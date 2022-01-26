Двух-мандатный шиз. Месяц назад избранный по партсписку КырДепутат Масалиев хочет переизбраться еще и по округу

14:41 27.01.2022

Депутат Исхак Масалиев намерен участвовать в повторных выборах в Жогорку Кенеш по Первомайскому округу №27.



Уведомление об этом он подал 24 января в Центризбирком.



В настоящее время он является депутатом Жогорку Кенеша от партии "Бутун Кыргызстан".



Пока неясно, для чего депутат решил вновь стать кандидатом в депутаты. Масалиев на данный момент недоступен для комментариев.



В ЦИКе сообщили, что заявление о сложении полномочий от него не поступало.

Подробнее: kg.akipress.org/news:1758894/?f=cp