Интенсивность стрельбы на таджико-кыргызской границе нарастает - ранено уже 11 таджиков

00:00 28.01.2022

Погранвойска Таджикистана: Кыргызская сторона не прибыла на переговоры, а начала стрелять по мирным жителям



Мусо Бобоходжиев, Asia-Plus



В настоящее время интенсивность огня со стороны Кыргызстана набирает темп, имеются жертвы среди мирных граждан Таджикистана, сообщили в Погранвойсках РТ.



Кыргызские пограничники примерно в 18:10 открыли огонь по мирным гражданам Таджикистана, сообщает пресс-центр Пограничных войск ГКНБ РТ.



"27-го января 2022 года, примерно в 17 часов 20 минут местного времени группа неизвестных граждан Кыргызской Республики в количестве пятидесяти человек из числа жителей сельсовета Аксай Баткенской области, на мосту в районе населенного пункта Ходжаи-Аъло, принудительно остановила автомашину марки "Портер" гражданина Республики Таджикистан, перевозившего песок, движущегося по территории Республики Таджикистан из населенного пункта Ходжаи-Аъло в поселок Сомониен Исфаринского района", - говорится в заявлении Погранвойск Таджикистана.



Отмечается, что с целью пресечения подобных неправомерных действий граждан Кыргызстана была запланирована встреча на уровне представителей местных органов власти и правоохранительных органов города Исфары Согдийской области Таджикистана.



"Однако кыргызская сторона не прибыла на встречу. Вместо этого примерно в 18 часов 10 минут местного времени со стороны кыргызских пограничников, занявших огневые позиции, по периметру вышеуказанного моста (275 метров) открыли огонь из имеющегося стрелкового вооружения по мирным гражданам Республики Таджикистан", - подчеркивается в заявлении Погранвойск ГКНБ РТ.



Сообщается, что по настоящее время интенсивность огня со стороны Кыргызстана усиленно набирает темп и имеются жертвы среди мирных граждан и пограничников Таджикистана.



Отмечается передислокация отдельных военизированных частей и подразделений, а также боевой техники в приграничные районы Баткенской области.



"На данный момент со стороны Кыргызской Республики в направлении Республики Таджикистан по местным жителям, автотранспорту и различным объектам инфраструктуры ведется интенсивный огонь. Пограничные заставы обстреливаются из минометов", - говорится в заявлении.



Пресс-центр отмечает, что зафиксированы полеты беспилотных летательных аппаратов с нарушением воздушного пространства Таджикистана.

Также таджикские погранвойска утверждают, что в настоящее время с целью сокрытия своих неправомерных действий кыргызская сторона ведет активную информационную обработку масс фейковыми и ложными сведениями в СМИ и различных интернет-ресурсах.



1 человек погиб и 11 граждан Таджикистана ранены

Житель таджикского села Ходжаи Аъло на границе с Кыргызстаном Обидчон Туйчиев скончался сегодня в результате полученных ранений: снаряд, выпущенный с кыргызской стороны, попал в его дом, сообщил "Азия-Плюс" источник в администрации города Исфары.



Также по сообщениям источников "Азия-Плюс" в центральной больнице Исфары, число раненных в ходе конфликта в селе Сомониен возросло до 11 человек: 3 гражданских, 8 военнослужащих. Двое из них госпитализированы с ушибами, остальные с огнестрельными ранениями. Их состояние оценивается как средне-стабильное, они госпитализированы в отделение травматологии.

АКИpress сообщает о четырех пострадавших кыргызских военных. Их везут из села Кок Таш в Баткенскую областную объединенную больницу. Характер травм: осколочные ранения.



Тем временем, кыргызская погранслужба сообщает, что таджикские военнослужащие продолжают периодически обстреливать позиции внутренних войск Кыргызстана, перестрелки продолжаются в местностях Эки-Таш, Кум-Базар, Чыр-Добо. Ожидается встреча губернаторов Баткенской области Кыргызстана и Согдийской области Таджикистана.



Новостной портал 24.kg сообщил о переговорах между командующим ПВ ГКНБ Таджикистана Раджабали Рахмонали и первым заместителем председателя ГКНБ Кыргызстана – директором Погранслужбы ГКНБ Уларбеком Шаршеевым.



Сообщается, что они дважды провели переговоры по телефону и обсудили прекращение огня на границе.