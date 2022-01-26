 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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"Омикрон" выкашивает олимпийцев накануне открытия Олимпиады
00:03 28.01.2022

Подковидные Игры
Олимпийская сборная России продолжает терять спортсменов из-за коронавируса

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Олимпийские игры, которые стартуют через неделю в Пекине, столкнулись с серьезным кризисом. Несмотря на полное отсутствие иностранных болельщиков и прочие многочисленные антикоронавирусные меры вроде "пузырей", суммарное число заразившихся COVID-19 среди прибывших на Олимпиаду перевалило уже за сотню. Еще несколько случаев выявлено среди спортсменов из разных стран, которые только собирались вылететь в Китай. Сейчас наиболее пострадавшей выглядит олимпийская команда России: положительные тесты сдали члены сборных по бобслею, фигурному катанию, скелетону и биатлону.

Чем меньше остается дней до старта пекинской Олимпиады, тем больше выявленных случаев заражения COVID-19. Общее число заболевших среди прибывших в Пекин, по сообщению китайской газеты South China Morning Post, превысило 100 человек. Кроме того, не один десяток случаев COVID-19 обнаружен среди спортсменов, которые должны были вот-вот прилететь на Игры.

Довольно существенными выглядят на общем фоне потери сборной России. Причем в нескольких случаях речь идет о ключевых претендентах на медали пекинской Олимпиады, которых заменить попросту некем.

Первым положительный тест на коронавирус сдал российский фигурист Михаил Коляда, который четыре года назад завоевал серебро пхенчанских Игр в командном турнире по фигурному катанию. Вскоре выяснилось, что заболел еще один серебряный медалист Олимпиады 2018 года - Никита Трегубов. В Пекине он мог бороться за золотую медаль в скелетоне. Ударил - причем изо всей силы - коронавирус и по команде бобслеистов. На самоизоляцию отправились Алексей Пушкарев и разгоняющий Василий Кондратенко. Теоретически и Трегубов, и Пушкарев с Кондратенко могут успеть выздороветь к соревнованиям, но в сборной, однако, обсуждаются возможные замены.

Тревожной выглядит ситуация и у российских биатлонистов.

Положительным оказался результат теста на коронавирус у руководителя сервисной группы по биатлону Александра Печерского.

Кроме того, не смогли вылететь в Пекин вместе с остальными членами команды старший тренер женской сборной Михаил Шашилов и две его подопечные - Ирина Казакевич и Валерия Васнецова. Им необходимо предъявить дополнительное документальное подтверждение о ранее перенесенном коронавирусе.

Новый штамм угрожает Олимпиаде в Пекине
Сложности возникли и у олимпийцев из Норвегии. С проблемами столкнулись норвежские лыжники, которые с Олимпийских игр традиционно увозят больше всех медалей. На пхенчанской Олимпиаде в лыжных гонках норвежцы - главные соперники россиян - заработали семь золотых медалей, четыре серебра и три бронзы. Сейчас ситуация может обернуться иначе. Коронавирус был диагностирован у тренера спринтеров мужской команды Арильда Монсена, который взаимодействовал с членами лыжной команды. По этой причине все лыжники, в том числе и фаворит пекинской Олимпиады трехкратный олимпийский чемпион 2018 года Йоханнес Клебо, временно приостановили подготовку и отправились на самоизоляцию. Затем стало известно, что заболели две спортсменки - трехкратная чемпионка мира Хейди Венг, а также Анне Кальво. Они, вероятно, пропустят первые гонки, открывающие олимпийскую соревновательную программу.

Потери и у сборной команды Германии, в которой заболел двухкратный чемпион мира по скелетону Аксель Юнг, и Швейцарии, оставшейся без нескольких хоккеисток - Алины Мюллер и Синьи Лиманн.

Ранее в связи с возросшим числом положительных тестов среди спортсменов Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил на официальном сайте об упрощении правил допуска на Игры переболевших спортсменов.

"Мы обсуждаем с группой медицинских экспертов возможность сокращения интервала между тестами и отправкой на Игры. Это позволит увеличить число участников соревнований. Все подобные ситуации будут рассмотрены в отдельном порядке",- заявил директор МОК Пьер Дюкре. По нынешнему регламенту два ПЦР-теста необходимо сдать не менее чем за восемь рабочих дней до планируемой даты отъезда на Олимпиаду.

Екатерина Ремизова

Источник - Коммерсант
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