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Новая волна кадровых подвижек в Таджикистане
11:21 27.01.2022

Президент Таджикистана назначил новых председателей городов Гиссар, Вахдат, Рогун и ОАХК "Барки Точик"
Манзума Фируз, Asia-Plus

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон сегодня, 27 января произвел кадровые изменения в руководстве ряда государственных органов.

Как сообщает пресс-служба президента, были назначены новые председатели городов Гиссар, Вахдат, Рогун, Комитета местного развития, гендиректор ГУП "Хочагии манзилию коммунали", председатель ОАХК "Барки Точик", директор Центра стратегических исследований при президенте РТ и других госструктур.

Амирхон Курбонзода, до сегодняшнего дня занимавший должность первого заместителя мэра Душанбе, назначен заместителем председателя Хатлонской области.

Джамшед Табарзода решением правительства Таджикистана освобожден от должности гендиректора Государственного унитарного предприятия "Хочагии манзилию коммунали" и назначен на должность первого заместителя председателя города Душанбе.

Отмечается, что в руководящем составе ОАХК "Барки Точик" и ГУП "Хочагии манзилию коммунали" также назначены председатели и заместители из числа опытных специалистов.

Другими приказами президента от занимаемых должностей освобождены председатель Комитета местного развития Косим Рохбар, а также мэры городов Гиссара – Шарифджон Джумазода, Вахдата – Рахмонали Амирзода и Рогуна – Музаффар Сулаймонзода.

Также от занимаемой должности освобожден председатель Центра стратегических исследований при президенте РТ Хуршед Зие.

В ходе беседы президент привел примеры недостатков в деятельности каждого из этих органов с конкретным анализом, и подчеркнул, что имеющиеся недостатки необходимо устранить в кратчайшие сроки и о результатах доложить правительству Таджикистана.

В ходе встречи с кадрами, назначенными на руководящие должности, президент призвал их подходить к работе с высоким чувством ответственности, поставить интересы государства и народа выше других интересов, служить с чистым сердцем и хорошими организаторскими способностями во благо народа.
Эмомали Рахмон дал ответственным лицам конкретные поручения и указания касательно подготовки к празднованию 35-летия Государственной независимости Таджикистана, практической реализации процесса ускоренной индустриализации страны, своевременного разрешения обращений населения, обеспечения устойчивого социально-экономического развития, повышения объема промышленного и сельскохозяйственного производства, увеличения экспортного потенциала страны, улучшения деятельности учреждений образования, здравоохранения и культуры, расширения работ строительству и реконструкции в энергетических объектов страны, предотвращения технических и коммерческих потерь электроэнергии, целевого использования средств, выделенных на строительство и реконструкцию энергетических объектов и качественного выполнения строительных работ в них.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - asiaplustj.info
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