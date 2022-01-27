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Неугомонный глава КырМинздрава опять вляпался в скандал "весом" 40 млн сомов
00:05 28.01.2022

27 января 2022, Бишкек - 24.kg, Анастасия БЕНГАРД
Сюжет: Скандалы с чиновниками
Снова скандал. Глава Минздрава за защиту имени готов отдать 40 миллионов сомов

В здравоохранении Кыргызстана уже давно не бывает скучно. Глава Минздрава Алымкадыр Бейшеналиев вновь заставил говорить о себе. Ради защиты своего имени он даже готов оплатить 40 миллионов сомов.

Что случилось?
В социальной сети Facebook появилось обращение на имя президента Садыра Жапарова от директора компании "Капитал Билдинг ЛТД" Досжана (Бекбола) Сайрамбаева.
По словам директора фирмы, к нему обратился глава Министерства здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев с просьбой отремонтировать корпус урологического отделения Национального госпиталя и обещал решить вопрос финансирования. Однако полную сумму строители так и не получили. На завершение работ требуется 85,5 миллиона сомов.

В пресс-центре Минздрава предоставили 24.kg комментарий главы ведомства по сложившейся ситуации:

"В октябре 2020 года я и бывший руководитель Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Урматбек Кокочаров встретились в здании "Белого дома", где проходила встреча с представителями бизнеса. Каждый предприниматель по мере своих возможностей оказывал помощь в ремонтно-восстановительных работах внутри "Белого дома" после погромов.

В ходе беседы я тогда озвучил, что и в системе здравоохранения очень много зданий, которым требуется ремонт, одно из них - старый корпус урологического отделения, который находится в самом центре Бишкека. Если бы мы его отремонтировали, то была бы огромная помощь пациентам с постковидными осложнениями. Тогда Урматбек Кокочаров озвучил, что у него есть знакомый, который проведет ремонтные работы в данном корпусе, сам съездил, осмотрел здание и сказал, что капитальный ремонт можно провести за 40 миллионов сомов. Сумма была одобрена. После работы по ремонту проводил Урматбек Кокочаров вместе с руководителем Нацгоспиталя.

Руководство Национального госпиталя докладывало мне, что строители, с которыми договорился Урматбек Кокочаров, обещали закончить ремонтные работы в течение месяца, но их окончание стало затягиваться.

Я до этого не знал руководителя строительной компании "Капитал Билдинг ЛТД" и никогда не был с ним знаком. О капремонте в корпусе Нацгоспиталя договаривался Урматбек Кокочаров, мы со строительной фирмой даже договор не составляли.

Все строительство курируется Госстроем, и это они дают разрешительные документы для оформления акта приемки оконченных работ. В дальнейшем Урматбек Кокочаров ушел с должности, после этого руководитель "Капитал Билдинг ЛТД" начал обращаться ко мне, и я поневоле оказался вовлечен в эту проблему. Здание наше, я тоже хотел скорейшего окончания ремонта и ввода в эксплуатацию, в конце я предложил из собственных средств оплатить 40 миллионов сомов. Но руководитель стройкомпании не согласился, апеллируя тем, что Госстрой насчитал более 85 миллионов сомов".

Откуда деньги?
На вопрос 24.kg, откуда у главы Минздрава столько собственных средств, он ответил, что хотел продать квартиру своего сына в центре города и дом дочери.
"Юристы Министерства здравоохранения пошли к нему, к Бекболу, и предложили решить вопрос мирным путем. Наши посчитали то, что сделали. Самый максимум - 40 миллионов сомов. На стройку мои друзья частично давали деньги (один - $10 тысяч, другой - 1 миллион сомов, сестра дала 3 тонны сливочного масла), есть расписка. Однако он любым путем хочет 85 миллионов. Откуда он взял эту сумму, не знаю. Строительные работы не окончены, в компании говорят, что на 30 миллионов сомов куплены стройматериалы, они лежат на складе, но их не показывают", - сказал министр.

"Сейчас все хотят очернить мое имя. Строительные работы должны идти через Госстрой. Из бюджета деньги не выделяли, хотя должны были дать 40 миллионов сомов, Урматбек Кокочаров должен был это оформить вместе с Нацгоспиталем, и вроде оформляли. А причем здесь я, не знаю. Мы не отвечаем за строительство, договор Минздрав не заключал. Ради своего имени хотел дать свои деньги, чтобы они молчали. Я и президенту, и премьер-министру сказал: причем тут я? Я обращался к Урматбеку Кокочарову, он должен был сделать все на законных основаниях", - резюмировал он.

Урматбек Кокочаров для комментариев пока не доступен.

Строили без тендера и денег
Четырехэтажное здание (на пересечении улиц Логвиненко и Московской) простаивало семь лет.
"В 2020-м, в разгар пандемии, больных госпитализировали на бывшую базу "Ганси". Тогда на одном из заседаний республиканского штаба прозвучало предложение отремонтировать наш корпус, - рассказал 24.kg главврач Национального госпиталя Токтобай Маанаев. - В то время по стране массово велись строительно-ремонтные работы, этим занимался Госстрой, финансовые средства шли через них. Ведомство дало указание Чуйскому управлению капитального строительства составить дефектный акт и смету. Время было сжатое, стройкомпания была готова начать работы за свой счет. Я со своей стороны постоянно информировал правительство, премьер-министра, обращался и в Госстрой с просьбой выделить средства".

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По его словам, вопрос ремонта изначально подняли в ноябре 2020 года. "Однако потом сказали, что средства освоить строители не успеют до конца года, поэтому отложили вопрос на 2021-й. А тем временем строительная фирма уже начала работы", - вспоминает Токтобай Маанаев.

Почему без тендера? "Это было решение правительства. "Капитал Билдинг ЛТД" на тот момент завершил стройку в Токмаке. В прошлом году я не раз просил включить здание в список капвложений. Но этого не произошло. Я информировал об этом и строителей. Так прошло время, строительные работы завершили на 80 процентов. Очень хороший ремонт сделан. Первоначально говорили, что нужно 40 миллионов сомов, но итоговую смету я не видел. Начальник Чуйского УКС за это время несколько раз сменился, смету так и не утвердили. По словам строителей, необходимо 85 миллионов сомов. Я приглашал независимого эксперта в ноябре 2021-го, он тогда оценил работы в 44 миллиона. Пусть строители сами доказывают", - подчеркнул главврач Нацгоспиталя.

Он заверил, что Госстрой внес объект в список капвложений на 2022 год, однако документ пока не утвержден.

Уже и мебель куплена
"С ноября 2021-го работы заморожены. До сегодняшнего дня государство не выделило на ремонт ни одной копейки. Все сделано за счет собственных средств "Капитал Билдинг ЛТД", - отметил Токтобай Маанаев.

В этом корпусе планируют разместить Центр экстренной медицины, где появится шесть отделений. Предусмотрены реанимационный блок, операционная, внутри полностью поменяли отопление, наладили вентиляционную систему. Даже мебель и постельные принадлежности заказаны.
На случай очередной вспышки заражения коронавирусом центр подойдет и для ковидных больных. Осталось доделать некоторые внутренние работы и отремонтировать небольшую часть фасада.

Однако пока не известно, сколько времени уйдет на оформление бумаг со стороны госорганов и выделят ли, вообще, средства на объект, который фактически уже отремонтирован.

Источник - 24.kg
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1643317500
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