 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Отправил себя в помойку - Верка Сердючка спела в концерте песню о Бандере"Отправил себя в помойку" - Верка Сердючка спела в концерте песню о Бандере
00:10 28.01.2022

Мирослава Романенко

В украинских социальных сетях обсудили исполнение украинским певцом Андреем Данилко (известен по сценическому образу Верки Сердючки) на концерте юмористической программы "Дизель-шоу" песни про главаря организации украинских националистов (ОУН) (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Степана Бандеру.

Украинский исполнитель Андрей Данилко, известный по сценическому образу Верки Сердючки, выступил на концерте юмористической передачи "Дизель-шоу", где с творческим коллективом исполнил песню про главаря организации украинских националистов (ОУН) (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Степана Бандеру. Видеозапись выступления была опубликована пресс-службой "Дизель студио".

Перед тем как исполнить песню о лидере украинских националистов, исполнитель выступил на сцене с несколькими своими песнями. После чего к нему выбежала девочка и подарила ему букет цветов, и артист решил исполнить для ребенка еще одну песню и начал петь "Батько наш Бандера".

Исполнение данной песни Андреем Данилко вызвало реакцию украинских пользователей социальных сетей. Инцидент обсудили в украинских телеграм-каналах Klymenko Time и VESTI. Многие омтетили, что не ожидали от артиста исполнения данной песни.

"Я думал, он адекват", - отреагировал Grigorian.

"Если это шутка, то очень плоская…" - добавил Kesha.

"Да тролль он", - пишет Виталий.

"Запретить гастроли в России и РБ, пусть поет", - призвал Fiofan.

"Совсем сдурела на старости лет? Вроде же адекватной была", - смеется "Не обязательно".

"А был норм чуваком, все его любили. Взял, одним махом отправил себя в помойку", - написал Димон.

"И этого клоуна скосила бандерошиза", - не без сарказма отметил Евгений.

"Мне кажется, что это троллинг… Зная Данилко… не думаю, что он такой идеологии придерживается…" - пишет Константин К.

"Вот от кого не ожидала, удивил в плохом смысле", - отреагировала Елена Ш.

"Долго Андрей держался. Видать, прижали… возможностью работать. Не оправдываю, просто он один из немногих не сломившихся…" - добавил Юрий Г.

"С виду грамотный вроде человек, но поступает, как последний мерзавец. Нечего тогда ему в России делать, если он так быстро переворачивается", - отметил Виктор.

"Надеюсь, что это был прикол!!!" - написал Александр Николаевич.

"Теперь по украинским селам будет гастролировать, по российским пабликам уже пошло, так что, на родину - в село", - не без иронии пишет Александр.

"Ребята. Знаем уже давно Данилко. Это у него такой черный сарказм. Он же тогда сам заявил, что это [на Украине] был государственный переворот", - написал один из комментирующих.

"Еще один испортился", - отреагировал Антон Т.

"Это начало заката Андрея Данилко. Пусть теперь деньги зарабатывает на западенщине (Западная Украина - М. Р.). Для России Верка Сердючка умерла…" - написал V. M.

"Что качественно отличало Андрея Данилка от колхозно-рагульной украинской попсы, так это то, что он не вписывался в какое-то политическое дерьмо. Занимал адекватную, спокойную позицию. Все понимал он, все понимали его. Проскакать под Бандеру - значит занять одну из сторон, явно не близкую по ментальности Андрею. Не знаю, что подтолкнуло к этому шагу - массовый психоз и хайп, просто в голову стрельнуло или алкогольный шарм, но это переломный для Сердючки момент. Новых поклонников, может, и не прибавится, а вот миллионы прежних откажутся навсегда. Всегда считал и считаю Данилко гением… Мое глубочайшее разочарование!" - подытожил на своей странице в социальной сети Facebook украинский журналист Ростислав Сукачев.

Отметим, с 8 февраля 2021 года передачу "Дизель-шоу" стали показывать на российском канале "Че", который принадлежит холдингу "СТС-Медиа".

Источник - REGNUM
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