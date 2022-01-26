КазМамбаЛенд. Города не успевают "переваривать" выходцев из сельской среды, - qmonitor.kz

10:52 27.01.2022 Главной движущей силой погромов, потрясших Алматы, если судить по многочисленным видео-свидетельствам, была молодежь, причем преимущественно та, что приехала в самый крупный мегаполис страны из сельской местности. Это обстоятельство обострило перманентно ведущиеся в нашем обществе споры о роли выходцев из глубинки в жизни крупных городов, а также о рисках, связанных с их маргинальностью, которая вызвана объективными проблемами, мешающими "беженцам" из сел вписаться городской социум. Что делать с такими "переселенцами", как их встроить в цивилизованную городскую жизнь? Своими мнениями на этот счет делятся эксперты.



Ольга Симакова, социолог, координатор проектов Фонда социальных и политических исследований "Стратегия":



"Миграция из села в город: фактор риска или потенциал для больших городов?"



- После печальных январских событий в Алматы, основными участниками которых, судя по многочисленным видео, оказались люди моложе 40 лет, сам собой возникает вопрос о молодых людях, особенно приехавших по той или иной причине в Алматы из других регионов, и их моделях поведения. Но давайте сразу оговоримся, что мы не будем использовать в данном контексте определение "молодежь". Поскольку молодежь – это представители определенной возрастной категории, границы которой пока еще закреплены законодательно от 14 до 29 лет, а не до 35, как в соседней России. Те же, кому от 30 до 40 лет, – это уже не молодежь. Более того, социологические опросы показывают, что в этой возрастной группе уровень недовольства ситуацией в стране и собственной жизнью выше, чем в молодежной. Почему? Потому что именно ее представители, уже обремененные ответственностью за материальное обеспечение своих семей и пока еще несовершеннолетних детей, испытывают на себе наибольшее депривационное давление.



Что же касается участия молодежи в погромах, то, на мой взгляд, это не вопрос низкой культуры поведения или неспособности выражать свои требования мирным путем, как утверждают некоторые, а результат негативной социализации, которая характеризуется накоплением большого негативного жизненного опыта и слабой развитостью таких качеств, как ответственность и избирательность. По сути, надо говорить о том, в какой среде выросли и на какие авторитеты ориентировались эти молодые люди.



Таким образом, мы должны вести речь, как минимум, о двух возрастных категориях и соответственно искать подходы к исправлению условий для обеих этих групп, а не сводить все к вопросу "некультурной" сельской молодежи. Это во-первых.



Во-вторых, давайте попробуем разобраться, почему в таком городе, как Алматы, столь велико количество внутренних мигрантов в возрасте до 40 лет. Разговор тут следует начать с того, что казахстанцы в возрасте от 18 до 44 лет, согласно результатам наших опросов, чаще других заявляют о том, что если бы у них была возможность, то они бы переехали в другие регионы Казахстана. То есть, это наиболее мобильная часть населения. Если посмотреть статистику внутренней миграции, то мы увидим, что Алматы во все времена был центром притяжения человеческих ресурсов. Согласно исследованию, проведенному социологами С.Сейдумановым и А.Кусмановой, только после 2010 года г.Нур-Султан как столичный город начал делить с Алматы эту ношу по приему внутренних мигрантов. До этого поток в южный мегаполис в два раза превышал поток в столицу. Причем, как отмечают авторы исследования, третья часть всех внутренних мигрантов оседает в этих двух городах. За 2020 год, согласно только официальным данным, население Алматы пополнилось более чем 40 тысячами новых горожан.



Двумя самыми устойчивыми каналами притока людских ресурсов в Алматы являются учеба и стройки. В городе насчитывается больше 40 вузов, в которых учатся молодые люди, выходцы как из городской, так и из сельской местности, и порядка 600 активных строек, куда нанимаются рабочие и целые бригады из соседних регионов. Налицо объективные условия для приезда в город людей трудоспособного возраста. Но это чаще трудовые и образовательные мигранты, которые вернутся обратно. Хотя какая-то их часть все равно оседает в мегаполисе.



Что же заставляет людей менять место жительство и чем их привлекает город? Это, конечно же, желание улучшить условия своей жизни и жизни своих детей. Согласно исследованию Сейдуманова и Курмановой, каждый третий переехавший в Алматы в качестве причины смены места жительства назвал семейные обстоятельства, а почти каждый пятый – возможность самореализоваться. Большие города с развитой инфраструктурой и, как говорится, с доступом к благам цивилизации рассматриваются как шанс на лучшую жизнь. Люди небезосновательно полагают, что в крупных городах больше предложений по работе, выше оплата труда, больше шансов построить карьеру и, как бонус, более высокое качество сервиса, доступ к качественным услугам образования и здравоохранения, развитая рекреационная инфраструктура. То есть, на входе мы имеем социально-экономическую мотивацию к переезду. И если посмотреть на возрастной срез уже не трудовых мигрантов, а людей, поменявших место жительство на Алматы, то это тоже окажутся преимущественно молодые люди или семьи, у которых есть временной ресурс, чтобы адаптироваться и укорениться в городе, пока они еще конкурентоспособны как рабочая сила и могут попытаться достичь чего-то большего.



