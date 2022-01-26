Генсек ОДКБ Зась уговаривает таджиков и кыргызов прекратить стрельбу в Исфаре

00:02 28.01.2022

Генсек ОДКБ призвал таджикскую и кыргызскую стороны к немедленному прекращению огня на границе



Он заявил, что ОДКБ отова оказать Кыргызстану и Таджикистану необходимую помощь в разрешении конфликта

Фото: ТАСС

Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась призвал таджикскую и кыргызскую стороны к немедленному прекращению огня на границе между Таджикистаном и Кыргызстаном.



Вечером 27 января состоялись телефонные переговоры генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности )ОДКБ) Станислава Зася с Секретарем Совета Безопасности Республики Таджикистан Насрулло Махмудзода и Секретарем Совета Безопасности Кыргызской Республики Маратом Иманкуловым, сообщает пресс-секретарь организации Владимир Зайнетдинов.



В ходе переговоров Зась призвал стороны к немедленному прекращения огня на границе Кыргызстана и Таджикистана.



"Вызывает серьезную обеспокоенность вновь начавшиеся боестолкновения на границе, в результате которых есть раненые. Вооруженное противостояние на таджикско-кыргызской границе должно быть немедленно прекращено. Конфликт надо решить исключительно за столом переговоров мирным путем.



ОДКБ для этого готова оказать Кыргызстану и Таджикистану необходимую помощь в разрешении конфликта. Уверен, что руководство обоих государств - членов ОДКБ найдет взаимоприемлемые пути, чтобы урегулировать этот сложный пограничный вопрос", - заявил Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.



Что произошло?

Сегодня в селе Сомониен города Исфара на таджикско-кыргызской границе произошел очередной конфликт, за которым последовала перестрелка.



Как сообщают источники, перестрелка происходила между пограничниками двух стран. Из села были эвакуированы женщины и дети. В данный момент дорога Исфара - Ош перекрыта.



Число раненных в ходе конфликта в селе Сомониен с огнестрельными ранениями составило 5 человек: 2 военнослужащих и 3 гражданских, об этом "Азия-Плюс" сообщили в центральной больнице Исфары.



По данным источника, их состояние оценивается как стабильное, они госпитализированы в отделение травматологии.



Пока точно не известно, из-за чего начался конфликт. Официальные власти Таджикистана никаких заявлений по инциденту еще не делали.

Однако жители села Сомониен сообщили, что конфликт возник из-за того, что кыргызские граждане закидали камнями автомобили граждан Таджикистана на территории села.



Кыргызская сторона, как передает новостной портал 24.kg со ссылкой на кыргызскую погранслужбу, сообщает, что таджикские пограничники в одностороннем порядке перекрыли участок дороги Баткен - Исфана в местности Торт-Кочо Баткенского района. Пограничные подразделения КР, дислоцированные на этом участке границы в Баткенской области, переведены на усиленный режим несения службы.