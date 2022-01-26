В Туркмении запретили ношение черных масок. Нарушителей - штрафуют

00:01 28.01.2022

Власти Ашхабада ввели полный запрет на ношение черных медицинских масок, нарушителей штрафуют или забирают в полицию, пишет издание Turkmen.news.



Ранее особый масочный дресс-код касался только водителей - им разрешалось носить исключительно белые маски. Теперь полиция останавливает и пешеходов в черных масках. Штраф за ношение черной маски - 50 манатов (штраф за отсутствие маски - 21 манат). Граждан, отказывающихся оплатить штраф на месте отвозят в ближайшее отделение полиции.



Черные маски запрещены и в школах. Детей, нарушающих запрет, фотографируют в масках, с родителей также требуют 50 манатов штрафа.



Цвет масок в Ашхабаде стали принимать во внимание в декабре 2021 года.



Напомним, до июля 2020 года в Туркменистане было запрещено в принципе носить маски, так как это "разжигает панику". В республике до сих официально не сообщают о распространении коронавируса.