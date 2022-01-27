 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 28.01.2022
00:32  Бремя вежливого человека. Россию просят срочно прислать войска в Буркина-Фасо
00:26  Назарбаев оставляет Токаеву троянского коня, - В.Панфилова
00:04  Индия хочет потеснить Китай в Центральной Азии, - Владимир Скосырев
00:03  "Омикрон" выкашивает олимпийцев накануне открытия Олимпиады
00:02  Генсек ОДКБ Зась уговаривает таджиков и кыргызов прекратить стрельбу в Исфаре
00:01  В Туркмении запретили ношение черных масок. Нарушителей - штрафуют
Четверг, 27.01.2022
20:23  Таджики бьют из минометов и пулеметов по кыргызским погранзаставам (карта ТВД)

20:13  Один человек погиб, пятеро таджикистанцев ранено в ходе боя вокруг села Сомониен
19:06  КазИнститут стратегических исследований возглавил дипломат Еркин Тукумов
18:42  Исфара. На таджико-кыргызской границе опять стрельба
16:02  Казахстан. Оппозиция Токаеву становится все более злобной, - А.Уваров
15:59  В каких политических реформах нуждается сегодня Казахстан? Часть 1 и 2
15:55  Неудавшаяся вербовка. История гражданского активиста из Центральной Азии. Часть 1 и 2
15:51  Кому доступна ипотека в Таджикистане
14:41  Двух-мандатный шиз. Месяц назад избранный по партсписку КырДепутат Масалиев хочет переизбраться еще и по округу
14:18  Забирай свои игрушки... Американский ответ Путину в разрезе и перспективе, - Р.Ищенко
11:21  Новая волна кадровых подвижек в Таджикистане
11:06  Китайские ученые обнаружили в ЮАР новый коронавирус - NeoCov
10:58  КазПсевдоЭкономика. "Самрук-Казына": распустить нельзя оставить, - Е.Васильев
10:52  КазМамбаЛенд. Города не успевают "переваривать" выходцев из сельской среды, - qmonitor.kz
10:43  Кто устроил блэкаут в Центральной Азии? - Ольга Самофалова
10:37  Алишер Усманов создал золоторудную компанию USM Gold
09:46  Неучи. Фальшивые дипломы кыргызских депутатов и чиновников, - 24.kg
09:43  От снаряда до рассвета. Арабская коалиция усиливает удары по Йемену, - М.Беленькая
09:39  Казахстан избавляется от родственников, - "Къ"
09:35  Куда полетит казахстанский "черный лебедь", - Алексей Малашенко, Ирина Кобринская
09:24  Россия вооружит Донбасс "Корнетами", "Панцирями" и "Ратниками"
09:22  В Казахстане организацию "Йакын Инкар" признали экстремистской
09:06  Ерлан Алимбаев назначен Постоянным представителем Казахстана в Женевском офисе ООН
08:54  Энергетику Таджикистана (ОАХК "Барки Точик") возглавил Махмадумар Асозода
08:51  Назарбаева лишили пожизненного председательства в СовБезе и Ассамблее народов Казахстана
08:38  Из Казпарламента тихо выставили самого одиозного депутата - многоженца и долбонавта Тлеухана
00:41  Украинская война встала на паузу, - Е.Земскова
00:36  "Писательский" дом в центре Душанбе все-таки снесут
00:35  Скачок затемнения. Казахстан, Узбекистан и Киргизия винят друг друга в сбое единой энергосистемы, - "Къ"
00:32  Как "тихий дипломат" Токаев смог отодвинуть от власти всесильный клан Назарбаева, - "КП"
00:31  От блэкаутов Центральную Азию может спасти только Россия, - В.Прохватилов
00:30  "Мягкой силе" России нужны деньги и иностранный опыт
00:21  В случае войны Пекин поддержит Москву словами, - В.Скосырев
00:09  Брата шефа КНБ Киргизии Ташиева заставляют сдать мандат депутата КырПарламента
00:02  Курды сражаются с ИГИЛовцами в сирийском Хасеке. Штурм тюрьмы "Эс-Сынаа"
00:01  Новые ТаджКадры. Сулаймон Зиезода назначен вице-премьером, Саъди Каримзода возглавил Минсельхоз Таджикистана
00:00  Узбекистан впервые разместил гособлигации (на 10 млрд сумов) со сроком обращения 10 лет
Среда, 26.01.2022
20:46  В Нур-Султане задержаны вице-министр экологии и глава "Оператор РОП" - Ахметжан Примкулов и Медет Кумаргалиев
15:53  США захотели создать "антироссийский газовый союз", но оконфузились, - Хуаньцю шибао
15:51  Портрет будущего террориста. Как молодые узбекистанцы попадают на крючок к вербовщикам экстремистов
15:49  Станет ли штамм "омикрон" последним актом ковидной трагедии
15:44  Армянско-еврейский погром в Андижане в 1990 году. Части 1 и 2
15:26  Риски 5G - это повреждение ДНК и "цифровая деменция"?
15:24  Обратимо ли "украинство"? - В.Бобер
15:23  "Без всякого выстрела". В Киеве "политики пакуют чемоданы"
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Индия хочет потеснить Китай в Центральной Азии, - Владимир Скосырев
00:04 28.01.2022

27.01.2022

Экономической экспансии Пекина Дели противопоставит культурные ценности

Премьер Индии Нарендра Моди призвал лидеров пяти республик сообща дать отпор терроризму.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди провел первый саммит с главами пяти государств Центральной Азии. Они должны были прибыть в Дели, но из-за пандемии встреча прошла виртуально. Это не помешало участникам договориться о расширении экономических и культурных связей, а также о координации действий в свете обострения ситуации в Афганистане. О саммите было объявлено заранее в прошлом году, но Пекин, по-видимому, решил опередить потенциального конкурента. Председатель КНР Си Цзиньпин созвал на видеоконференцию лидеров этих постсоветских республик двумя днями ранее. Он пообещал им значительную помощь и рост торговли до 70 млрд долл. Дели такими деньгами не располагает, но традиции тесного общения с регионом дают ему определенные преимущества.

