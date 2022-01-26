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От снаряда до рассвета. Арабская коалиция усиливает удары по Йемену, - М.Беленькая
09:43 27.01.2022

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Арабская коалиция усилила бомбардировки Йемена. Из-за большого числа жертв среди мирного населения международные гуманитарные организации бьют тревогу, а хуситское движение "Ансар Аллах" обещает отомстить Саудовской Аравии и ОАЭ, в частности нанести удар по всемирной выставке EXPO 2020 в Дубае. Эскалацией конфликта обеспокоены и в Израиле - там опасаются, что под огонь могут попасть морские пути из Аравийского в Красное море и порт Эйлата. Тем временем ОАЭ задумались о приобретении израильских средств ПРО.

"Мы жили с войной почти семь лет, но последние несколько дней были худшими, и я беспокоюсь о том, что принесут следующие часы,- сказал в заявлении для прессы представитель международной НКО OXFAM в Йемене Абдулваса Мохаммед.- Все напуганы. Дети травмированы - мы говорим им: не волнуйтесь, все в порядке, но они, как и мы, просыпаются от звуков мощных взрывов. Каждую ночь мы ложимся спать и просто молимся, чтобы проснуться утром".

OXFAM, Международный Красный Крест и другие гуманитарные организации призывают к остановке боевых действий и возобновлению мирных переговоров между хуситским движением "Ансар Аллах" и международно признанным правительством Йемена, которое поддерживает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией и ОАЭ.

Согласно заявлению OXFAM, последняя эскалация привела к остановке неотложных гуманитарных работ в нескольких районах Йемена из-за опасений по поводу безопасности персонала и ограничений на передвижение, введенных местными властями. Кроме того, нехватка топлива ставит под угрозу доставку помощи уязвимым группам населения.

"За последние несколько дней цены выросли из-за бомбардировок. Топливо подорожало почти втрое, что, в свою очередь, привело к росту цен на предметы первой необходимости, такие как продукты питания, вода и лекарства, которые перевозятся грузовиками по стране. Поскольку более 80% жителей Саны пользуются водой, доставляемой грузовиками, такое повышение цен угрожает серьезной чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения",- говорится в заявлении OXFAM.

OXFAM приводит данные проекта мониторинга воздействия военных действий на гражданское население, согласно которому за последние три месяца 2021 года число убитых гражданских лиц в Йемене увеличилось на 66% по сравнению с предыдущим кварталом. Всего с начала конфликта более 4 млн человек были перемещены внутри Йемена, причем многократно, по мере смещения линии фронта. Погибли почти 14 тыс. мирных жителей, и более 20 млн человек нуждаются в гуманитарной помощи.

В свою очередь, представитель генсека ООН по Йемену Ханс Грундберг отметил, что "январь месяц этого года побил все рекорды по числу жертв среди гражданских лиц".

Только в результате удара по тюрьме в провинции Саада на севере Йемена погиб 91 человек и 236 получили ранения. ООН также призвала к началу переговоров, но с декабря 2018 года никаких подвижек в йеменском урегулировании не было.

Как Саудовская Аравия предложила мир на годовщину войны
Война в Йемене продолжается почти семь лет. В 2019 году ОАЭ приняли решение о выводе войск из Йемена и прекращении участия в боевых действиях на стороне коалиции, но де-факто они продолжают поддерживать некоторые военные группировки в этой стране - как сепаратистов на юге, так и тех, кто ведет войну с хуситами. Кроме того, ОАЭ контролируют некоторые порты в Йемене, фактически превратив их в свои военные базы. После того как в середине января хуситы впервые за три года нанесли удар по Абу-Даби, арабская коалиция активизировала боевые действия в Йемене, но хуситов это не остановило. Спустя неделю они вновь атаковали территории ОАЭ и Саудовской Аравии. Военный представитель хуситов бригадный генерал Яхья Сариа написал в Twitter, что ракетные войска и военно-воздушные силы "Ансар Аллах" осуществили масштабную военную операцию "Ураган Йемен II", ударив по территории Саудовской Аравии и ОАЭ при помощи баллистических ракет Zulfiqar и дронов Sumad-3, Sumad-1 и Qasses-2K. Хуситы заявили, что целились по главной военно-воздушной базе ОАЭ Эд-Дафра, где также базируются американские и французские военные. Кроме того, "Ансар Аллах" предупредило иностранные компании, работающие в ОАЭ, а также участников EXPO 2020 в Дубае, что всем им грозит потенциальная опасность, если они продолжат оставаться в Эмиратах, а бомбардировки Йемена не будут прекращены.

