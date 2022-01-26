Назарбаева лишили пожизненного председательства в СовБезе и Ассамблее народов Казахстана

08:51 27.01.2022

Депутаты сената парламента Казахстана отменили пожизненное председательство экс-президента республики Нурсултана Назарбаева в Ассамблее народа Казахстана (АНК) и Совете безопасности.



Также в парламенте идет обсуждение изменений и дополнений в конституционные законы, сохраняющие Назарбаеву право входить в состав Конституционного совета республики, а заодно выступать в правительстве и парламенте.



Ранее "Свободная пресса" писала о том, что социологи фонда "Общественное мнение" провели опрос среди россиян, чтобы выяснить, что они думают о событиях, развернувшихся в Казахстане в начале 2022 года.