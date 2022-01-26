Казахстан избавляется от родственников, - "Къ"

09:39 27.01.2022

Окружение Нурсултана Назарбаева продолжает терять должности и компании



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В Казахстане продолжается масштабная чистка элит от людей, близких к экс-президенту Нурсултану Назарбаеву. Самой громкой новостью этой недели стала отставка главы ЦИКа - его возглавлял Берик Имашев, тесть внука первого президента. Однако по-настоящему масштабная перетряска руководства идет в окологосударственном секторе - железнодорожных и газовых компаниях, а также инвестиционном холдинге "Самрук Казына", куда входят многие из этих компаний. Менеджеров высшего и среднего звена увольняют десятками, кого-то задерживают, некоторые кончают жизнь самоубийством.



Во вторник, 25 января, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев уволил с поста главы ЦИКа Берика Имашева. Этот человек был не просто влиятельным представителем прежних элит, но и членом семьи бывшего президента: его дочь Аида замужем за внуком Нурсултана Назарбаева - Нурали Алиевым. Теперь ЦИК Казахстана возглавляет бывший сенатор Нурлан Абдиров.



Еще более драматические события произошли в непримечательных на первый взгляд ведомствах - Министерстве экологии и компании "Оператор РОП" (расширенные обязанности производителей), которая занималась переработкой отходов и сбором утилизационных платежей на автомобили.



Как стало известно в четверг, 26 января, замминистра экологии Ахметжан Примкулов и председатель правления "Оператор РОП" были задержаны антикоррупционным агентством Казахстана, а управляющий директор "Оператор РОП" по правовым вопросам Руслан Шамшиев покончил с собой в рабочем кабинете.



По этому поводу полиция уже завела дело по статье "Доведение до самоубийства".



Деятельность компании "Оператор РОП" в Казахстане связывают с младшей дочерью Нурсултана Назарбаева Алией. При этом своих функций по сбору платежей она лишилась еще раньше, когда президент Токаев раскритиковал работу компании и передал ее полномочия госструктурам. Во время того же выступления, еще 11 января, Касым-Жомарт Токаев упомянул Банк развития Казахстана, который, по его словам, превратился в "банк для своих". Председатель правления этого банка Абай Саркулов лишился должности в понедельник.



Не остался без внимания и крупный инвестиционный холдинг "Самрук Казына", логотип которого можно было видеть практически на всех значимых мероприятиях в Казахстане.



По некоторым оценкам, если сложить все активы этого фонда, то они составят более 60% ВВП Казахстана.



О "Самрук Казыне" господин Токаев высказался в пятницу, 21 января, и последствия этой речи не заставили себя ждать. "Сейчас фонд представляет собой громоздкую структуру,- сказал президент Казахстана.- Непрозрачность, назначение "политически значимых людей", неэффективная система закупок, трудовые конфликты, убыточность и незавершенность масштабных проектов, чрезмерные расходы на содержание - этот список вопросов приводит к возмущению общества. Как, впрочем, и факт, что до настоящего времени мы не смогли построить нефтехимию. Мы ремонтируем заводы, которые были построены еще в советское время. Роль cовета директоров и участие независимых директоров во многом формальны. Ставлю задачу кардинального реформирования фонда. Об этом у меня был разговор с Саткалиевым. Не справится с задачей реформирования - уйдет в небытие, а вместе с ним - и сам фонд".



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Проверять терпение президента Токаева глава "Самрук Казыны" Алмасадам Саткалиев не стал, сразу же опубликовав на своей странице в Facebook "программу реформирования", которая де-факто представляла собой программу сокращения штата. Заявления по собственному желанию написали сразу семь топ-менеджеров, а еще целый ряд высокопоставленных сотрудников отправились в отставку принудительно.



Целью фонда стало сокращение своего штата в два раза - с 248 до 124 человек.



Аналогичный процесс, как сообщили в пресс-службе "Самрук Казыны", пройдет и в "портфельных организациях" - то есть компаниях, где фонд владеет значительной долей акций:



нефтяная компания "Казмунайгаз", где должны сократить 78 человек;

"Казатомпром", который лишится 46 сотрудников;

"Казахстанские железные дороги" - 32 человека.

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"В "Самрук Казыне" была такая раздутость штата, такое дублирование должностей и количество управляющих директоров, что, я думаю, должности лишится еще не один десяток менеджеров среднего уровня,- предположил в беседе с "Ъ" казахстанский политолог Талгат Калиев.- А вот отставка главы ЦИКа Берика Имашева - исключительно политическая, потому что он был назначен лишь в прошлом году с мандатом на пять лет".



Как отметил эксперт, на сегодня единственный человек из семьи Нурсултана Назарбаева, кто остается в политической системе, это его дочь Дарига, депутат Мажилиса (нижней палаты парламента).



"Она была на больничном, сейчас в отпуске. Не исключено что ее выход обернется еще одной сенсацией",- сказал господин Калиев.



Другой казахстанский политолог, Данияр Ашимбаев, в свою очередь, разделил отставки на три волны. "Самая первая связана с отставкой правительства во главе с Аскаром Маминым. Вторая - с беспорядками 5–7 января и реакцией силовиков на них,- сказал "Ъ" эксперт.- А вот третья - самая интересная. У нас за эти годы возникла прослойка неприкасаемых. Понятно, что в этом в немалой степени были задействованы родственники Назарбаева, его соратники и их окружение. Периодически сам Нурсултан Назарбаев пытался этот слой немножко разогнать, но традиция все равно брала свое. Демонтаж этой касты неприкасаемых можно назвать важнейшим инструментом для дальнейшей политики. Токаев демонстративно рвет с непотизмом. Но при этом понятно, что длинной кадровой скамейки запасных у него нет. Поэтому новое правительство составлено из чиновников, которые не добились особых успехов. На многие должности просто нет адекватной замены".



Александр Константинов, Нур-Султан



26.01.22