откровенного ретрограда, проповедующего вещи, которые иначе чем мракобесием не назовешь? Затем, чтобы часть общества, разделяющая подобные взгляды, имела своего представителя в депутатском корпусе? Но в таком случае "Нур Отану" следовало бы для соблюдения баланса делегировать туда и человека, который бы озвучивал прямо противоположные (либеральные) убеждения, тоже разделяемые определенной частью казахстанского общества. Однако на протяжении всех последних созывов ни одного такого депутата в парламенте не было. Выходит, те, кто тянет страну в архаику, для правящей партии ближе, чем те, кто видит Казахстан в семье самых прогрессивных, цивилизованных и устремленных в будущее государств мира?

Впрочем, сложение Тлеуханом своих полномочий может означать, что до руководства "Нур Отана" наконец-то дошла очевидная для многих адекватных людей мысль: такие "народные избранники" только подрывают репутацию партии, наделившей их депутатскими мандатами. Во всяком случае, хотелось бы верить, что именно этим мотивом объясняется уход Тлеухана из парламента. И что избрание его первым вице-президентом Всемирной конфедерации этнического спорта (The World Ethnosport Confederation, или вкратце WEC) – это далеко не главная причина.



Спортивный функционер

Кстати, до сего дня на официальном сайте WEC нет никакой информации о том, что бывший депутат заступил на должность одного из его руководителей, хотя о своем избрании он сообщил почти месяц назад. Впрочем, вряд ли эту организацию стоит воспринимать слишком уж серьезно.

Ее создание, как уверяет Максат Чакиев, бывший вице-министр культуры, информации и туризма Кыргызстана, инициировал именно он. По его словам, идея пришла к нему где-то в 2014-м. Года три назад он с изрядной долей пафоса писал: "Спорт безраздельно владеет миром. Спортом монопольно владеют около 20 мировых спортивных организаций. У этих организаций есть свои хозяева. Нам всем туда вход заказан... И нам пришла мысль – создать собственный рынок, собственный мир, где мы сами могли бы безраздельно править. И наш взор обратился на обратную сторону планеты – этноспорт… Неизученный и неизведанный мир. А самое – никем не объединен и не представлен. Мы понимали, что кто объединит и возглавит этноспорт, тот возглавит мир". Относительно неких спортивных монополий, а также того, что владеющие спортом владеют и миром, Чакиев, конечно, явно загнул, ну да бог с ним.

Спонсора будущей конфедерации он нашел в лице турецкого бизнесмена Билала Эрдогана, сына сами понимаете его. Последний и стал ее президентом, а Чакиев – генеральным секретарем. В 2015-м в Бишкеке открыли штаб-квартиру WEC. Но потом внутри конфедерации начались распри, "отец-основатель" оказался под следствием по обвинению в даче взятки (это дело не имело отношения к этническому спорту), а позже Эрдоган-младший перевез штаб-квартиру в Стамбул. На сайте WEC есть список национальных федераций, входящих в его состав. Они представляют всего-то 13 стран – это Аргентина, Азербайджан, Япония, Казахстан, Кыргызстан, Мексика, Монголия, Польша, Катар, Румыния, Россия, Тунис и Турция. Мягко говоря, негусто для организации, называющей себя всемирной.

Что касается хорошо известных нам Всемирных игр кочевников, то инициатива их проведения принадлежала Кыргызской Республике: впервые они состоялись в 2014-м, еще до появления WEC. Последние на сегодня прошли в 2018-м, и тогда случился скандал, в эпицентре которого оказался Бекболат Тлеухан, на тот момент президент федерации национальных видов спорта РК. Команда Казахстана по кокпару проиграла соперникам из Узбекистана, после чего ее тренеров и функционеров обвинили в том, что они "сдали" эту игру, дабы избежать поединка со сборной Кыргызстана. Болельщики предъявили претензии Тлеухану и потребовали его отставки. Тому пришлось созывать пресс-конференцию, оправдываться. Он даже заявил о готовности уйти со своего поста, если найдется достойная замена. О том, как Бекболат Канайлы, если его действительно избрали первым вице-президентом WEC, будет продвигать этноспорт уже на "мировом уровне", остается только догадываться…