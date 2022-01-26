|Генсек ОДКБ Зась уговаривает таджиков и кыргызов прекратить стрельбу в Исфаре
00:02 28.01.2022
Генсек ОДКБ призвал таджикскую и кыргызскую стороны к немедленному прекращению огня на границе
Он заявил, что ОДКБ отова оказать Кыргызстану и Таджикистану необходимую помощь в разрешении конфликта
Фото: ТАСС
Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась призвал таджикскую и кыргызскую стороны к немедленному прекращению огня на границе между Таджикистаном и Кыргызстаном.
Вечером 27 января состоялись телефонные переговоры генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности )ОДКБ) Станислава Зася с Секретарем Совета Безопасности Республики Таджикистан Насрулло Махмудзода и Секретарем Совета Безопасности Кыргызской Республики Маратом Иманкуловым, сообщает пресс-секретарь организации Владимир Зайнетдинов.
В ходе переговоров Зась призвал стороны к немедленному прекращения огня на границе Кыргызстана и Таджикистана.
"Вызывает серьезную обеспокоенность вновь начавшиеся боестолкновения на границе, в результате которых есть раненые. Вооруженное противостояние на таджикско-кыргызской границе должно быть немедленно прекращено. Конфликт надо решить исключительно за столом переговоров мирным путем.
ОДКБ для этого готова оказать Кыргызстану и Таджикистану необходимую помощь в разрешении конфликта. Уверен, что руководство обоих государств - членов ОДКБ найдет взаимоприемлемые пути, чтобы урегулировать этот сложный пограничный вопрос", - заявил Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.
Что произошло?
Сегодня в селе Сомониен города Исфара на таджикско-кыргызской границе произошел очередной конфликт, за которым последовала перестрелка.
Как сообщают источники, перестрелка происходила между пограничниками двух стран. Из села были эвакуированы женщины и дети. В данный момент дорога Исфара - Ош перекрыта.
Число раненных в ходе конфликта в селе Сомониен с огнестрельными ранениями составило 5 человек: 2 военнослужащих и 3 гражданских, об этом "Азия-Плюс" сообщили в центральной больнице Исфары.
По данным источника, их состояние оценивается как стабильное, они госпитализированы в отделение травматологии.
Пока точно не известно, из-за чего начался конфликт. Официальные власти Таджикистана никаких заявлений по инциденту еще не делали.
Однако жители села Сомониен сообщили, что конфликт возник из-за того, что кыргызские граждане закидали камнями автомобили граждан Таджикистана на территории села.
Кыргызская сторона, как передает новостной портал 24.kg со ссылкой на кыргызскую погранслужбу, сообщает, что таджикские пограничники в одностороннем порядке перекрыли участок дороги Баткен - Исфана в местности Торт-Кочо Баткенского района. Пограничные подразделения КР, дислоцированные на этом участке границы в Баткенской области, переведены на усиленный режим несения службы.