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Исфара. На таджико-кыргызской границе опять стрельба
18:42 27.01.2022

На границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка

Елена Мирошниченко

Беспорядки на границе Киргизии с Таджикистаном вспыхнули из-за того, что автомобили граждан Таджикистана были закиданы камнями, есть сообщения о стрельбе.

Как сообщил пресс-секретарь мэрии Исфары Зубайдулло Шомадов, беспорядки вспыхнули из-за того, что автомобили граждан Таджикистана были закиданы камнями во время движения из села Сомониен в джамоат Чоркух, сообщает "Sputnik. Таджикистан" в своем Telegram-канале.



Уточняется, что на границе собрались две группы людей с обеих сторон. Ситуацию сдерживают военные и силовики, есть сообщения и о стрельбе, дорога Исфара – Ош перекрыта.

На место происшествия выехали представители региональных властей Таджикистана и Кыргызстана.

В свою очередь погранслужба Киргизии сообщила РИА "Новости", что проверяет информацию о перестрелке на границе с Таджикистаном.

Пограничники Киргизии были переведены на усиленный вариант службы из-за напряженности на границе с Таджикистаном. Как сообщала пресс-служба киргизского погранведомства, это связано с тем, что пограничники Таджикистана в одностороннем порядке перекрыли участок дороги в местности Торт-Кочо Баткенского района, соединяющей киргизские города Баткен и Исфану.

"Sputnik. Кыргызстан" в Telegram-канале сообщил со ссылкой на погранслужбу Государственного комитета национальной безопасности Киргизской Республики, что таджикская сторона открыла огонь по пограничникам Киргизии, между военным двух стран идет перестрелка. По данным ГКНБ КР, участок дороги Баткен – Исфана был перекрыт гражданами Таджикистана, но в 19.30 (16.30 мск) трассу вновь открыли.

"Однако в районе 19.35 (16.35 мск) обстановка ухудшилась в связи с применением таджикской стороной оружия по пограничным подразделениям Кыргызстана в местности Чыр-Добо Баткенского района. Основные перестрелки между пограничниками Кыргызстана и Таджикистана идут в местностях Торт-Кочо и Чыр-Добо. Таджикская сторона использует минометы и гранатометы", – сообщила погранслужба.

В конце апреля 2021 года между гражданами двух республик произошла стычка из-за участка водораспределительного пункта "Головной". Днем позже Бишкек и Душанбе также договорились активизировать описание границы. Кроме того, Киргизия предложила Таджикистану создать комиссию по поддержанию мира. Президент России Владимир Путин предложил посредничество в разрешении конфликта. 3 мая Бишкек и Душанбе завершили процесс отвода воинских подразделений от линии госграницы.

Источник - Взгляд
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