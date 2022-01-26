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Четверг, 27.01.2022
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Таджики бьют из минометов и пулеметов по кыргызским погранзаставам (карта ТВД)
20:23 27.01.2022

Таджикская сторона продолжает обстреливать из минометов ЛЭП и пограничные заставы, - Пограничная служба КР
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
22:27, 27 января 202213214

Предыстория: В чем стратегическая важность Төрт-Көчө, где начался конфликт? Карта
Бишкек (АКИpress) – Таджикская сторона продолжает вести прицельный огонь из минометов по ЛЭП и пограничным заставам, требования кыргызской стороны о прекращении огня таджикские военные игнорируют, заявляет Пограничная служба Кыргызстана.

По ее данным, примерно в 17:50 в местность Төрт-Көчө прибыли гражданские лица на грузовых автомашинах, груженные камнями. Граждане Таджикистана разгрузили камни, таким образом, перекрыв автотрассу Баткен-Исфана. Их сопровождали пограничники Таджикистана.

По итогам встречи пограничных представителей двух стран автотрасса была открыта для движения.

"Но несмотря на то, что вопрос удалось урегулировать, таджикская сторона уже на другом участке границы в местности Чыр-Дөбө открыла огонь по военнослужащим Кыргызстана с применением минометов и гранатометов. Следом таджикские пограничники применили оружие против кыргызских военнослужащих в местности Төрт-Көчө. Действия военных Таджикистана на месте координировались, что подтверждает заблаговременную подготовку провокации", - говорится в сообщении.

При этом, как отмечает кыргызская сторона, использование минометов, которые не входят в штатный комплект пограничных войск, демонстрируют то, что пограничные войска ГКНБ Таджикистана используют силы и средства Вооруженных сил Таджикистана, что является грубейшим нарушением международных и двусторонних соглашений между странами, заявляет Пограничная служба Кыргызстана.

Источник - kg.akipress.org
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