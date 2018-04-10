 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 27.01.2022
14:41  Двух-мандатный шиз. Месяц назад избранный по партсписку КырДепутат Масалиев хочет переизбраться еще и по округу
14:18  Забирай свои игрушки... Американский ответ Путину в разрезе и перспективе, - Р.Ищенко
11:21  Новая волна кадровых подвижек в Таджикистане
11:06  Китайские ученые обнаружили в ЮАР новый коронавирус - NeoCov
10:58  КазПсевдоЭкономика. "Самрук-Казына": распустить нельзя оставить, - Е.Васильев
10:52  КазМамбаЛенд. Города не успевают "переваривать" выходцев из сельской среды, - qmonitor.kz
10:43  Кто устроил блэкаут в Центральной Азии? - Ольга Самофалова

10:37  Алишер Усманов создал золоторудную компанию USM Gold
09:46  Неучи. Фальшивые дипломы кыргызских депутатов и чиновников, - 24.kg
09:43  От снаряда до рассвета. Арабская коалиция усиливает удары по Йемену, - М.Беленькая
09:39  Казахстан избавляется от родственников, - "Къ"
09:35  Куда полетит казахстанский "черный лебедь", - Алексей Малашенко, Ирина Кобринская
09:24  Россия вооружит Донбасс "Корнетами", "Панцирями" и "Ратниками"
09:22  В Казахстане организацию "Йакын Инкар" признали экстремистской
09:06  Ерлан Алимбаев назначен Постоянным представителем Казахстана в Женевском офисе ООН
08:54  Энергетику Таджикистана (ОАХК "Барки Точик") возглавил Махмадумар Асозода
08:51  Назарбаева лишили пожизненного председательства в СовБезе и Ассамблее народов Казахстана
08:38  Из Казпарламента тихо выставили самого одиозного депутата - многоженца и долбонавта Тлеухана
00:41  Украинская война встала на паузу, - Е.Земскова
00:36  "Писательский" дом в центре Душанбе все-таки снесут
00:35  Скачок затемнения. Казахстан, Узбекистан и Киргизия винят друг друга в сбое единой энергосистемы, - "Къ"
00:32  Как "тихий дипломат" Токаев смог отодвинуть от власти всесильный клан Назарбаева, - "КП"
00:31  От блэкаутов Центральную Азию может спасти только Россия, - В.Прохватилов
00:30  "Мягкой силе" России нужны деньги и иностранный опыт
00:21  В случае войны Пекин поддержит Москву словами, - В.Скосырев
00:09  Брата шефа КНБ Киргизии Ташиева заставляют сдать мандат депутата КырПарламента
00:02  Курды сражаются с ИГИЛовцами в сирийском Хасеке. Штурм тюрьмы "Эс-Сынаа"
00:01  Новые ТаджКадры. Сулаймон Зиезода назначен вице-премьером, Саъди Каримзода возглавил Минсельхоз Таджикистана
00:00  Узбекистан впервые разместил гособлигации (на 10 млрд сумов) со сроком обращения 10 лет
Среда, 26.01.2022
20:46  В Нур-Султане задержаны вице-министр экологии и глава "Оператор РОП" - Ахметжан Примкулов и Медет Кумаргалиев
15:53  США захотели создать "антироссийский газовый союз", но оконфузились, - Хуаньцю шибао
15:51  Портрет будущего террориста. Как молодые узбекистанцы попадают на крючок к вербовщикам экстремистов
15:49  Станет ли штамм "омикрон" последним актом ковидной трагедии
15:44  Армянско-еврейский погром в Андижане в 1990 году. Части 1 и 2
15:26  Риски 5G - это повреждение ДНК и "цифровая деменция"?
15:24  Обратимо ли "украинство"? - В.Бобер
15:23  "Без всякого выстрела". В Киеве "политики пакуют чемоданы"
15:21  Почему в республиках бывшего СССР не прекращаются войны и цветные революции?
15:12  Казахстано-российская региональная политика требует модернизации. Экспертный форум в Астрахани
15:00  Адвокат рассказал, что происходит в СИЗО Алма-Аты после беспорядков
09:28  Минниханов-Токаев. Татаро-казахские переговоры в Нур-Султане
08:28  "Тупой сукин сын": Байден выжил из остатков ума
08:13  Китай намерен безвозмездно помочь Центральной Азии миллионами долларов. Обещанному верить?
07:48  Обескуражены и деморализованы: иранский газ подвел турецкую промышленность
07:40  Олигархи "сожрут с потрохами" Путина за войну с Западом... Или наоборот? - "СП"
07:33  Китай дорого платит за стимулирование рождаемости, - А.Комраков
07:29  Электроснабжение Узбекистана восстановлено на 70%. В Ташкенте вновь поехало метро...
07:19  Засланный казачок. Питер Гриффитс покидает пост главы Авиационной администрации Казахстана
01:21  "Колонизаторы" и "оккупанты": Что пишут про Россию в школьных учебниках республик бывшего СССР
01:17  Бишкек. Операция вооруженного спецназа: полно вопросов, касающихся законности задержания журналиста
01:15  Холодные игры: "Газовая заначка" Европы подходит к концу, - "СП"
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
В Казахстане организацию "Йакын Инкар" признали экстремистской
09:22 27.01.2022