Обращаясь к лидерам Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана, Моди сказал, что Индия и эти страны преследуют одни и те же цели и испытывают одинаковые обеспокоенности по поводу безопасности. Принципиальная политическая установка Дели состоит в том, чтобы расширить круг "добрых соседей". В связи с этим индийские СМИ напомнили, что глава индийского правительства еще в 2015 году посетил все республики в регионе. А в декабре 2021-го состоялся диалог пяти стран и Индии на уровне министров иностранных дел.

В фокусе внимания на саммите были предложения о том, как увеличить торговлю, связи между бизнесменами, культурное сотрудничество и, конечно, угроза терроризма, усилившаяся после того, как США вывели свои войска из Афганистана. Моди подчеркнул, что эти события показали "нам необходимость расширять взаимодействие".

Как сообщил влиятельный индийский мозговой трест Observer Research Foundation, Индия ранее подписала соглашение об обороне и военных технологиях с Казахстаном, создала объединенную группу по контртерроризму с Узбекистаном, заключила соглашения о военном сотрудничестве с Киргизией и Туркменией. По мнению Айджаза Вани, обозревателя этой организации, Узбекистан и Туркмения провели с "Талибаном" (запрещен в РФ) переговоры о восстановлении их миссий в Афганистане. Понять эти страны можно, их безопасность зависит от стабильности в Афганистане, но нужен единый подход всех соседей этой страны. И, конечно, автор не мог в своем комментарии не упомянуть Китай, который "колонизирует" Центральную Азию. По его словам, для Индии открываются тут определенные возможности, поскольку в пяти постсоветских республиках растет возмущение репрессиями против мусульман в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР.

Но из информации Ананта Кришнана, корреспондента газеты Hindu в Гонконге, видно, что состязаться с Китаем за влияние в регионе будет нелегко. Ведь Си Цзиньпин пообещал пяти странам импортировать больше их сельскохозяйственной продукции и других качественных товаров. Кроме того, предложения Пекина включают помощь на 500 млн долл. и намерение довести размер двусторонней торговли до 70 млрд долл. к 2030 году. Торговля Китая с пятью странами достигла 40 млрд долл. в 2018 году. Это примерно в 20 раз больше торговли Индии с регионом в том же году. Значительную часть торговли Китая диктовали его аппетиты к энергетическим ресурсам. Си указал в связи с этим на несколько проектов стратегического значения. Это газопровод Китай – Центральная Азия, нефтепровод Китай – Казахстан, шоссе Китай – Киргизия – Узбекистан и дорога Китай – Таджикистан.

В беседе с "НГ" Сергей Лунев, профессор МГИМО, отметил: "Индия позиционирует себя как важный игрок в Афганистане и Центральной Азии. У нее действительно там серьезные интересы. Дели рассчитывает на доступ к энергетическим ресурсам. Об этом было заявлено фактически 30 лет назад. Была надежда установить коммуникации через порт Чабахар в Иране и далее через Афганистан. Но в 2019 году Индия сыграла на стороне США в ирано-американских разногласиях, присоединившись к американским санкциям. Иран воспринял это болезненно, были заморожены некоторые планы, в том числе касающиеся порта Чабахар".

Индия вполне обоснованно не желает, чтобы регион стал прибежищем исламских радикалов. Она также опасалась образования блока мусульманских стран Центральной Азии – Афганистана, Пакистана, Турции. "Совершенно ясно, что такой блок имел бы антииндийскую направленность. Тут Индия действовала решительно. Она попыталась получить базу военной авиации в Таджикистане, посылала в Афганистан своих военных советников", – напомнил эксперт.

Китай в сфере экономики ведет себя агрессивно, а к Индии в странах Центральной Азии относятся с симпатией. Но Китай не желает пускать туда Индию. Политика Дели абсолютно отвечает интересам России. Однако вмешиваться в разногласия Индии с Китаем Москва не хочет, заключил Лунев.

Источник - ng.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1643317440
Новости Казахстана
- Депутаты Мажилиса сделали ряд депутатских запросов по актуальным вопросам развития страны
- Состоялся разговор Премьер-Министра РК А. Смаилова с Председателем Правительства РФ М. Мишустиным
- Кадровые перестановки
- Р. Скляр провел онлайн-переговоры с руководителями германских компаний
- "Самрук-Казына": проще закрыть, чем заставить работать - Ашимбаев
- "Ак жол" требует разобраться с монополистами подъездных железнодорожных путей
- Как пытались захватить Казахстан
- Это чистое предательство - экс-глава КНБ Нартай Дутбаев о деле Карима Масимова
- "Ак жол" потребовал прекратить уголовные дела против предпринимателей
- "Ак жол" требует отозвать проект Приказа минздрава о мониторинговых группах, как прямо противоречащий Кодексу о здоровье
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  