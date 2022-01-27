 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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"Таджикская сторона спровоцировала боестолкновения", - заявление КырПогранслужбы
00:06 28.01.2022

что привело к жертвам с двух сторон". Погранслужба Кыргызстана выступила с заявлением

Предыстория: Таджикистан стягивает к границе с Кыргызстаном тяжелую военную технику и военнослужащих, - Погранслужба КР
Продолжение: Таджикская сторона продолжает обстреливать из минометов ЛЭП и пограничные заставы, - Пограничная служба КР
Бишкек (АКИpress) – Пограничная служба ГКНБ Кыргызстана выступила с заявлением в связи с эскалацией конфликта на границе с Таджикистаном.

Приводится полностью:

"Пограничная служба ГКНБ Кыргызской Республики выражает крайнюю озабоченность развитием ситуации на кыргызско-таджикском участке государственной границы.

В последнее время кыргызская сторона отмечает увеличение количества провокаций на государственной границе, при этом таджикские власти не принимали никаких усилий для стабилизации обстановки. Более того способствовали ее нагнетанию. Пример тому инцидент с перекрытием автодороги гражданами Таджикистана, произошедший 27 января 2022 г. на участке автодороги Баткен-Исфана в местности Төрт-Көчө Баткенского района.

По результатам переговоров пограничных представителей двух государств инцидент был исчерпан и граждане Таджикистана открыли автодорогу.

Однако таджикские пограничники применили оружие и первыми открыли огонь по военнослужащим Кыргызстана.

Пограничная служба ГКНБ Кыргызстана заявляет, что данный инцидент – это провокация, ответственность за которую целиком и полностью возлагается на руководство Пограничных войск ГКНБ Таджикистана.

Таджикская сторона намеренно спровоцировала инцидент и боестолкновения, приведшие к жертвам с двух сторон.

При этом Таджикистан искажает информацию об использовании беспилотных летательных аппаратов. Именно таджикские пограничники в последнее время использовали БПЛА для разведывательных целей на территории Кыргызстана, что было доведено до руководства ПВ ГКНБ РТ.

Пограничная служба ГКНБ КР отмечает также стягивание военной техники, вооружения, сил и средств таджикской стороной к границе с Кыргызстаном.

Особую озабоченность вызывает тот факт, что вместо того, чтобы усилить таджико-афганский участок границы, где наблюдается скопление около 8000 боевиков террористических организаций, таджикская сторона настроена на эскалацию конфликтов на кыргызско-таджикской границе.

Пограничная служба ГКНБ Кыргызской Республики призывает таджикскую сторону прекратить огонь и за столом переговоров урегулировать проблемные вопросы".

Источник - kg.akipress.org
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