Генпрокуратура РК Фото: пресс-служба Генпрокуратуры РК
Генеральной прокуратурой установлена незаконная деятельность в стране организации "Йакын Инкар", которая является крылом запрещенной в Казахстане экстремистской ячейки "Таблиги Джамаат", передает Zakon.kz
Отмечается, что целью указанной организации является создание "халифата" в отдельно взятой стране, в том числе и на территории Казахстана, что предполагает насильственное изменение конституционного строя, нарушение суверенитета.

Приверженцы этой организации категорически отрицают право на существование иных религий, предрекая неизбежное столкновение с ними, что подпадает под понятие религиозного экстремизма.
Пресс-служба Генпрокуратуры РК
Приговором Сарыаркинского райсуда Нур-Султана от 10.04.2018 года отдельные граждане Казахстана, являвшиеся членами "Йакын Инкар", осуждены к лишению свободы за экстремистскую деятельность на территории нашей страны.

В ведомстве сообщают, что в рамках уголовных дел у членов этой организации установлены намерения создать ячейки на территории Казахстана.

По этим же основаниям организация "Йакын Инкар" признана экстремистской в Кыргызстане.

В этой связи прокуратура города Нур-Султана, реализуя предусмотренные Законом "О прокуратуре" полномочия, обратилась в суд с заявлением о признании "Йакын Инкар" экстремистской организацией. Решением Есильского районного суда Нур-Султана от 10 октября 2018 года данное заявление удовлетворено в полном объеме.
Пресс-служба Генпрокуратуры РК
Суд признал "Йакын Инкар" экстремистской и запретил ее деятельность на всей территории Республики Казахстан, в том числе путем распространения информационных материалов и использования средств массовой информации, сетей телекоммуникаций, социальных сетей, мессенджеров и видеохостингов.

Уважаемые граждане, Генеральная прокуратура разъясняет, что после решения суда любое участие и финансирование деятельности экстремистской организации "Йакын Инкар" повлечет уголовную ответственность по статьям 182, 258 и 405 Уголовного кодекса.
Генпрокуратура РК
Под участием понимаются агитация и пропаганда идей "Йакын Инкар", изготовление, выпуск, тиражирование и распространение любыми средствами публикаций, листовок, постов, комментариев и иных информационных материалов.

Под финансированием понимается предоставление и сбор денег или иного имущества, дарение, мена, пожертвование, спонсорская и благотворительная помощь, оказание информационных и иного рода услуг "Йакын Инкар".

Оксана Житникова
Генпрокуратура
Казахстан

Источник - Zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1643264520
Новости Казахстана
- Депутаты Мажилиса сделали ряд депутатских запросов по актуальным вопросам развития страны
- Состоялся разговор Премьер-Министра РК А. Смаилова с Председателем Правительства РФ М. Мишустиным
- Кадровые перестановки
- Р. Скляр провел онлайн-переговоры с руководителями германских компаний
- "Самрук-Казына": проще закрыть, чем заставить работать - Ашимбаев
- "Ак жол" требует разобраться с монополистами подъездных железнодорожных путей
- Как пытались захватить Казахстан
- Это чистое предательство - экс-глава КНБ Нартай Дутбаев о деле Карима Масимова
- "Ак жол" потребовал прекратить уголовные дела против предпринимателей
- "Ак жол" требует отозвать проект Приказа минздрава о мониторинговых группах, как прямо противоречащий Кодексу о здоровье
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  