Казахстан. Оппозиция Токаеву становится все более злобной, - А.Уваров

16:02 27.01.2022

АНДРЕЙ УВАРОВ



Казахстан – караван идет, собаки лают и сбиваются в кучи



Оппозиция Токаеву становится все более злобной



Нормализация ситуации в Казахстане и фактическая отмена режима террористической опасности возвратила к жизни оппозиционные группы, которые устанавливают связи, а в своих претензиях становятся все злобными.



19 января в Нур-Султане активисты незарегистрированной партии "Ел тірегі" устроили пресс-конференцию, на которой призвали власти Казахстана провести открытое и справедливое расследование кровопролитных событий.



22 января в Жанаозене потребовали прекратить преследования участников "мирных протестов" начала января.



Новых протестующих условно можно поделить на три категории. Первая категория – экспертно-провокационное сообщество в социальных сетях. У этих есть площадка, где им позволено упражняться в том числе в оскорблениях Токаева, его действий, а также России и "интервентов".



Вторая категория – политики и политические группы, рассматривающие ситуацию как шанс возвращения в большую политику реформируемой страны. Уже обсуждается необходимость отменить запрет на регистрацию партий "Көше партиясы", "Ел Тірегі" (Опора страны), а также движения "Демократический выбор Казахстана" (ДВК), лидер которого Мухтар Аблязов открыто призывал к вооруженному мятежу, поддерживая погромщиков.



24 января было заявлено о создании общественного объединения "Движение в поддержку Республики" которую возглавил председатель попечительского совета Института Верховенства права Азамат Тулеуов. Пока движение поддержала пара десятков человек. Среди заявленных целей – намерение переписать Конституцию, "сломать систему, пустившую за время правления Елбасы глубокие корни", "перевернуть страницу экономики зятьев и племянников".



Третья категория – правозащитники и НПО. Эти работают профессионально. Прежде всего, начали активно обсуждать Токаева, который отдал приказ без предупреждения "стрелять в безоружных людей". О том, что Токаев сутки предупреждал протестующих о введении режима ЧП, "правозащитники" умалчивают. Тема "кровавой власти" отрабатывают по готовым лекалам – уже определены сакральные жертвы, например погибшие пенсионеры Куат Биткенбаев и его жена Гульзифа Кулсултанова, которые ехали на автомобиле после 23 часов по городу, где шли бои. Кто стрелял, ясности нет, но обвиняют военных.



Еще одна "жертва" – Берик Абишев, названный "знаменосцем казахской революции" за то, что пер с флагом на полицейские кордоны. Пуля травмата попала ему в голову, и он с тяжелой контузией находится в больнице.



С первых дней режима ЧП недовольные раздувают истории о том, что "полиция и силовики приезжали в больницы и забирали госпитализированных подозреваемых, в некоторых случаях тех, кому только сделали операции". Примечательно, что власти подобные факты не отрицают, так как в больницы доставлялись раненые дебоширы и убийцы, поэтому задерживали тех, кто попал на камеры наблюдения или имел ранения явно не бытового происхождения. Силовиков обвиняют в избиениях и пытках "мирных участников протестов и активистов", например Асета Абишева и Куата Шамуратова. Все чаще звучит тема "мирных протестующих". Кто же тогда сжег 12 акиматов и до тысячи автомобилей, громил телекомпании, грабил магазины, казнил полицейских, избивал пожарников и врачей скорой помощи? Правозащитники об этом молчат.



25 января представитель Генпрокуратуры Килымжанов сообщил на брифинге, что против силовиков подано 109 заявлений, возбуждено 21 уголовное дело, по 43 заявлениям идут проверки. Нарушения, указанные в 22 жалобах, не подтвердились.



На днях создана общественная комиссия под председательством адвоката Айман Умаровой, которая займется расследованием январских событий. В комиссию вошли директор центра правовой защиты "Кеш" Камиша Есмухамбеткызы, президент общественного фонда Human rights lawyers Ляззат Ракишева, адвокаты и юристы.



Интерес комиссии – невинные жертвы режима и антитеррористической операции. "Никто никого не имеет права пытать, даже террористов", – уверена Умарова, никогда не слышавшая про тайные тюрьмы Абу-Грейд и Гуантанамо.



Свою казахскую креатуру поддерживают Amnesty International, правозащитные эксперты ООН, представители Евросоюза и США, уже высказывающие озабоченность "отсутствием прозрачности" в предоставлении информации о январских событиях.



23 января провести международное расследование действий властей РК потребовали в Лондоне. Несколько десятков человек в белых костюмах с нарисованными мишенями говорили, что "мирные люди фактически были расстреляны". На плакатах было написано: Impose sanctions on Kazakh tyrants (Наложить санкции на казахских тиранов), Stop torture, start investigation (Остановите пытки, начните расследование), Police took a man alive and brought home dead (Полиция забрала человека живым и вернула домой мертвым), Stop bloodshed (Прекратить кровопролитие).



На днях о мятеже высказались представители Великобритании и США при ОБСЕ, послы Нил Буш и Майкл Карпентер. Они призвали власти РК обеспечить прозрачность расследования и соблюдение необходимых правовых процедур, а также различать между выражавшими свой протест мирным путем и участниками грабежей.



25 января в "Индексе восприятия коррупции", который составляет Transparency International, казахстанцам напомнили о необходимости "открывать пространство для гражданского общества".



26 января Human Rights Watch (HRW) потребовала от ООН и ОБСЕ повлиять на правительство Казахстана для обеспечения независимого и беспристрастного расследования фактов применения "чрезмерной силы" со стороны сил безопасности и установления виновных в гибели людей. "Имеется множество свидетельств того, что силы безопасности открывали огонь без видимых на то причин и убили по меньшей мере 10 человек", – говорит исследователь конфликтов и кризисов в Human Rigths Watch Джонатан Педно.



Уже отовсюду несутся "экспертные мнения" казахских и иностранных знатоков, например директора Института Гарримана Колумбийского университета Александра Кули. В интервью радио "Азаттык"** (признано иноагентом в РФ) он заявил, что Токаев, говоря об обученных за границей террористах, "оправдывает подавление протестов", которые выдает за "цветные революции", а также оправдывает "российскую интервенцию под эгидой ОДКБ".



Операция ОДКБ – один из главных объектов жесткой критики. Игнорируется мнение большинства алмаатинцев, которых миротворцы спасли от погромов. Начались вбросы "свидетелей" о том, что… в казахов стреляли русские. Не армяне, белорусы или киргизы, а именно русские. Формируется образ врага.



ОДКБ называют "жандармом Евразии", а ряд политологов вроде замдиректора Казахстанского института стратегических исследований (КИСИ) Саната Кушкумбаева заявляют, что Казахстан мог справиться и сам, "критической помощи со стороны ОДКБ в плане стабилизации ситуации не было, силы миротворцев были очень маленькие". Однако чем бы все закончилось, не будь введены войска ОДКБ, не знает никто – ни Human Rigths, ни американский профессор, ни "патриоты", в которых "стреляли русские".