Таджики бьют из минометов и пулеметов по кыргызским погранзаставам (карта ТВД)

20:23 27.01.2022

Таджикская сторона продолжает обстреливать из минометов ЛЭП и пограничные заставы, - Пограничная служба КР

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

22:27, 27 января 202213214



Предыстория: В чем стратегическая важность Төрт-Көчө, где начался конфликт? Карта

Бишкек (АКИpress) – Таджикская сторона продолжает вести прицельный огонь из минометов по ЛЭП и пограничным заставам, требования кыргызской стороны о прекращении огня таджикские военные игнорируют, заявляет Пограничная служба Кыргызстана.



По ее данным, примерно в 17:50 в местность Төрт-Көчө прибыли гражданские лица на грузовых автомашинах, груженные камнями. Граждане Таджикистана разгрузили камни, таким образом, перекрыв автотрассу Баткен-Исфана. Их сопровождали пограничники Таджикистана.



По итогам встречи пограничных представителей двух стран автотрасса была открыта для движения.



"Но несмотря на то, что вопрос удалось урегулировать, таджикская сторона уже на другом участке границы в местности Чыр-Дөбө открыла огонь по военнослужащим Кыргызстана с применением минометов и гранатометов. Следом таджикские пограничники применили оружие против кыргызских военнослужащих в местности Төрт-Көчө. Действия военных Таджикистана на месте координировались, что подтверждает заблаговременную подготовку провокации", - говорится в сообщении.



При этом, как отмечает кыргызская сторона, использование минометов, которые не входят в штатный комплект пограничных войск, демонстрируют то, что пограничные войска ГКНБ Таджикистана используют силы и средства Вооруженных сил Таджикистана, что является грубейшим нарушением международных и двусторонних соглашений между странами, заявляет Пограничная служба Кыргызстана.