Однако арабская коалиция не собирается останавливаться. Во вторник коалиция объявила о проведении более 50 операций в Йемене только в течение одних суток. "За последние 24 часа арабская коалиция уничтожила 240 боевиков йеменской группировки "Ансар Аллах", 34 единицы вооружений, проведя 53 военные операции в провинциях Мариб и Эль-Байда",- говорится в заявлении коалиции. Было также объявлено о начале операции против "военных объектов в Сане и ряде провинций Йемена".

Эскалацией конфликта между "Ансар Аллах" и арабскими монархиями Персидского залива обеспокоены и в Израиле. Там уверены, что за атаками на Абу-Даби стоит Иран.

После удара хуситов по ОАЭ премьер-министр Израиля Нафтали Беннет осудил действия "Ансар Аллах" и выразил поддержку ОАЭ. Израильские СМИ не исключают, что хуситы могут угрожать морским путям из Аравийского в Красное море. Израильская газета "Гаарец" отмечает, что с территории Йемена, откуда была совершена атака, до Абу-Даби примерно 1200 км, а до Эйлата - 1500 км. "За последние пару лет интерес хуситов к израильско-палестинскому конфликту вырос, и они усилили свои угрозы применить свое оружие против Израиля. В последний раз они делали это во время операции "Страж стен" (израильская операция против движения "Хамас" в секторе Газа.- "Ъ") в мае",- напоминает "Гаарец".

Автор книги "Персидский бастион" Центра анализа стратегий и технологий Юрий Лямин прокомментировал "Ъ" военный потенциал хуситов. "Zulfiqar - фактически модифицированный вариант иранских баллистических ракет Qiam. Их собирают в Йемене с использованием поставляемых компонентов. От оригинальных иранских собираемая в Йемене ракета отличается большей дальностью, которая точно превышает 1300 км. Это, по всей видимости, было достигнуто за счет значительного облегчения боеголовки ракеты. Ну и точность ракет хуже, чем у иранских",- рассказал он. Что касается беспилотников, то, по словам эксперта, Qasef-2K - это собираемый в Йемене вариант иранских дронов-"камикадзе" Ababil-2, а БПЛА Samad создан на базе еще одного иранского беспилотника, который официально так и не был представлен, но уже давно состоит на вооружении иранского Корпуса стражей исламской революции.

"В Йемене собирают разные модификации этих БПЛА, отличающихся по дальности, которые в основном опять же используются в качестве дронов-"камикадзе". До Эйлата из всех этих дронов точно могут долететь Samad-3. У них дальность действия составляет как раз до 1500 км",- подчеркнул Юрий Лямин.

Кроме того, Израиль может сам косвенно оказаться втянутым в войну в Йемене. После недавней атаки сотрудничество между Израилем и ОАЭ может углубиться, пишет "Гаарец". Издание не исключает, что в ближайшем будущем можно будет увидеть, как Эмираты приобретут израильские системы ПРО "Железный купол" и "Праща Давида". "Дискуссии на этот счет ведутся уже некоторое время",- напоминает газета. О том, что ОАЭ тайно и неофициально обратились к Израилю с просьбой о приобретении систем противоракетной обороны, чтобы защитить себя от ракетных атак хуситов, сообщили во вторник израильские источники американского сайта Breaking Defense. Ранее этот сайт сообщал об интересе Саудовской Аравии к системам обороны израильского производства.

Марианна Беленькая

26.01.22

Источник - kommersant.ru
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