Неучи. Фальшивые дипломы кыргызских депутатов и чиновников, - 24.kg

09:46 27.01.2022

27 января 2022, Бишкек - 24.kg, Аида ДЖУМАШОВА



Фальшивые дипломы. Кто из чиновников оказался в центре скандала?



В Кыргызстане Госкомитет национальной безопасности ведет проверку дипломов чиновников. Такое поручение спецслужбам дал президент Садыр Жапаров. Проверка начата после скандала с депутатом парламента Орозайым Нарматовой. Ее обвинили в том, что она использовала поддельное удостоверение о высшем образовании и незаконно стала депутатом Жогорку Кенеша. ЦИК лишила ее мандата.



Накануне фальшивые дипломы нашли еще у двух чиновников - замглавы ГУОБДД Ыманалы Саркулова и аудитора Счетной палаты Зарылбека Сатаева.



Это не первые случаи с выявлением фальшивых дипломов в Кыргызстане. 24.kg напоминает, кто из чиновников и депутатов засветился в подобном скандале.



Криминалитет и мэрия

В 2015 году фальшивый диплом выявили у брата покойного кримавторитета Алмамбета Анапияева - Галмамата Анапияева. На тот момент он работал начальником управления государственной инспекции по экологической и технической безопасности по городу Ошу. Его задержали при получении 30 тысяч сомов, а заодно обнаружили липовый документ.

С поддельным дипломом об окончании Кыргызского национального университета по специальности "финансы и кредит" Галмамат Анапияев устроился в мэрию южной столицы.



В 2020 году Галмамат Анапияев вновь стал фигурантом уголовного дела. На этот раз его обвинили в мошенничестве. По предварительным данным, бывший чиновник взял у двух жителей Оша $120 тысяч и автомобиль взамен на уголь с месторождения в Чон-Алайском районе. Своих обещаний не выполнил и деньги не вернул.



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Милиция возбудила уголовное дело, но суд отпустил Галмамата Анапияева под домашний арест. Следствие по этому делу продолжается.



В 2015 году силовики выявили поддельные дипломы и в подведомственном управлении столичного муниципалитета.



С липовым дипломом оказался начальник УМС мэрии Бишкека Айбек Омуралиев. Он устроился на работу в мэрию с дипломом об окончании Кыргызского национального университета имени Жусупа Баласагына.



В учебном заведении заявили, что Айбек Омуралиев не получал диплома об окончании вуза и не значится в списках выпускников 2004 года.



После скандала чиновник уволился по собственному желанию.



"Фальшивые" депутаты

У покойного депутата парламента Нурлана Торобекова тоже был обнаружен фальшивый диплом.

В 2014 году в отношении него Генпрокуратура возбуждала уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса: "Подделка, изготовление, сбыт или использование поддельных документов, госнаград, штампов, печатей, бланков" и "Мошенничество".



Нурлан Торобеков был отчислен из КНУ на пятом курсе в 2003 году и в последующем там не восстанавливался. Кроме того, диплом на имя бывшего депутата не выдавался и в регистрационной книге выдачи документа не значился.



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Уголовное дело в отношении нардепа расследовалось ровно год. Суд не успел вынести окончательного решения по делу, поскольку бывший народный избранник скончался в 2016 году.



Бывший депутат парламента Кубанычбек Нурматов тоже был замечен в скандале с поддельным удостоверением о высшем образовании.



В 2015 году в отношении Нурматова было возбуждено дело по аналогичным статьям Уголовного кодекса, что и Нурлана Торобекова.



В бытность аудитором Счетной палаты он получил диплом на основании поддельных документов.



На основании ложных сведений о трудовом стаже Кубанычбека Нурматова назначили аудитором Счетной палаты, хотя он не имел требуемого стажа работы. До получения диплома о высшем образовании ему присвоили классные чины, за которые полагаются надбавки.



Позже это уголовное дело прекратили за истечением срока давности, и Кубанычбек Нурматов продолжил работу депутатом.



Но в сентябре 2021 года вновь попался - теперь уже за мошенничество. Бывшего нардепа задержали и водворили в СИЗО ГКНБ.



По версии следствия, он обманом завладел имуществом на сумму $500 тысяч будучи аудитором Счетной палаты в 2013 году. Расследование этого дела продолжается.



Силовики-неучи

В 2018 году в ГСИН было выявлено два факта использования поддельного диплома сотрудниками ведомства. Например, полковник Юрий Коробкин использовал подложный диплом, выданный КНУ на его имя в 2001 году.

Подложный документ о высшем образовании помог офицеру продвинуться по карьерной лестнице и получать воинские звания, соответственно, и повышение зарплаты.



Бывший директор госпредприятия "Келечек" Исхак Бейшеналиев вообще использовал диплом брата, и в 1997 году стал работать в ГСИН. За более чем 20 лет службы он занимал различные должности в уголовно-исполнительной системе.



Засветился в скандале с поддельным дипломом и бывший замглавы спецслужб Болот Суюмбаев. Он был приближенным тогдашнего президента Алмазбека Атамбаева, а его близкие, как известно, были вне подозрений. Факт выявили только в 2019 году.



Болот Суюмбаев поступил в учебное заведение в 1987 году. Его дважды отчисляли из академии, но он восстанавливался.



В итоге в 2012 году, то есть через 25 лет, Суюмбаев получил диплом преподавателя физической культуры. На тот момент он уже работал в аппарате президента Кыргызстана.



Известно, что последние два курса Болот Суюмбаев окончил "экстерном", написав сочинение с третьего раза, и то с ошибками.



Возбудить уголовное дело по этому факту силовики не успели, зато сейчас бывший чиновник фигурирует в уголовном деле о контрабанде золота. Болота Суюмбаева объявили в розыск.



Кто еще?

О том, что экс-депутат парламента Торобай Зулпукаров использовал поддельный диплом, стало известно в ходе проверки по делу "Кумтора".

По версии следствия, бывший нардеп в 1998 году был отчислен с третьего курса исторического факультета КНУ имени Жусупа Баласагына.



Его отчислили за неуплату. В последующем Зулпукаров использовал поддельный диплом для поступления и получения второго высшего образования в ОшГУ.



Фальшивый документ бывший нардеп, как сообщает ГКНБ, использовал, в том числе, будучи депутатом Жогорку Кенеша. Спецслужбы утверждают, что Торобай Зулпукаров не значится среди выпускников университета, а диплом с указанным им номером выдан другому гражданину.



Поддельный диплом Орозайым Нарматовой стал поводом для лишения ее депутатского мандата и тотальной проверки всех чиновников.



По информации ГКНБ, в 2013 году Нарматова поступила сразу на третий курс Джалал-Абадского госуниверситета на основании диплома о среднем профессиональном образовании.



В личном деле Орозайым Нарматовой отсутствуют какие-либо документы, подтверждающие наличие у нее среднего профессионального образования. Это свидетельствует о незаконности ее зачисления и получения диплома о высшем образовании.



Из сообщения ГКНБ

Отмечается, что во время сессий и сдачи экзаменов Орозайым Нарматова находилась в России. Соответственно, она не могла сдавать экзамены, находясь за границей.



После резонанса, возникшего в обществе, ГКНБ призывал чиновников самим рассказать о фальшивом дипломе. В таком случае ГКНБ якобы гарантирует освобождение от уголовной ответственности.



Естественно, добровольно сдаваться чиновники не побегут. Это значит, что за проверками последуют новые дела. Случаи с Ыманалы Саркуловым и Зарылбеком Сатаевым тому пример. Сколько еще чиновников занимают свои места без высшего образования?