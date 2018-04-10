В Казахстане организацию "Йакын Инкар" признали экстремистской

09:22 27.01.2022

Генпрокуратура РК Фото: пресс-служба Генпрокуратуры РК

Генеральной прокуратурой установлена незаконная деятельность в стране организации "Йакын Инкар", которая является крылом запрещенной в Казахстане экстремистской ячейки "Таблиги Джамаат", передает Zakon.kz

Отмечается, что целью указанной организации является создание "халифата" в отдельно взятой стране, в том числе и на территории Казахстана, что предполагает насильственное изменение конституционного строя, нарушение суверенитета.



Приверженцы этой организации категорически отрицают право на существование иных религий, предрекая неизбежное столкновение с ними, что подпадает под понятие религиозного экстремизма.

Пресс-служба Генпрокуратуры РК

Приговором Сарыаркинского райсуда Нур-Султана от 10.04.2018 года отдельные граждане Казахстана, являвшиеся членами "Йакын Инкар", осуждены к лишению свободы за экстремистскую деятельность на территории нашей страны.



В ведомстве сообщают, что в рамках уголовных дел у членов этой организации установлены намерения создать ячейки на территории Казахстана.



По этим же основаниям организация "Йакын Инкар" признана экстремистской в Кыргызстане.



В этой связи прокуратура города Нур-Султана, реализуя предусмотренные Законом "О прокуратуре" полномочия, обратилась в суд с заявлением о признании "Йакын Инкар" экстремистской организацией. Решением Есильского районного суда Нур-Султана от 10 октября 2018 года данное заявление удовлетворено в полном объеме.

Пресс-служба Генпрокуратуры РК

Суд признал "Йакын Инкар" экстремистской и запретил ее деятельность на всей территории Республики Казахстан, в том числе путем распространения информационных материалов и использования средств массовой информации, сетей телекоммуникаций, социальных сетей, мессенджеров и видеохостингов.



Уважаемые граждане, Генеральная прокуратура разъясняет, что после решения суда любое участие и финансирование деятельности экстремистской организации "Йакын Инкар" повлечет уголовную ответственность по статьям 182, 258 и 405 Уголовного кодекса.

Генпрокуратура РК

Под участием понимаются агитация и пропаганда идей "Йакын Инкар", изготовление, выпуск, тиражирование и распространение любыми средствами публикаций, листовок, постов, комментариев и иных информационных материалов.



Под финансированием понимается предоставление и сбор денег или иного имущества, дарение, мена, пожертвование, спонсорская и благотворительная помощь, оказание информационных и иного рода услуг "Йакын Инкар".



Оксана Житникова

Генпрокуратура

Казахстан