 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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    Узбекистан   | 
Алишер Усманов создал золоторудную компанию USM Gold
10:37 27.01.2022

Усманов создал вместе с партнерами компанию для операций с золотом
Ярослав Бодряшкин

Холдинг Алишера Усманова вместе со своими партнерами создал компанию USM Gold, в которую вошло предприятие по геологоразведке в Хакасии. Об этом пишет РБК.

В USM входят крупнейший в России производитель железной руды "Металлоинвест" и "Удоканская медь", которая осваивает Удоканское месторождение меди в Забайкальском крае. До этого добычей золота холдинг не занимался.

По словам директора по развитию Института геотехнологий Михаила Лескова, подобные совместные предприятия являются обычной практикой. При этом Усманов, скорее всего, создал новую компанию, чтобы стать более крупным игроком в золотой отрасли.

Он полагает, что компания USM Gold создана не только для потенциальных покупок золотых активов, но и для операций с добытым золотом.

Другие эксперты сходятся во мнении, что новые игроки в добыче золота способны изменить целую отрасль. Так, бизнесмен Владислав Свиблов в свое время всего за несколько лет сформировал портфель проектов, который по производственным характеристикам попал в топ мировых компаний по добыче золота. То есть у отрасли еще есть перспективы, и их запас еще не исчерпан.

20 января Усманов рассказал о роли компании "Удоканской меди" в деле развития чистых технологий. Бизнесмен опубликовал статью, посвященную нынешнему состоянию и перспективам развития рынка меди в будущем

Источник - gazeta.ru
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