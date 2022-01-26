Китайские ученые обнаружили в ЮАР новый коронавирус - NeoCov

11:06 27.01.2022

Биологи из Уханьского университета заявили об обнаружении в ЮАР коронавируса летучих мышей NeoCov, соответствующий препринт обнародован на портале bioRxiv.



Китайские ученые не исключают, что NeoCov может распространиться среди людей. По их мнению, новый коронавирус имеет схожие принципы проникновения в клетки с SARS-CoV-2.



Исследователи добавили, что за поведением NeoCov необходимо тщательно наблюдать. Они отметили, что его природа не изучена в достаточной степени.



В конце 2019 года в КНР сообщили о вспышке заболевания, вызванного коронавирусом нового типа. Она была зафиксирована в городе Ухань, расположенном в провинции Хубэй. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила пандемию COVID-19 в мире.



В ноябре 2021 года британские ученые заявили об обнаружении нового омикрон-штамма коронавируса в Ботсване, ЮАР и Гонконге.