Опять же, государственная политика направлена на урбанизацию как процесс развития городской среды. Активно приветствуется увеличение доли городского населения относительно сельского. Это тоже стимулирует внутреннюю миграцию. На этом фоне Алматы как самый большой город страны, имеющий статус "культурной, образовательной и финансовой столицы", выглядит очень привлекательным. А для жителей соседних регионов – еще и наиболее доступным территориально. Если посмотреть на статистику, то мы увидим, что самыми крупными поставщиками внутренних мигрантов выступают Жамбылская, Алматинская и Туркестанская области, которые находятся в автомобильной доступности от Алматы.



И здесь мы сталкиваемся с тем, что такие массы людей, выросших не в городских условиях (что неминуемо наложило отпечаток на их ценностную систему и модели поведения), оказывают влияние на городскую культуру. Также надо вспомнить, что в 2014 году границы Алматы были расширены, и жители почти 30 сел и поселков получили статус горожан. А вокруг южной столицы вследствие продажи земельных участков и самозахвата образовался пояс частного жилого сектора, который де-юре является городом, но при этом с сельским укладом жизни. И если раньше мы говорили о том, что город успевает "переваривать" выходцев из сельской среды, подчинять их своим правилам, урбанизировать (в смысле "делать вежливыми, утонченными"), то в последние 15 лет специалисты все чаще признают, что городская культура под влиянием растущего числа мигрантов меняется, рурализируется.



С позиции коренных горожан этот процесс ощущается как негативный и вызывает недовольство, но с точки зрения "новых алматинцев", мигрантов, проживающих в городе менее 10 лет, он незаметен – ведь они приехали в уже изменившуюся среду и воспринимают ее как естественную городскую. Согласно результатам нашего опроса, проведенного в 2021 году, только 55 процентов жителей Алматы родились здесь, а остальные переехали сюда в разное время.



По моим наблюдениям, люди, которые перебрались в город осознанно, чтобы чего-то добиться, а не вынужденно, по семейным обстоятельствам или на заработки, сами стремятся стать горожанами, перенять привычки и стиль жизни городских жителей, поскольку рассматривают свою причастность к городской культуре как дополнительную компетенцию, как окно возможностей. Поэтому и отношение у них к городу более лояльное, бережливое, а не потребительское и отчужденное, как у тех, кто приехал сюда на время и не планирует остаться здесь жить.



Айман Жусупова, социолог, руководитель проектов Eurasian Center for People Management:



"Государству нужно пересмотреть подходы к работе с молодежью"



- Я бы не стала утверждать, что движущей силой погромов были молодые люди из глубинки. Объективно сложилось так, что Алматы является центром притяжения для сельской молодежи, что, в первую очередь, вызвано безработицей, о чем мы говорим уже достаточно давно. И в мирных протестах принимали участие большей частью те, кто решил высказать свое недовольство сложившейся ситуацией, отсутствием жизненных перспектив из-за имеющихся в стране социально-экономических проблем. Провокаторы, которые разжигали толпу и как раз таки использовали мирных протестующих как пушечное мясо, - это люди, понимавшие, что они делают, преследовавшие собственные цели. Иначе как можно объяснить штурм тех же департаментов полиции, который длился не один день?



Я бы разделила вопрос на две части. Первая - как решить проблемы безработной молодежи, которая вынуждена мигрировать в города и, будучи необустроенной, объективно испытывает социальное напряжение? Вторая же часть вопроса касается того, что обсуждает страна с начала января, – кто были те провокаторы, которые сознательно громили город, провоцируя обычных граждан к погромам и анархии?



Необходимо признать, как бы неприятно это ни прозвучало, что в мародерстве были замечены и алмаатинцы. При этом речь идет и о вполне обеспеченных людях, которые выбирали, что бы взять из магазина, мерили вещи.



Теперь что касается проблемы молодежной безработицы, на которую, в принципе, не раз обращали внимание и до произошедших событий. Здесь, на мой взгляд, в первую очередь необходимо пересмотреть те подходы, которые использует государство на сегодняшний день. Это в том числе бесплатная система технического и профессионального образования, которая не отвечает современным запросам и, мало того, дискредитирует значимость такого образования в глазах молодежи. Между тем, страны с лучшими системами ТиПО имеют самые высокие показатели экономического развития.



Сегодня в Казахстане также реализуются программы развития молодежного предпринимательства. В своем недавнем выступлении глава государства пообещал увеличить объемы выделения грантов на эти цели. Тем не менее, анализ показывает, что осуществление данной программы не дало ожидаемого эффекта. А ведь молодежное предпринимательство – это тот путь, который многие развитые государства мира успешно используют как один из основных при решении проблемы молодежной безработицы. Также стоит напомнить о программе "Серпiн", а точнее, о недочетах в ее реализации, на которые я обращаю внимание не первый год.



То есть, все те варианты, которые использует государство, - они, по идее, правильные. Но проблема заключается в отсутствии их качественного наполнения, в превалировании формальных подходов, когда, например, за главный критерий берется количество выпускников.



Что нужно делать? В первую очередь необходим анализ того, что было сделано не так. Иначе говоря, предстоит провести своего рода работу над ошибками, что станет основой для разработки дальнейшего четкого плана действий. Сегодня ни одна развитая страна не обходится без собственной системы оценки воздействия государственной поддержки на решение тех или иных проблем.



Автор статьи: Юлия Кисткина Источник - qmonitor.kz

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