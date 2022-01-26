Один человек погиб, пятеро таджикистанцев ранено в ходе боя вокруг села Сомониен

20:13 27.01.2022

Мусо Бобоходжиев,

Еще пятеро таджикистанцев получили ранения и доставлены в больницу



Житель таджикского села Ходжаи Аъло на границе с Кыргызстаном Обидчон Туйчиев скончался сегодня в результате полученных ранений: снаряд, выпущенный с кыргызской стороны, попал в его дом, сообщил "Азия-Плюс" источник в администрации города Исфары.



"В настоящий момент перестрелка продолжается. Интенсивная стрельба идет на перекрестке села Сомониен. В селах Сомониен и Ходжа Аъло отключили электричество. Мэр Исфары находится на месте конфликта", - сообщил источник.

Источники "Азия-Плюс" в центральной больнице города Исфара сообщили, что до настоящего времени в больницу доставлены пятеро человек с огнестрельными ранениями: 2 военнослужащих и 3 гражданских лица. Их состояние оценивается как стабильное, они госпитализированы в отделение травматологии.



Тем временем, кыргызская сторона пока не сообщила о раненых или погибших.



Пока точно не известно, из-за чего начался конфликт. Официальные власти Таджикистана никаких заявлений по инциденту еще не делали.



Киргизские СМИ сообщают, что силовые структуры двух стран ведут переговоры о прекращении огня.



Между тем, генсек ОДКБ Станислав Зась призвал стороны немедленно прекратить огонь на границе. Он провел экстренные переговоры с Секретарем Совета Безопасности Республики Таджикистан Насрулло Махмудзода и Секретарем Совета Безопасности Кыргызской Республики Маратом Иманкуловым.



видео тут - https://asiaplustj.info/ru/news/tajikistan/incidents/20220127/odin-chelovek-pogib-v-hode-konflikta-v-sele-somoniyon



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Новый конфликт на таджикско-кыргызской границе. Там снова стреляют

Мусо Бобоходжиев, Asia-Plus



Женщин и детей из таджикского села Сомониен эвакуировали

Дорога, ведущая в село Сомониен, которая в настоящее время закрыта



В настоящее время в селе Сомониен города Исфара на таджикско-кыргызской границе идет перестрелка между пограничниками двух стран, сообщили "Азия-Плюс" жители села Сомониен. По словам источников, женщин и детей из села эвакуировали в безопасное место.



"В настоящий момент перестрелка продолжается. Сначала кыргызские военные начали стрелять, а в ответ таджикские военные открыли огонь, и началась перестрелка. Раненые есть, но точное количество неизвестно", - сообщил "Азия-Плюс" житель села на условиях анонимности.



Источник отметил, что в данный момент на месте происшествия находятся мэр Исфары Баховаддин Баходурзода, который проводит переговоры с кыргызской стороной.



"Конфликт возник из-за того, что кыргызские граждане закидали камнями автомобили граждан Таджикистана на территории села Сомониен. В данный момент дорога Исфара - Ош перекрыта", - сообщил источник.

Попытки "Азия-Плюс" связаться с пресс-секретарем мэрии Исфары Зубайдулло Шомадовым не увенчались успехом. Пресс-секретарь находится на месте инцидента и каждый раз, когда он поднимает трубку, связь обрывается.



Тем временем, новостной портал 24.kg со ссылкой на кыргызскую погранслужбу сообщает, что обстановка на кыргызско-таджикском участке госграницы напряженная и таджикские пограничники в одностороннем порядке перекрыли участок дороги Баткен - Исфана в местности Торт-Кочо Баткенского района.



"Для недопущения эскалации конфликта на место выехали начальник Баткенского пограничного отряда полковник Рустам Миршакиров и начальник управления Погранслужбы полковник Кыялбек Толонбаев. Пограничные подразделения, дислоцированные на этом участке границы в Баткенской области, переведены на усиленный режим несения службы", - отмечается в сообщении.



Несмотря на переговоры на высшем уровне и готовность двух стран решить проблемы на границе и приостановить конфликты, инциденты, нередко с применением огнестрельного оружия и участием военных, продолжаются.



На сегодня из 976 км таджикско-кыргызской границы делимитированы и демаркированы только 504 км.