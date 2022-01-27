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Россия вооружит Донбасс "Корнетами", "Панцирями" и "Ратниками"
09:24 27.01.2022

На накачивание оружием Украины Москва ответит поставками военной техники ДНР и ЛНР
Дмитрий Родионов
На фото: военнослужащие ЛНР на линии разграничения сторон возле Славяносербска Луганской области.

Материал комментируют:
Алексей Албу Алексей Ильяшевич Иван Коновалов Федор Бирюков
27.01.22

Партия "Единая Россия" инициировала обращение к властям страны с просьбой начать поставки военной помощи Донецкой и Луганской республикам. По словам руководителя фракции в Госдуме Владимира Васильева, в партии "пришли к пониманию, что не могут бросить людей на произвол киевского режима".

"В связи с этим мы обращаемся к руководству нашей страны оказать помощь Луганской и Донецкой республикам в виде поставок необходимой для сдерживания агрессии военной продукции, а также предпринять все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан", - заявил он.

Ранее о том, что Россия должна оказать поддержку республикам в виде поставок отдельных видов вооружений для повышения их обороноспособности перед лицом возможной агрессии, заявил первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак.

"Считаю, что в этих условиях Россия должна оказать Луганской и Донецкой народным республикам необходимую помощь в виде поставок отдельных видов вооружений для повышения их обороноспособности и сдерживания явно готовящейся Киевом военной агрессии", - подчеркнул он.

"И думал - угощу я друга, постой-ка, друг поляк! Что ж тут хитрить, пожалте к бою, уж мы пойдем ломить стеною"
Идею уже поддержал первый замглавы комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров, который напомнил, что западные страны активно снабжают Украину вооружением. Он заявил о том, что Россия может оказать поддержку Донбассу, поставляя республикам оборонительное вооружение.

В то же время, глава МИД Сергей Лавров, комментируя инициативу, заявил, что позиция России состоит в том, что необходимо строго выполнять Минские соглашения, которые Украина саботирует.

"Здесь у нас однозначная позиция. Мы являемся сторонниками безусловного выполнения Минских договоренностей, которые Украина саботирует. Западные кураторы украинского режима заверяли нас, в том числе, американцы, кстати, на встрече Путина и Байдена в июне в Женеве, что они добьются выполнения Киевом его обязательств по комплексу мер, которые были в Минске в 2015 году подписаны, прежде всего в том, что касается обеспечения особого статуса Донбасса", - подчеркнул он.

Получит ли эта инициатива одобрение в Кремле? И как ее осуществить чисто технически, тем более, что ДНР и ЛНО для нас - территория Украины.

- Народные республики Донбасса надо поддержать тотально. Давно пора! - уверен член бюро политсовета партии "Родина", директор Института свободы Федор Бирюков.

- Как заявил депутат Госдумы, председатель партии "Родина" Алексей Журавлев, российская помощь Донбассу должна включать все: оружие, деньги, военных специалистов. "Там живут наши соотечественники и граждане России. Кроме того, надо наконец-то легализовать добровольцев, бывших и находящихся в ДНР и ЛНР. Не сажать их по возвращении, как это иногда бывает, а награждать! Пора уже отказаться от геополитической „биполярки"!" - подчеркнул он.

Россия много лет сохраняла политический "нейтралитет" по проблеме Донбасса, взывала к воле и разуму то Киева, то его западных хозяев. Но сейчас под видом "российской агрессии" Запад готовит очередной блицкриг на Донбасс, накачивая Киев для нового военного броска. Больше нет времени для дипломатической и толерантной риторики. Война буквально на нашем пороге. После Донбасса Запад кинется в Россию.

В идеале было бы временно разместить в ДНР и ЛНР ядерное оружие. Тогда вся эта милитаристская западная волна мгновенно захлебнулась бы. Но на такой радикальный ход рассчитывать не приходится. Поэтому надо, во-первых, признать ДНР и ЛНР суверенными государствами. А во-вторых, оказать им любую помощь, о которой они попросят. Ведь это - помощь России русским, россиянам, соотечественникам.

Нужно использовать нынешнее геополитическое обострение в национальных интересах России, русского народа и республик Донбасса!

Эксперт аналитического портала Rubaltic.ru Алексей Ильяшевич сомневается, что Москва на весь мир заявит о поставках вооружения в ДНР и ЛНР.

- Зачем вообще это делать? Технику, боеприпасы и все остальное можно переправлять через границу без лишнего шума - Россию в этом и так обвиняют.

Турчак - частый гость в Донецке. Допускаю, что это его личная позиция. Или же он пригрозил Западу согласованием с Кремлем, который сознательно поднимает ставки. Все это похоже на игру, пошаговую стратегию. Вы наводняете Украину оружием? Мы будем поставлять оружие в ЛДНР.

Как раз недавно КПРФ подготовила проект обращения к президенту с призывом признать республики Донбасса. Я почти уверен, что в нынешней ситуации Госдума за это не проголосует. С поставками оружия - та же история.

