Индия хочет потеснить Китай в Центральной Азии, - Владимир Скосырев

00:04 28.01.2022

27.01.2022



Экономической экспансии Пекина Дели противопоставит культурные ценности



Премьер Индии Нарендра Моди призвал лидеров пяти республик сообща дать отпор терроризму.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди провел первый саммит с главами пяти государств Центральной Азии. Они должны были прибыть в Дели, но из-за пандемии встреча прошла виртуально. Это не помешало участникам договориться о расширении экономических и культурных связей, а также о координации действий в свете обострения ситуации в Афганистане. О саммите было объявлено заранее в прошлом году, но Пекин, по-видимому, решил опередить потенциального конкурента. Председатель КНР Си Цзиньпин созвал на видеоконференцию лидеров этих постсоветских республик двумя днями ранее. Он пообещал им значительную помощь и рост торговли до 70 млрд долл. Дели такими деньгами не располагает, но традиции тесного общения с регионом дают ему определенные преимущества.



Обращаясь к лидерам Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана, Моди сказал, что Индия и эти страны преследуют одни и те же цели и испытывают одинаковые обеспокоенности по поводу безопасности. Принципиальная политическая установка Дели состоит в том, чтобы расширить круг "добрых соседей". В связи с этим индийские СМИ напомнили, что глава индийского правительства еще в 2015 году посетил все республики в регионе. А в декабре 2021-го состоялся диалог пяти стран и Индии на уровне министров иностранных дел.



В фокусе внимания на саммите были предложения о том, как увеличить торговлю, связи между бизнесменами, культурное сотрудничество и, конечно, угроза терроризма, усилившаяся после того, как США вывели свои войска из Афганистана. Моди подчеркнул, что эти события показали "нам необходимость расширять взаимодействие".



Как сообщил влиятельный индийский мозговой трест Observer Research Foundation, Индия ранее подписала соглашение об обороне и военных технологиях с Казахстаном, создала объединенную группу по контртерроризму с Узбекистаном, заключила соглашения о военном сотрудничестве с Киргизией и Туркменией. По мнению Айджаза Вани, обозревателя этой организации, Узбекистан и Туркмения провели с "Талибаном" (запрещен в РФ) переговоры о восстановлении их миссий в Афганистане. Понять эти страны можно, их безопасность зависит от стабильности в Афганистане, но нужен единый подход всех соседей этой страны. И, конечно, автор не мог в своем комментарии не упомянуть Китай, который "колонизирует" Центральную Азию. По его словам, для Индии открываются тут определенные возможности, поскольку в пяти постсоветских республиках растет возмущение репрессиями против мусульман в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР.



Но из информации Ананта Кришнана, корреспондента газеты Hindu в Гонконге, видно, что состязаться с Китаем за влияние в регионе будет нелегко. Ведь Си Цзиньпин пообещал пяти странам импортировать больше их сельскохозяйственной продукции и других качественных товаров. Кроме того, предложения Пекина включают помощь на 500 млн долл. и намерение довести размер двусторонней торговли до 70 млрд долл. к 2030 году. Торговля Китая с пятью странами достигла 40 млрд долл. в 2018 году. Это примерно в 20 раз больше торговли Индии с регионом в том же году. Значительную часть торговли Китая диктовали его аппетиты к энергетическим ресурсам. Си указал в связи с этим на несколько проектов стратегического значения. Это газопровод Китай – Центральная Азия, нефтепровод Китай – Казахстан, шоссе Китай – Киргизия – Узбекистан и дорога Китай – Таджикистан.



В беседе с "НГ" Сергей Лунев, профессор МГИМО, отметил: "Индия позиционирует себя как важный игрок в Афганистане и Центральной Азии. У нее действительно там серьезные интересы. Дели рассчитывает на доступ к энергетическим ресурсам. Об этом было заявлено фактически 30 лет назад. Была надежда установить коммуникации через порт Чабахар в Иране и далее через Афганистан. Но в 2019 году Индия сыграла на стороне США в ирано-американских разногласиях, присоединившись к американским санкциям. Иран воспринял это болезненно, были заморожены некоторые планы, в том числе касающиеся порта Чабахар".



Индия вполне обоснованно не желает, чтобы регион стал прибежищем исламских радикалов. Она также опасалась образования блока мусульманских стран Центральной Азии – Афганистана, Пакистана, Турции. "Совершенно ясно, что такой блок имел бы антииндийскую направленность. Тут Индия действовала решительно. Она попыталась получить базу военной авиации в Таджикистане, посылала в Афганистан своих военных советников", – напомнил эксперт.



Китай в сфере экономики ведет себя агрессивно, а к Индии в странах Центральной Азии относятся с симпатией. Но Китай не желает пускать туда Индию. Политика Дели абсолютно отвечает интересам России. Однако вмешиваться в разногласия Индии с Китаем Москва не хочет, заключил Лунев.