|В Казахстане организацию "Йакын Инкар" признали экстремистской
09:22 27.01.2022
Генпрокуратура РК Фото: пресс-служба Генпрокуратуры РК
Генеральной прокуратурой установлена незаконная деятельность в стране организации "Йакын Инкар", которая является крылом запрещенной в Казахстане экстремистской ячейки "Таблиги Джамаат", передает Zakon.kz
Отмечается, что целью указанной организации является создание "халифата" в отдельно взятой стране, в том числе и на территории Казахстана, что предполагает насильственное изменение конституционного строя, нарушение суверенитета.
Приверженцы этой организации категорически отрицают право на существование иных религий, предрекая неизбежное столкновение с ними, что подпадает под понятие религиозного экстремизма.
Пресс-служба Генпрокуратуры РК
Приговором Сарыаркинского райсуда Нур-Султана от 10.04.2018 года отдельные граждане Казахстана, являвшиеся членами "Йакын Инкар", осуждены к лишению свободы за экстремистскую деятельность на территории нашей страны.
В ведомстве сообщают, что в рамках уголовных дел у членов этой организации установлены намерения создать ячейки на территории Казахстана.
По этим же основаниям организация "Йакын Инкар" признана экстремистской в Кыргызстане.
В этой связи прокуратура города Нур-Султана, реализуя предусмотренные Законом "О прокуратуре" полномочия, обратилась в суд с заявлением о признании "Йакын Инкар" экстремистской организацией. Решением Есильского районного суда Нур-Султана от 10 октября 2018 года данное заявление удовлетворено в полном объеме.
Пресс-служба Генпрокуратуры РК
Суд признал "Йакын Инкар" экстремистской и запретил ее деятельность на всей территории Республики Казахстан, в том числе путем распространения информационных материалов и использования средств массовой информации, сетей телекоммуникаций, социальных сетей, мессенджеров и видеохостингов.
Уважаемые граждане, Генеральная прокуратура разъясняет, что после решения суда любое участие и финансирование деятельности экстремистской организации "Йакын Инкар" повлечет уголовную ответственность по статьям 182, 258 и 405 Уголовного кодекса.
Генпрокуратура РК
Под участием понимаются агитация и пропаганда идей "Йакын Инкар", изготовление, выпуск, тиражирование и распространение любыми средствами публикаций, листовок, постов, комментариев и иных информационных материалов.
Под финансированием понимается предоставление и сбор денег или иного имущества, дарение, мена, пожертвование, спонсорская и благотворительная помощь, оказание информационных и иного рода услуг "Йакын Инкар".
Оксана Житникова
Генпрокуратура
Казахстан