"СП": - Но мы же не признаем республики, как это осуществить юридически? Хотя США как-то поставляют Тайваню…

- Россия не просто не признает ЛДНР - она поддерживает усилия по реализации Минских соглашений. Там, конечно, не прописан прямой запрет на поставки вооружения Донецку и Луганску, но Запад расценит это как вопиющий случай отхода от договоренностей 2014−2015 годов.

"СП": - Что это может быть за вооружение? Летальное или оборонительное?

- Нужны хотя бы средства борьбы с теми же "Байрактарами", которые сыграли важную роль в ходе армяно-азербайджанского конфликта. Но у Киева пока не так много этих беспилотников. Они могут стать проблемой через 3−4 года.

"СП": - Насколько это оружие поможет армия ДНР и ЛНР отразить потенциальную агрессию? Или, может, и вовсе остудит горячие головы и войны не будет?

- Я и так придерживаюсь мнения, что войны не будет. Путин уже все сказал: попытка решить проблему Донбасса силовым путем чревата для Украины потерей государственности. "Горячие головы" это услышали и закипели еще больше, но намек наверняка поняли.

В случае украинского наступления события могут развиваться по-разному. Ясно одно - сдавать Донбасс в Кремле не собираются. Кстати, секта свидетелей "слива" лишилась одного из своих главных аргументов: у России нет денег, чтобы кормить Донецк и Луганск. Сейчас-то деньги как раз есть (спасибо за это высоким ценам на углеводороды).

- Такой шаг, как поставки республикам оружия, возможен только, я подчеркиваю - только, в случае прекращения действия Минских соглашений, - считает депутат Одесского областного совета VI созыва Алексей Албу.

- Сегодня Российская сторона занимает твердую позицию, направленную на то, чтобы заставить Украину выполнять взятые на себя обязательства. Если Минские договоренности будут сорваны, то в таком случае республики Донбасса действительно смогут получить оружие, которое поможет защитить освобожденные территории и предпринять попытку отогнать ВСУ с оккупированных ими Лисичанска, Мариуполя, Славянска и других городов, являющихся частью народных республик.

Сегодня Донбасс не испытывает недостатка в вооружении и БК, однако, никто не знает, как будет развиваться конфликт если Минские соглашения будут разорваны. Поэтому, вероятно, что запрос будет определяться исходя из стоящих задач.

"СП": - Насколько это вообще легально, учитывая, что мы не признаем республики?

- Россия признает Южную Осетию, а Южная Осетия признает ЛДНР. Я думаю, что юридические аспекты в этом вопросе не являются решающими.

"СП": - Может ли это остудить горячие головы, и предотвратить войну? Или Запад не просто так накачивает Украину оружием, и войны не избежать?

- Мы все читаем новости о эскалации напряжения, однако упускаем то, что остается за кадром. А именно - катастрофическое обнищание народа Украины, постоянный рост цен и тарифов, беспрецедентный инфраструктурный кризис. Зеленскому с каждым днем становится тяжелее объяснить людям почему в их домах холодно, а прорванная канализация не ремонтируется несколько дней. В этих условиях единственным спасением для него является война. Поэтому, горячие головы будут "накачиваться" пропагандой патриотизма и российской угрозы, ведь подавляющее большинство украинцев не хотят войны. Поставки вооружения в ЛДНР лишь помогут раздуть новый виток военной истерии, а не остудить горячие головы.

"СП": - Будет ли, по-вашему, принято это решение? То, что идея исходит от единоросов, о чем-то говорит? Идею уже поддержали в Госдуме и в СФ…

- Повторюсь, решение может быть принято только в случае пересмотра отношения к Минским договоренностям со стороны высшего политического руководства России. Инициатива Турчака скорее является сигналом определенным кругам как в Киеве, так и в Луганске с Донецком. Этот сигнал говорит о следующем: Мы вас не бросим. Сделает ли из этого выводы украинское руководство, сказать сложно.

О том, какое именно вооружение нужно Донбассу, мы поинтересовались у военного эксперта.

- Никакое наступательное вооружение там, конечно, не нужно, - убежден директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов.

- Если смотреть на характер театра военных действий, можно определить, что для отражения атак танковых колонн ВСУ нужны ПЗРК, тот же "Корнет", у нас в этом большой спектр. Нужны системы ПВО малой и средней дальности. Но тут надо понимать, что у ВСУ почти нет ВВС, они будут использовать беспилотники и небольшое количество авиации. Для борьбы с ними не нужно никаких С-300, достаточно ПЗРК типа "Стрела". В крайнем случае - для создания эшелонированной обороны- "Панцирь", "Тор" и максимум "Бук".

Конечно, нужны средства РЭБ, тогда те же беспилотники и сбивать не нужно будет, их можно будет просто приземлять.

Нужна хорошая экипировка для бойцов, чтоб у них были не просто автомат Калашникова, а комплекты типа "Ратник". Нужна техника для разминирования, эвакуации раненных, разумеется, легкая бронетехника и военный транспорт, защищенный от подрывов, средства медицинского и тылового обеспечения.

В общем, нужно понимать, что, если стоит задача - отогнать противника, достаточно того, что я перечислил, никакие танки тут не нужны.

Источник - svpressa.ru
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